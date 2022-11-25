Байден, Макрон, Шольц, Сунак, Эрдоган и Си: что означают фамилии мировых лидеров

У каждой есть перевод - и весьма оригинальный. Например, Байден по-русски будет самым настоящим Пуговкиным.
Начнем с Джо Байдена (Joe Biden). Согласно словарю британских ФИО, это староанглийская фамилия. Происходит от слова button - кнопка. Так могли называть человека, который мастерил разные застежки. Так что если бы Джо жил у нас, называли бы его Иосифом Пуговкиным. Ну или как-то так.
Теперь обсудим Олафа Шольца. Его фамилия происходит от старогерманского Schultheiß (Шульхайс) - староста деревни. А имя - от староскандинавского (Olafr), означает наследник. Так что в России он был бы Наследником Старостиным. А скорее - Олегом или Глебом Старостиным.
У британского премьер Риши Сунака стопроцентные индийские корни и такое же имя. Риши (ऋषि)- древнеиндийское, на санскрите означает "мудрец". Фамилия Сунак (सैनिक) - военный, солдатский. У нас был бы Мудрец Солдатов.
Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron). Фамилия идет от черточки (macron) которую французы ставят над буквами, желая подчеркнуть на письме долготу их звуков. Так что по-нашему Макрон - это Иммануил Черточкин.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Имя Реджеп - арабское ( رَجَب) - название 7-го месяца в исламском лунном календаре, можно буквально перевести как "уважение". Среднее имя طَيِّب • (ṭayyib) - с арабского переводится как "милый, приятный". Фамилия Эрдоган - это слияние двух тюркских слов er (“воин, храбрец”) и doğan (“сокол”). Итого получается что-то типа Уважаемый-Приятный Храбросоколов.
Председатель коммунистической партии уважаемый товарищ Си Цзиньпин. Си - фамилия, Цзиньпин - имя. Фамилию Си (习) - можно перевести как "привычка". Ну а имя Цзиньпин (近平) - "близкий/стремящийся к миру". Ближайший славянский аналог - "Миролюб". В буквальном переводе - Миролюб Привычкин.
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Пердоган - это от слова пердеть. Любит этот турецликй зверек напердеть где попало. Поэтому его еще называют Турецкая Вонючка.