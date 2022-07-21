Затонувший у берегов Англии корабль признали старейшим в своем роде

Первым обломки корабля обнаружил дайвер и шкипер Тревор Смолл, который в течение последних 30 лет арендовал лодки в Пуле для дайвинга на краю пролива Суош.

«Я родился в семье мореплавателя, — говорит Смолл. — Я проплыл тысячи морских миль в поисках затонувших кораблей из моего родного порта Пул. Летом 2020 года я наткнулся на нечто, что, как я тогда подумал, могло бы быть ранее неизвестным местом крушения корабля. Недавние штормы обнажили что-то на морском дне. Мне разрешили совершить погружение в этом месте. А что было дальше, вы уже знаете. Я нашел один из старейших затонувших кораблей в Англии».