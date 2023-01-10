Ну что ж ты страшная такая: отечественные звёзды без макияжа

4231
14
Тренд на натуральность все набирает популярность в соцсетях, среди звезд есть тоже смелые дамы, которые готовы показать себя без косметики. Некоторым все-таки лучше этого не делать.
×
×
Дарья Мельникова доказывает, что кривляться и иметь неровный тон кожи - абсолютно нормально
Источник:
Ссылки по теме:
- 14 звезд, которые изменили внешность с помощью косметолога или хирурга, но отрицают это
- Худшие и лучшие звездные выходы на светском вечере Gucci
- «Панк-поп-рейв-группа из Лос-Анджелеса» Little Big стремительно теряет участников
- Как знаменитости выглядели в молодости и сейчас
- 25 фотографий звезд без фильтров и ретуши
Новости партнёров
Автор женщин видел только в кино? Живые женщины бывают опухшие, заплаканные, гриппозные, грустные, а еще они храпят, пукают, какают, блюют, когда беременные....
ИМХО, одна Меньшова хороша и не заморачивается этой ерундой с фальшивыми губами, ресницами и т.д.
Конченная бл+дина и просто тварь по-жизни..
Да и мы прям такие все идеальные! Ага-ага. Они тоже люди, такие же как и все мы.
Вот как назвать это непреодолимое желание людей потыкать пальцем с воплями: "смотрите, а Долина (Шмолина, Хренолина...) когда не расчёсана такая лохматая! Когда спит пускает слюни! Она дома в халате и без стразов! А ещё она пердит!
Вот и появляется прямо противоположное, такое же непреодолимое, желание убедиться и других убедить в том, что это СОВЕРШЕННО ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ. По утрам такие же, как и все остальные.
ивлеева как ни накрашивай её один фиг страшная, этому лицу ничего не поможет стать привлекательным для меня