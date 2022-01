Испанский стыд: что на самом деле значит это выражение?

Существует две версии, объясняющие появление этого фразеологизма. В соответствии с первой, выражение Spanish shame позаимствовано из английского, в который, в свою очередь, попало из испанского. А на испанском словосочетание vergüenza ajena – это посторонний стыд. В английском его укоротили с целью адаптации, поскольку дословный перевод слишком длинный – hame on behalf of others.

Есть также предположение, что оно позаимствовано из немецкого, в котором Fremdschämen обозначает чувство стыда за другого человека. Вне зависимости от первоисточника при переводе на русский выражение звучало бы слишком прямолинейно и грубовато – чужой стыд, позор за других. Поэтому «испанский стыд» стал своего рода ширмой: звучит нейтрально, даже деликатно, а смысл все понимают.