Байден, Макрон, Шольц, Сунак, Эрдоган и Си: что означают фамилии мировых лидеров

Начнем с Джо Байдена (Joe Biden). Согласно словарю британских ФИО, это староанглийская фамилия. Происходит от слова button - кнопка. Так могли называть человека, который мастерил разные застежки. Так что если бы Джо жил у нас, называли бы его Иосифом Пуговкиным. Ну или как-то так.