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«Это не просто кампания. Это квест»: Дональд Трамп будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году

«Это не просто кампания. Это квест»: Дональд Трамп будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году

Автор:
16 ноября 2022 10:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Выборы США   Трамп   байден   выборы   интересное   политика   президент   фото   
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Дональд Трамп из своего поместья Мар-а-Лаго во Флориде объявил об участии в выборах президента США в 2024 году. В свой речи Трамп снова попытался унизить Байдена и пообещал, что собирается спасти Америку: «Это не просто кампания. Это квест по спасению нашей страны».

Дональд Трамп торжественно объявил о своём участии в выборах сразу после подачи заявления о выдвижении своей кандидатуры в Федеральную избирательную комиссию.

«Два года назад мы были великой нацией, и скоро мы снова станем великой нацией», — сказал 76-летний Трамп своим сторонникам.

Большая часть часовой речи была посвящена критике президентства Байдена — Трамп говорил о высоких ценах на газ, инфляции и энергетической политике при демократах.

«Это будет не моя кампания. Это будет наша общая кампания. Потому что единственная сила, чтобы победить массовую коррупцию, против которой мы боремся, — это вы, американский народ. Это не просто кампания. Это квест по спасению нашей страны», - заявил Трамп.

Его лозунг Make America Great Again (MAGA) (Сделаем Америку снова великой) в этой речи прибавил два слова – Make America Great and Glorious Again (MAGaGA) (Сделаем Америку великой и славной вновь).

«Подвел Америку»: так Джо Байден отреагировал на выдвижения Дональда Трампа на пост президента США. В Twitter.


Источник:

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Метки: Выборы США   Трамп   байден   выборы   интересное   политика   президент   фото   
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27k
Ego sum qui sum 2 часа назад
битва дедов
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9k
antonium 12 минут назад
Надо кого-то помоложе выбирать. Прогрессивнее, умнее. У этих двух уже маразм начинается.
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17k
Вася 18 минут назад
Ссылка coub.com
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29k
Ashabad Час назад
Полностью одобряю!
СДД
Ссылка coub.com
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2k
ZOV Час назад
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5k
Copycat Час назад
а мне трамп нравится больше байдена, он хотя бы прикольный, пошутить может, язвительные прозвища все придумывает
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1k
ChePaev Час назад
Да не, всё, Донни уже сбитый летчик, ему без вариантов уже баллотироваться. Вот если бы его партия республиканцев убедительно победила на выборах в сенат, вот тогда да, был бы смысл ему потом баллотироваться в президенты, а сейчас он обыкновенный неудачник, даже если его сравнивать со слабоумным Байденом, у которого есть еще 2 года власти и беззаботной жизни.
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PokemonKa
Pika-Pika?
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