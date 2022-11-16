«Это не просто кампания. Это квест»: Дональд Трамп будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году

Дональд Трамп торжественно объявил о своём участии в выборах сразу после подачи заявления о выдвижении своей кандидатуры в Федеральную избирательную комиссию.

«Два года назад мы были великой нацией, и скоро мы снова станем великой нацией», — сказал 76-летний Трамп своим сторонникам.

Большая часть часовой речи была посвящена критике президентства Байдена — Трамп говорил о высоких ценах на газ, инфляции и энергетической политике при демократах.