Раз-два — Байден заберёт тебя, три-четыре — запирайте дверь в квартире

Это не кадры из нового триллера про маньяков, просто президент Байден в решил пообщаться с детьми во время визита на остров Нантакет, - пишет SHOT.
В сети разгоняют кадры съемки поездки президента мировой гегемонии с рабочим визитом на остров Нантакет у восточного побережья Северной Америки.
Джо Байден заглянул в окно ресторана Lemon Press, в котором сидели дети, и... получилось, что получилось. Визжащие дети: "О, Боже, он идёт сюда!", кадры, похожие на фильм ужасов и пользователи Сети, которые вот это вот всё не оценили, напомнив, что было бы, если бы вместо Байдена в чужой дом заглядывал любой другой политик...
Некоторые пользователи соцсетей пожаловались на ассоциацию с фильмом «Тишина» (2016) режиссёра Майка Флэнегана и заявили, что президенту не стоило пугать девочек.
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