FISHKINET
Сообщество RealFishki 946 постов • 70 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Байден, Макрон, Шольц, Сунак, Эрдоган и Си: что означают фамилии мировых лидеров

Байден, Макрон, Шольц, Сунак, Эрдоган и Си: что означают фамилии мировых лидеров

Автор:
25 ноября 2022 23:57
Сообщество : RealFishki
Метки: Макрон   Шольц   Эрдоган   байден   значение   имя   перевод   сунак   фамилия   цзиньпин   
1293
7

У каждой есть перевод - и весьма оригинальный. Например, Байден по-русски будет самым настоящим Пуговкиным.

×
×

Начнем с Джо Байдена (Joe Biden). Согласно словарю британских ФИО, это староанглийская фамилия. Происходит от слова button - кнопка. Так могли называть человека, который мастерил разные застежки. Так что если бы Джо жил у нас, называли бы его Иосифом Пуговкиным. Ну или как-то так.

Теперь обсудим Олафа Шольца. Его фамилия происходит от старогерманского Schultheiß (Шульхайс) - староста деревни. А имя - от староскандинавского (Olafr), означает наследник. Так что в России он был бы Наследником Старостиным. А скорее - Олегом или Глебом Старостиным.

У британского премьер Риши Сунака стопроцентные индийские корни и такое же имя. Риши (ऋषि)- древнеиндийское, на санскрите означает "мудрец". Фамилия Сунак (सैनिक) - военный, солдатский. У нас был бы Мудрец Солдатов.

Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron). Фамилия идет от черточки (macron) которую французы ставят над буквами, желая подчеркнуть на письме долготу их звуков. Так что по-нашему Макрон - это Иммануил Черточкин.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Имя Реджеп - арабское ( رَجَب‎) - название 7-го месяца в исламском лунном календаре, можно буквально перевести как "уважение". Среднее имя طَيِّب • (ṭayyib) - с арабского переводится как "милый, приятный". Фамилия Эрдоган - это слияние двух тюркских слов er (“воин, храбрец”) и‎ doğan (“сокол”). Итого получается что-то типа Уважаемый-Приятный Храбросоколов.

Председатель коммунистической партии уважаемый товарищ Си Цзиньпин. Си - фамилия, Цзиньпин - имя. Фамилию Си (习) - можно перевести как "привычка". Ну а имя Цзиньпин (近平) - "близкий/стремящийся к миру". Ближайший славянский аналог - "Миролюб". В буквальном переводе - Миролюб Привычкин.

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Макрон   Шольц   Эрдоган   байден   значение   имя   перевод   сунак   фамилия   цзиньпин   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Letar 20 минут назад
Что за идиот придумал эту хрень?) Серьезно? От нечего делать если только...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Frank Borman 24 минуты назад
Макрон, это от греческого макрис - длинный, протяжный, долгий. Имеется в виду долгая гласная.
Пердоган - это от слова пердеть. Любит этот турецликй зверек напердеть где попало. Поэтому его еще называют Турецкая Вонючка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

19988



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Советский морской подвиг: история экипажа баржи Т-36
Советский морской подвиг: история экипажа баржи Т-36
Эти снимки заставят вас посмотреть на мировые достопримечательности иными глазами
Эти снимки заставят вас посмотреть на мировые достопримечательности иными глазами
Набирающие популярность в сообществах
Корабельный хирург-самозванец, спасший больше десятка жизней. История Демары
Корабельный хирург-самозванец, спасший больше десятка жизней. История Демары
Как поплатилась за свои неосторожные слова в адрес Сталина его секретарь?
Как поплатилась за свои неосторожные слова в адрес Сталина его секретарь?
Nandme NX9000: стильная мужская щетка с большим LED экраном
Nandme NX9000: стильная мужская щетка с большим LED экраном
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Интересный факт

Лучшие демотиваторы
И надолго ли вы к нам в Тамбов?!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#факты#интересное#знаменитости#в мире#Приколы#подборка#Прошлое#дети
#Юмор#история#автомобили#дтп#позитив#аварии#шоу бизнес#природа#авто аварии#дикие животные
#интересно#животные#автомир#картинки#фотографии#люди#улыбнуло#новости#познавательно#истории
Nandme NX9000: стильная мужская щетка с большим LED экраном Nandme NX9000: стильная мужская щетка с большим LED экраном Испанский стыд: что на самом деле значит это выражение? Испанский стыд: что на самом деле значит это выражение? Путин - президент Украины, а Макрон у него переводчиком. Как мир поздравлял российского президента с Днём Рождения Путин - президент Украины, а Макрон у него переводчиком. Как мир поздравлял российского... «Это не просто кампания. Это квест»: Дональд Трамп будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году «Это не просто кампания. Это квест»: Дональд Трамп будет выдвигать свою кандидатуру на выборах... Джо Байден забыл, от чего и где умер его сын Джо Байден забыл, от чего и где умер его сын Не очень грустно. Мир прощается с британской королевой. Говорящие фотографии с церемонии похорон Не очень грустно. Мир прощается с британской королевой. Говорящие фотографии с церемонии похорон

На что жалуетесь?

Вернуться