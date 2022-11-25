14 звезд, которые изменили внешность с помощью косметолога или хирурга, но отрицают это

1970
14
Часто звезды становятся заложниками образа или собственной внешности. Они стремятся к идеалу, постоянно что-то меняя в себе. Мы собрали примеры того, как пластика или инъекции у косметолога меняют лицо. Многие до сих пор утверждают, что ничего с лицом не делали.
В семье Дженер-Кардашьян вообще все отрицают пластику или инъекции, а мы им, конечно, верим
А как вы думаете, кто правда ничего не менял во внешности?
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Агилеру и Дель-Рей знаю...
Остальные - кто?
Хотя возможно она просто ведьма