Испанский стыд: что на самом деле значит это выражение?

Вторая версия менее реалистичная, но более забавная. Глуповатые сериалы любят смотреть многие, ведь они расслабляют и помогают на время отвлечься от действительности. И англичане, переживающие за явно дурацкое поведение героев испанских фильмов, и придумали это выражение. Интересно, что настолько прочно оно закрепилось только в русском языке.

В англоязычных странах вполне достаточно для выражения такого состоянии слова cringe. Которое, впрочем, вошло и в наш лексикон, особенно в молодежной среде. И даже образовало прилагательное «кринжовый».

Крайнюю степень возмущения выражают с помощью словосочетания «лютый кринж». Оно опять же используется в основном молодежью. И если «испанский стыд» более деликатное, нейтральное, литературное, то «кринж» – разговорное, сленговое и уместное далеко не во всех ситуациях.

Поскольку выражение прочно закрепилось в языке, то есть смысл добавить его в толковые словари. Вы используете его в речи? Часто ли ощущаете эмпатическое смущение, и в каких ситуациях это происходит?