Т-10000 уже здесь! Ученые сконструировали жидкого робота

2771
3
1
Группа ученых создала крошечного робота, который может плавиться, а затем снова затвердевать по команде, просачиваясь таким образом в самые труднодоступные места и узкие щели.
Вы наверняка помните наводящего страх антигероя из "Терминатора 2", продвинутого андроида-оборотня Т-1000. Он был сделан из жидкого металла, который позволял ему плавиться, а затем снова затвердевать по собственному желанию. Думаете, это фантастика? Совсем нет. Ученые утверждают, что создали реальную версию T-1000, маленького робота, который может расплавляться и снова затвердевать по команде, что позволяет ему легко выбираться из ограниченного пространства. Есть даже видео, на котором он выполняет этот ловкий трюк, и хотя он может быть не таким впечатляющим, как Терминатор Т-1000, он определенно впечатляет, хотя и несколько пугает - с прицелом на будущее.
Чтобы создать этого робота, команда ученых из нескольких стран поместила микроскопические кусочки неодимового магнита, бора и железа в жидкий галлий, металл с очень низкой температурой плавления. Затем, используя магниты, чтобы заставить миниатюрного робота расплавиться и превратиться в лужу, они провели его через прутья клетки, и снова затвердеть в исходной форме на другой стороне.
«Магнитные частицы здесь играют две рол», — заявила Кармел Маджиди, инженер-механик из Университета Карнеги-Меллона. - Во-первых, они заставляют материал реагировать на переменное магнитное поле, поэтому мы можем с помощью индукции нагревать материал и вызывать фазовый переход. Кроме того, магнитные частицы придают роботу мобильность и способность двигаться в ответ на магнитное поле».
Как утверждается, команда ученых черпала вдохновение не из блокбастера Джеймса Кэмерона, а из морских огурцов, существ, которые при необходимости могут переходить из жесткого состояния в мягкое.
В серии испытаний миниатюрные роботы с магнитным управлением смогли перепрыгивать препятствия, взбираться на стены и разделяться пополам, чтобы выполнять разные задачи, такие как пайка цепей, доставка лекарств и удаление посторонних предметов из модели желудка.
«Магнитные частицы здесь играют две рол», — заявила Кармел Маджиди, инженер-механик из Университета Карнеги-Меллона. - Во-первых, они заставляют материал реагировать на переменное магнитное поле, поэтому мы можем с помощью индукции нагревать материал и вызывать фазовый переход. Кроме того, магнитные частицы придают роботу мобильность и способность двигаться в ответ на магнитное поле».
Как утверждается, команда ученых черпала вдохновение не из блокбастера Джеймса Кэмерона, а из морских огурцов, существ, которые при необходимости могут переходить из жесткого состояния в мягкое.
В серии испытаний миниатюрные роботы с магнитным управлением смогли перепрыгивать препятствия, взбираться на стены и разделяться пополам, чтобы выполнять разные задачи, такие как пайка цепей, доставка лекарств и удаление посторонних предметов из модели желудка.
"Возможность переключаться между жидким и твердым состояниями наделяет робота большей функциональностью", — утверждаетЧенгфэн Пан, инженер Китайского университета Гонконга и ведущий исследователь проекта. Ученые уверены, что технология изменения формы найдет применение в медицине и технике будущего.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Новости партнёров
Двигать не проблема, расплавить не проблема, а вот восстановить форму - нереально.
И именно на этом этапе ролик превращается в какой-то странный мультик.))
- А вот... Давайте посмотрим мульти-пульти...