Путин - президент Украины, а Макрон у него переводчиком. Как мир поздравлял российского президента с Днём Рождения

За несколько дней до юбилея российского президента, польский телеканал выдал в эфир титр, на котором назначил его президентом Украины. А чуть раньше Байден, фактически расписался в том, что всеми процессами в гегемоне управляет Путин. В общем, без Путина сегодня никак. С Днём Рождения, Владимир Владимирович!
Самый рейтинговый польский телеканал Polsat в программе "События" 5 октября назначил президента России Владимира Путина президентом Украины.Сюжет был посвящен выступлению российского лидера на митинг-концерте, организованном на Красной площади 30 сентября в честь принятия в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В своем выступлении Путин назвал историческим день присоединения к России четырех новых регионов. Он завершил свое выступление словами «победа будет за нами».
Незадолго до этого президент США Джо Байден, в своём очередном обращении к народу, сказал прямо: "Сегодняшний отчёт об инфляции стал напоминанием о том, что бюджеты американцев истощаются из-за повышения цен, и семьи начинают ощущать последствия путинского повышения цен".
Да, он так и сказал: "...ПУТИНСКОГО повышения цен".
Путин уже и президент Америки, получается.
Пользователи сети всё поняли правильно и сразу отозвались мемом:
Также, накануне Дня рождения главнокомандующего, в сети широко разошелся ролик с выступлением Владимира Владимировича и ... Макрона в роли сурдопереводчика. Самое интересное, что на видео они, наконец, нашли общий язык:
Немцы запостили видео с нашим президентом, напевающим почему-то на турецкий манер на немецком языке: "Без потока и без газа. Европа сама виновата". И Байдена тоже вниманием не обошли:
Ну, а 7 октября Владимира Владимировича, само собой, поздравляли.
В России:
В Питере, Сочи, Саратове, Владивостоке, в Москве, Подмосковье и Крыму появились стикеры с Владимиром Путиным. Вероятно, чтобы точно никто не забыл о том, что у президента сегодня юбилей.
В Китае:
В Германии прекцией на здании Рейхстага: «Россия сделает все, чтобы привести в чувства горячие головы на Западе. С Днем рождения, человек, меняющий мир!»:
Источник:
В Сербии:
"Однажды мужики из маленького сербского села (по размеру даже хутор, а не село) под названием Adžinci решили, что надо переименоваться в честь Владимира Путина. Потому что в этой деревне (на самом деле хуторе) мужики (и женщины тоже) все были русофилы. Шёл 2017 год. И они сделали это - причём официально, поменяли в муниципалитете и на почте, в полиции и на дорожном указателе. Так в округе Медведжа в Сербии появилось Путиново. В Путиново есть кафана «Крым», а в кафане «Крым» висит портрет Путина.
Так вот, мужики из Путиново (и женщины тоже), что в Сербии, поздравляют Владимира Путина с днём рождения и желают ему крепкого здравия, меткости и победы.
Я обещал опубликовать.
Вы уж передайте, кто тут может", - пишет в своем телеграм-канале Евгений Примаков:
В Италии:
В Британии даже прервали трансляцию для поздравления:
И, конечно, снова в России. На английском:
С Днём рождения, верховный! Поздравление от Стивена Сигала:
...И на русском:
Mash на Моойке сделал подборочку креативов — тире лучших питерских поздравлений Владимира Путина с днём рождения.
Здесь и президент, ставший лего, и наклейкой, указывающей на новую сцену Мариинского театра, и флешмобы с огромными портретами и флагами. Словом, празднично.
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В общем, с Днём рождения, Владимир Владимирович!
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АНТИФИШКИ
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Да ладно, думаю он не слишком обидится.