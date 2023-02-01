Т-10000 уже здесь! Ученые сконструировали жидкого робота

Чтобы создать этого робота, команда ученых из нескольких стран поместила микроскопические кусочки неодимового магнита, бора и железа в жидкий галлий, металл с очень низкой температурой плавления. Затем, используя магниты, чтобы заставить миниатюрного робота расплавиться и превратиться в лужу, они провели его через прутья клетки, и снова затвердеть в исходной форме на другой стороне. «Магнитные частицы здесь играют две рол», — заявила Кармел Маджиди, инженер-механик из Университета Карнеги-Меллона. - Во-первых, они заставляют материал реагировать на переменное магнитное поле, поэтому мы можем с помощью индукции нагревать материал и вызывать фазовый переход. Кроме того, магнитные частицы придают роботу мобильность и способность двигаться в ответ на магнитное поле». Как утверждается, команда ученых черпала вдохновение не из блокбастера Джеймса Кэмерона, а из морских огурцов, существ, которые при необходимости могут переходить из жесткого состояния в мягкое. В серии испытаний миниатюрные роботы с магнитным управлением смогли перепрыгивать препятствия, взбираться на стены и разделяться пополам, чтобы выполнять разные задачи, такие как пайка цепей, доставка лекарств и удаление посторонних предметов из модели желудка.

2023-02-01T16:39:48+03:00