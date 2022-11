«Это не просто кампания. Это квест»: Дональд Трамп будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году

«Это будет не моя кампания. Это будет наша общая кампания. Потому что единственная сила, чтобы победить массовую коррупцию, против которой мы боремся, — это вы, американский народ. Это не просто кампания. Это квест по спасению нашей страны», - заявил Трамп.

Его лозунг Make America Great Again (MAGA) (Сделаем Америку снова великой) в этой речи прибавил два слова – Make America Great and Glorious Again (MAGaGA) (Сделаем Америку великой и славной вновь).