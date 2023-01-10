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Ну что ж ты страшная такая: отечественные звёзды без макияжа

Ну что ж ты страшная такая: отечественные звёзды без макияжа

Автор:
10 января 2023 12:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: без косметики   забавно   звезды   звезды без макияжа   знаменитости   фото   шоу бизнес   
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Тренд на натуральность все набирает популярность в соцсетях, среди звезд есть тоже смелые дамы, которые готовы показать себя без косметики. Некоторым все-таки лучше этого не делать.

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Метки: без косметики   забавно   звезды   звезды без макияжа   знаменитости   фото   шоу бизнес   
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38  комментариев
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9k
Б.Касторский Час назад
Обычные женщины. Некоторые путают, считая что созданный образ для глянца должен быть и в повседневной жизни, по сути лишая человечности "звёзд". Такие же люди, просто для некоторых они лишь картинка без права на ошибку.
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7k
Maximvs Полминуты назад
Красивые живые женщины. Кто-то в таком возрасте, в котором вы будете мечтать выглядеть так же.
Автор женщин видел только в кино? Живые женщины бывают опухшие, заплаканные, гриппозные, грустные, а еще они храпят, пукают, какают, блюют, когда беременные....
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1k
Лимонадный Джо 5 минут назад
С сего дня буду более пристально смотреть на жену. А то вместо неё придёт какая другая баба, я и не узнаю.
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6k
Leo Sun 10 минут назад
Боня в самой выигрышной позе - лёжа - чтобы кожа лица разгладилась и все имеющиеся морщины растянулись; Долина спрятала лицо за очками (за которыми даже Квазимодо станет красавчиком); Цой заблюрила фото так, что чуть нос свой не стёрла; Пегова с приклеенными ресницами почему-то считается показавшейся "без косметики" (мы ведь за натуральность или как?..); Орбакайте тоже не со своими ресницами и т.д. и т.п. Здесь добрая половина фоток не подходит под заявленную суть поста.

ИМХО, одна Меньшова хороша
и не заморачивается этой ерундой с фальшивыми губами, ресницами и т.д.
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27k
Volga_34 Полчаса назад
Мразь-Ивлеева каким образом втиснулась в эту фишку..?
Конченная бл+дина и просто тварь по-жизни..
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1k
Fiverknot 38 минут назад
Высоцкая? Фу,б*ять!!
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32k
Snork Snorkoff 39 минут назад
Люди как люди, а автор что думал?
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1k
GoInDown 41 минуту назад
Хз, Ивлеева прикольная, Да и остальные в силу своего возраста обычно выглядят.
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29k
Dobry vojak Svejk Z 46 минут назад
Тот самый момент, когда при фотошопе и макияж не нужен )))
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764
Анисимов Вадим 51 минуту назад
Меньшова отлично выглядит.
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157
Ренат Анисимов Вадим 40 минут назад
Для своего возраста, да.
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8k
МихА 51 минуту назад
Да они все с будунища
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4k
Игорь 51 минуту назад
Долину ругать, это уже перебор я считаю.
Да и мы прям такие все идеальные! Ага-ага. Они тоже люди, такие же как и все мы.
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117
Хухрмухр 59 минут назад
Большинство представители известной нации о которой нельзя упоминать.
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83
Sergel Fman Час назад
Да уж... Семёнович как с бодуна опухшая.
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63k
Татьяна Юсова Час назад
Комментарий к фото
А что не так с Юлией Меньшовой? Дай Бог каждому так выглядеть без макияжа на 6-м десятке лет.
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17k
сеньор Леонсио Час назад
Комментарий к фото
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117
Хухрмухр Час назад
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5k
sedoisever Час назад
Мне в принципе плевать на всех этих персонажей, но...
Вот как назвать это непреодолимое желание людей потыкать пальцем с воплями: "смотрите, а Долина (Шмолина, Хренолина...) когда не расчёсана такая лохматая! Когда спит пускает слюни! Она дома в халате и без стразов! А ещё она пердит!
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7k
Copycat Час назад
вот личное впечатление
ивлеева как ни накрашивай её один фиг страшная, этому лицу ничего не поможет стать привлекательным для меня
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117
Хухрмухр Час назад
Ипать хабалка.А вед кто то на нее еще и дрочит.
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117
Хухрмухр Час назад
Твою ж мать.Ну и уе.б.ища.Кстати многих даже косметика не спасает.Самая нормальная здесь Меньшова.
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