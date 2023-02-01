FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9949 постов • 1384 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Т-10000 уже здесь! Ученые сконструировали жидкого робота

Т-10000 уже здесь! Ученые сконструировали жидкого робота

Автор:
01 февраля 2023 16:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Терминатор с нами   вездеход   жидкий робот   интересно   наука   новости   робот   
2771
3
1
Группа ученых создала крошечного робота, который может плавиться, а затем снова затвердевать по команде, просачиваясь таким образом в самые труднодоступные места и узкие щели.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Терминатор с нами   вездеход   жидкий робот   интересно   наука   новости   робот   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
SHAGREEN 53 секунды назад
Похоже на ремейк "Терминатора" Сарика Андреасяна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Седой Бегемот Минуту назад
Опупеть изобрели робота. Прототип чуть попроще.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Василий Полчаса назад
Т-10000 уже здесь! Ученые сконструировали жидкого роботаПосмотреть
Т-10000 уже здесь! Ученые сконструировали жидкого робота
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Трям Полчаса назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
iKrek Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Crechet Полчаса назад
Напоминает историю... Один чувак придумал супер-пупер эффективный алгоритм сжатия данных, который сжимал данные в сотни раз сильнее, чем любой другой из известных алгоритмов. Спросили его - какие планы на будущее. Ответил - придумать алгоритм, по которому можно будет разархивировать эти данные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ugo 48 минут назад
Нас неб@ли. Расходимся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Григорий 51 минуту назад
короче мимо серьезного магнита эта шляпа не пройдёт)) очередной развод на лоха, прячем под столом магнит и лужа сама течёт куда надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Час назад
А нормально снять денег уже не хватило!?
Двигать не проблема, расплавить не проблема, а вот восстановить форму - нереально.
И именно на этом этапе ролик превращается в какой-то странный мультик.))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Час назад
Кукольный мультик про лилипутов довоенного времени и то больше похож на действительность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ОТДЕЛ К Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
nobody® Час назад
забайтили заголовком про терминатора Т-десятьтысяч
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Serg2001 2 часа назад
- Нус! Рассказывайте, на что у вас ушли 5 млрд. наших денег и 5 лет работы?
- А вот... Давайте посмотрим мульти-пульти...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

86522



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кунштюки: мини-шедевры с секретом
Кунштюки: мини-шедевры с секретом
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 января
Набирающие популярность в сообществах
"А девкой был бы краше"
"А девкой был бы краше"
За что фанаты не взлюбили игру "Mortal Kombat 3"?
За что фанаты не взлюбили игру "Mortal Kombat 3"?
«По номеру переведете?»
«По номеру переведете?»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Этот взгляд

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#факты#подборка#позитив#автомобили#кино#Россия#Приколы#природа
#интересно#интересное#Прикол#история#автомир#забавно#улыбнуло#дтп#США#маразм
#Юмор#в мире#люди#новости#аварии#истории#суд#картинки#авто аварии#дикие животные

На что жалуетесь?

Вернуться