Раз-два — Байден заберёт тебя, три-четыре — запирайте дверь в квартире

Джо Байден заглянул в окно ресторана Lemon Press, в котором сидели дети, и... получилось, что получилось. Визжащие дети: "О, Боже, он идёт сюда!", кадры, похожие на фильм ужасов и пользователи Сети, которые вот это вот всё не оценили, напомнив, что было бы, если бы вместо Байдена в чужой дом заглядывал любой другой политик...