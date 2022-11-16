«Это не просто кампания. Это квест»: Дональд Трамп будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году

Дональд Трамп из своего поместья Мар-а-Лаго во Флориде объявил об участии в выборах президента США в 2024 году. В свой речи Трамп снова попытался унизить Байдена и пообещал, что собирается спасти Америку: «Это не просто кампания. Это квест по спасению нашей страны».
Дональд Трамп торжественно объявил о своём участии в выборах сразу после подачи заявления о выдвижении своей кандидатуры в Федеральную избирательную комиссию.
«Два года назад мы были великой нацией, и скоро мы снова станем великой нацией», — сказал 76-летний Трамп своим сторонникам.
Большая часть часовой речи была посвящена критике президентства Байдена — Трамп говорил о высоких ценах на газ, инфляции и энергетической политике при демократах.
«Это будет не моя кампания. Это будет наша общая кампания. Потому что единственная сила, чтобы победить массовую коррупцию, против которой мы боремся, — это вы, американский народ. Это не просто кампания. Это квест по спасению нашей страны», - заявил Трамп.
Его лозунг Make America Great Again (MAGA) (Сделаем Америку снова великой) в этой речи прибавил два слова – Make America Great and Glorious Again (MAGaGA) (Сделаем Америку великой и славной вновь).
«Подвел Америку»: так Джо Байден отреагировал на выдвижения Дональда Трампа на пост президента США. В Twitter.
Источник:
АНТИФИШКИ
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СДД