14 звезд, которые изменили внешность с помощью косметолога или хирурга, но отрицают это

Часто звезды становятся заложниками образа или собственной внешности. Они стремятся к идеалу, постоянно что-то меняя в себе. Мы собрали примеры того, как пластика или инъекции у косметолога меняют лицо. Многие до сих пор утверждают, что ничего с лицом не делали.