Затонувший у берегов Англии корабль признали старейшим в своем роде

Затонувший корабль, обнаруженный у берегов Дорсета два года назад, признали старейшим в своем роде в Великобритании и присвоили ему наивысший охранный статус. Это первый найденный в английских водах корабль XI-XIV веков, у которого сохранились остатки корпуса, хотя ему не менее 750 лет.
Корабль был обнаружен в водах залива Пул в 2020 году. Судя по древесине, которую датировали по кольцам, ему как минимум 750 лет, что делает его старейшим кораблем с уцелевшим корпусом, найденным в английских водах. Обломки корабля прозвали «Mortar Wreck» (mortar — ступка, wreck — кораблекрушение), поскольку среди них были обнаружены ступки, используемые для измельчения зерна в муку.
Вчера Департамент цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта (DCMS) Великобритании присвоил кораблю самый высокий уровень правовой защиты.
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Первым обломки корабля обнаружил дайвер и шкипер Тревор Смолл, который в течение последних 30 лет арендовал лодки в Пуле для дайвинга на краю пролива Суош.
«Я родился в семье мореплавателя, — говорит Смолл. — Я проплыл тысячи морских миль в поисках затонувших кораблей из моего родного порта Пул. Летом 2020 года я наткнулся на нечто, что, как я тогда подумал, могло бы быть ранее неизвестным местом крушения корабля. Недавние штормы обнажили что-то на морском дне. Мне разрешили совершить погружение в этом месте. А что было дальше, вы уже знаете. Я нашел один из старейших затонувших кораблей в Англии».
Судно является клинкерным по своей конструкции, то есть, собрано из деревянных досок внахлест. Древесина, использованная для постройки корабля, была получена из ирландского дуба. Деревья срубили в период между 1242 и 1265 годами, во время правления короля Генриха III.
Первыми артефактами, обнаруженными на участке площадью 20 на 15 метров, были ступки, но вскоре после этого дайверы нашли два уцелевших надгробия, вырезанных из пурбекского камня — местного вида известняка, состоящего из раковин пресноводных улиток. На надгробиях были высечены кресты в характерном для XIII века стиле, так же до сих пор сохранились следы долота мастеров. Такого рода надгробные плиты были признаком высокого статуса умершего, их можно найти на кладбищах по всему южному побережью острова. Найденные плиты были неотполированными — возможно, что изделия должны были обработать по прибытии корабля в пункт назначения. До сих пор неизвестно, куда направлялось судно и почему оно затонуло, но есть теория, что оно могло затеряться на пути от побережья Дорсета.
Эксперты Исторической Англии, исполнительного вневедомственного государственного органа Британского правительства, и археологи Борнмутского университета продолжают исследовать место крушения.
Ирландский дуб широко экспортировался для судостроения в средневековый период, а надгробные плиты из пурбекского камня использовались на юге Англии, а также отправлялись в Ирландию и континентальную Европу. Таким образом, это крушение раскрывает сеть морской торговли и контактов в Ла-Манше и Ирландском море в этот период.
Морской археолог Том Казинс из Борнмутского университета сказал: «На сегодняшний день осталось очень мало 750-летних кораблей, и поэтому нам очень повезло обнаружить такой редкий экземпляр, как этот, и в таком хорошем состоянии. Сочетание воды с низким содержанием кислорода, песка и камней помогло сохранить одну сторону корабля, и можно легко различить его корпус».
В соответствии с британским Законом о защите затонувших кораблей 1973 года обломки корабля вместе с двумя другими затонувшими судами у острова Уайт объявили охраняемым местом крушения. Это означает, что дайверы должны запрашивать лицензию у DCMS перед погружением в этих местах, чтобы защитить обломки судов и артефакты.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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