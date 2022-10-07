Путин - президент Украины, а Макрон у него переводчиком. Как мир поздравлял российского президента с Днём Рождения

Незадолго до этого президент США Джо Байден, в своём очередном обращении к народу, сказал прямо: "Сегодняшний отчёт об инфляции стал напоминанием о том, что бюджеты американцев истощаются из-за повышения цен, и семьи начинают ощущать последствия путинского повышения цен".

Да, он так и сказал: "...ПУТИНСКОГО повышения цен".

Путин уже и президент Америки, получается.

Пользователи сети всё поняли правильно и сразу отозвались мемом: