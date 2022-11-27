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Раз-два — Байден заберёт тебя, три-четыре — запирайте дверь в квартире

Раз-два — Байден заберёт тебя, три-четыре — запирайте дверь в квартире

Автор:
27 ноября 2022 18:09
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Кадры   Нантакет   байден   окно   поездка   соцсети   триллер   
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Это не кадры из нового триллера про маньяков, просто президент Байден в решил пообщаться с детьми во время визита на остров Нантакет, - пишет SHOT.

В сети разгоняют кадры съемки поездки президента мировой гегемонии с рабочим визитом на остров Нантакет у восточного побережья Северной Америки.

Джо Байден заглянул в окно ресторана Lemon Press, в котором сидели дети, и... получилось, что получилось. Визжащие дети: "О, Боже, он идёт сюда!", кадры, похожие на фильм ужасов и пользователи Сети, которые вот это вот всё не оценили, напомнив, что было бы, если бы вместо Байдена в чужой дом заглядывал любой другой политик...

Некоторые пользователи соцсетей пожаловались на ассоциацию с фильмом «Тишина» (2016) режиссёра Майка Флэнегана и заявили, что президенту не стоило пугать девочек.

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Метки: Кадры   Нантакет   байден   окно   поездка   соцсети   триллер   
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7  комментариев
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40k
jonnyD Час назад
Он пришел ...БАБАЙден .
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22k
Валерий 22 минуты назад
"Он сзади, да?"
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23k
Bar0 Полчаса назад
На девочек потянуло
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106
Владислав Полчаса назад
Да по-моему они выглядят как раз очень довольными!
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KlyaksaZ

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