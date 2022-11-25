FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6961 пост • 790 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
14 звезд, которые изменили внешность с помощью косметолога или хирурга, но отрицают это

14 звезд, которые изменили внешность с помощью косметолога или хирурга, но отрицают это

Автор:
25 ноября 2022 11:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: до и после   звезды   знаменитости   инъекции   пластика   фото   шоу бизнес   
1970
14

Часто звезды становятся заложниками образа или собственной внешности. Они стремятся к идеалу, постоянно что-то меняя в себе. Мы собрали примеры того, как пластика или инъекции у косметолога меняют лицо. Многие до сих пор утверждают, что ничего с лицом не делали.


А как вы думаете, кто правда ничего не менял во внешности?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: до и после   звезды   знаменитости   инъекции   пластика   фото   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
SerGProS Час назад
Лядя Гага медленно превращается в Еву Польну


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
vasilykopkov 6 минут назад
А где звёзды-то?
Агилеру и Дель-Рей знаю...
Остальные - кто?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
526
Kra 6 минут назад
в основной своей массе изменения в лице это лишний вес. При нем все черты лица меняются. Ну и губы подкачать - это не пластика, а так... на пару-тройку месяцев припухлость )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
a_komolow 24 минуты назад
У Ротару спросите
Хотя возможно она просто ведьма
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Aleksandr 41 минуту назад
в половине случаев "до" выглядит гораздо лучше, чем "после"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Majul Час назад
Кто эти люди? И почему нам должно быть интересно, кто и что себе исправлял?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Ф Ив 2 часа назад
Надеюсь когда-нибудь эта мода на губастость и скуластость пройдет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

38995



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«США стали центром Содома в мире. Пускай там и живут, а к нам не лезут»: американцы потребовали отменить закон о пропаганде ЛГБТ в России
«США стали центром Содома в мире. Пускай там и живут, а к нам не лезут»: американцы...
16 девушек смешанных кровей, чья необычная внешность говорит, что у красоты нет национальности
16 девушек смешанных кровей, чья необычная внешность говорит, что у красоты нет...
Набирающие популярность в сообществах
Фото-конкурс "Мисс красоты на Фишках" - 7
Фото-конкурс "Мисс красоты на Фишках" - 7
Кот забрался в чемодан пассажира и чуть не улетел во Флориду
Кот забрался в чемодан пассажира и чуть не улетел во Флориду
Nandme NX9000: стильная мужская щетка с большим LED экраном
Nandme NX9000: стильная мужская щетка с большим LED экраном
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Государственный кешбэк

Лучшие демотиваторы
И надолго ли вы к нам в Тамбов?!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#картинки#автомобили#знаменитости#позитив#аварии#подборка#искусство#новости
#Юмор#история#Прикол#автомир#в мире#Приколы#фотографии#природа#истории#Прошлое
#интересно#животные#интересное#дтп#люди#шоу бизнес#улыбнуло#дети#кино#СССР
Nandme NX9000: стильная мужская щетка с большим LED экраном Nandme NX9000: стильная мужская щетка с большим LED экраном Как выглядели знаменитости в молодости и сейчас Как выглядели знаменитости в молодости и сейчас Редкие фото знаменитостей, которые без прикрас показывают, какими они были 20 и 30 лет назад Редкие фото знаменитостей, которые без прикрас показывают, какими они были 20 и 30 лет назад Как сейчас выглядят актеры из фильма "Титаник" Как сейчас выглядят актеры из фильма "Титаник" Пластический хирург показал, как бы выглядели 10 актрис, если бы старели как обычные женщины Пластический хирург показал, как бы выглядели 10 актрис, если бы старели как обычные женщины Актеры фильма "Трудный ребенок" 30 лет спустя Актеры фильма "Трудный ребенок" 30 лет спустя

На что жалуетесь?

Вернуться