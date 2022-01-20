Испанский стыд: что на самом деле значит это выражение?

Испанский стыд – чувство, когда ощущается вина за совершенные кем-то другим поступки или действия, испытывали многие. Как появилось это выражение, и каким образом оно связано с эмпатией?
Это словосочетание используется достаточно активно в последнее десятилетие в СМИ и обиходе, и оно вполне достойно считаться фразеологизмом. Какой смысл оно на самом деле имеет? Фактически это смущение, которое чувствует свидетель какой-либо ситуации (поступка, действия), непосредственным участником которого выступает другой человек.
Выражаясь проще – косячит кто-то, а стыдно мне. А путем подсознательного переноса поведения на себя наблюдающий со стороны человек и ощущает стыд. И никакой территориальной привязки к Испании здесь нет. Если использовать термины из психологии, то такое состояние можно назвать эмпатическим смущением – опосредованным, смущением из вторых рук, смущением со стороны. То есть проявляемым при наблюдении за действием другого человека.
Существует две версии, объясняющие появление этого фразеологизма. В соответствии с первой, выражение Spanish shame позаимствовано из английского, в который, в свою очередь, попало из испанского. А на испанском словосочетание vergüenza ajena – это посторонний стыд. В английском его укоротили с целью адаптации, поскольку дословный перевод слишком длинный – hame on behalf of others.
Есть также предположение, что оно позаимствовано из немецкого, в котором Fremdschämen обозначает чувство стыда за другого человека. Вне зависимости от первоисточника при переводе на русский выражение звучало бы слишком прямолинейно и грубовато – чужой стыд, позор за других. Поэтому «испанский стыд» стал своего рода ширмой: звучит нейтрально, даже деликатно, а смысл все понимают.
Вторая версия менее реалистичная, но более забавная. Глуповатые сериалы любят смотреть многие, ведь они расслабляют и помогают на время отвлечься от действительности. И англичане, переживающие за явно дурацкое поведение героев испанских фильмов, и придумали это выражение. Интересно, что настолько прочно оно закрепилось только в русском языке.
В англоязычных странах вполне достаточно для выражения такого состоянии слова cringe. Которое, впрочем, вошло и в наш лексикон, особенно в молодежной среде. И даже образовало прилагательное «кринжовый».
Крайнюю степень возмущения выражают с помощью словосочетания «лютый кринж». Оно опять же используется в основном молодежью. И если «испанский стыд» более деликатное, нейтральное, литературное, то «кринж» – разговорное, сленговое и уместное далеко не во всех ситуациях.
Поскольку выражение прочно закрепилось в языке, то есть смысл добавить его в толковые словари. Вы используете его в речи? Часто ли ощущаете эмпатическое смущение, и в каких ситуациях это происходит?
Источник:
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