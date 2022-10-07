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Путин - президент Украины, а Макрон у него переводчиком. Как мир поздравлял российского президента с Днём Рождения

Путин - президент Украины, а Макрон у него переводчиком. Как мир поздравлял российского президента с Днём Рождения

Автор:
07 октября 2022 22:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Макрон   Польша   байден   владимир путин   оговорки   президент   титр   юбилей   
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За несколько дней до юбилея российского президента, польский телеканал выдал в эфир титр, на котором назначил его президентом Украины. А чуть раньше Байден, фактически расписался в том, что всеми процессами в гегемоне управляет Путин. В общем, без Путина сегодня никак. С Днём Рождения, Владимир Владимирович!

Самый рейтинговый польский телеканал Polsat в программе "События" 5 октября назначил президента России Владимира Путина президентом Украины.Сюжет был посвящен выступлению российского лидера на митинг-концерте, организованном на Красной площади 30 сентября в честь принятия в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В своем выступлении Путин назвал историческим день присоединения к России четырех новых регионов. Он завершил свое выступление словами «победа будет за нами».

Незадолго до этого президент США Джо Байден, в своём очередном обращении к народу, сказал прямо: "Сегодняшний отчёт об инфляции стал напоминанием о том, что бюджеты американцев истощаются из-за повышения цен, и семьи начинают ощущать последствия путинского повышения цен".

Да, он так и сказал: "...ПУТИНСКОГО повышения цен".

Путин уже и президент Америки, получается.

Пользователи сети всё поняли правильно и сразу отозвались мемом:

Также, накануне Дня рождения главнокомандующего, в сети широко разошелся ролик с выступлением Владимира Владимировича и ... Макрона в роли сурдопереводчика. Самое интересное, что на видео они, наконец, нашли общий язык:

Немцы запостили видео с нашим президентом, напевающим почему-то на турецкий манер на немецком языке: "Без потока и без газа. Европа сама виновата". И Байдена тоже вниманием не обошли:

Ну, а 7 октября Владимира Владимировича, само собой, поздравляли.

В России:

В Питере, Сочи, Саратове, Владивостоке, в Москве, Подмосковье и Крыму появились стикеры с Владимиром Путиным. Вероятно, чтобы точно никто не забыл о том, что у президента сегодня юбилей.

В Китае:

В Германии прекцией на здании Рейхстага: «Россия сделает все, чтобы привести в чувства горячие головы на Западе. С Днем рождения, человек, меняющий мир!»:

В Сербии:

"Однажды мужики из маленького сербского села (по размеру даже хутор, а не село) под названием Adžinci решили, что надо переименоваться в честь Владимира Путина. Потому что в этой деревне (на самом деле хуторе) мужики (и женщины тоже) все были русофилы. Шёл 2017 год. И они сделали это - причём официально, поменяли в муниципалитете и на почте, в полиции и на дорожном указателе. Так в округе Медведжа в Сербии появилось Путиново. В Путиново есть кафана «Крым», а в кафане «Крым» висит портрет Путина.
Так вот, мужики из Путиново (и женщины тоже), что в Сербии, поздравляют Владимира Путина с днём рождения и желают ему крепкого здравия, меткости и победы.
Я обещал опубликовать.
Вы уж передайте, кто тут может", - пишет в своем телеграм-канале Евгений Примаков:

В Италии:

В Британии даже прервали трансляцию для поздравления:

И, конечно, снова в России. На английском:

С Днём рождения, верховный! Поздравление от Стивена Сигала:

...И на русском:

Mash на Моойке сделал подборочку креативов — тире лучших питерских поздравлений Владимира Путина с днём рождения.
Здесь и президент, ставший лего, и наклейкой, указывающей на новую сцену Мариинского театра, и флешмобы с огромными портретами и флагами. Словом, празднично.

В общем, с Днём рождения, Владимир Владимирович!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Макрон   Польша   байден   владимир путин   оговорки   президент   титр   юбилей   
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5  комментариев
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603
Максим Макашев 7 часов назад
Шольц - НЕ МУЖИК, ибо яйца не прикрывает, т.к. они у него ОТСУТСТВУЮТ
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7k
Погулять вышел 54 секунды назад
Черт побери, забыл поздравить!

Да ладно, думаю он не слишком обидится.
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8k
Ден 5 часов назад
Когда Путин молчит, всё [мат]. Когда Путин начинает говорить- все молчат. Слушают суки.
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17k
Delhana 6 часов назад
Император защищает! ?
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KlyaksaZ

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