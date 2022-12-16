FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9777 постов • 1370 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Минцифры решило обязать Apple разрешить установку сторонних приложений на IOS — прорыв «железного занавеса» на айфонах?

Минцифры решило обязать Apple разрешить установку сторонних приложений на IOS — прорыв «железного занавеса» на айфонах?

Автор:
16 декабря 2022 22:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Минцифры   Россия   айфоны   бесконтактная оплата   новости   программы   санкции   
1238
4

В чём суть? Как вы знаете, на смартфоны и планшеты яблочной компании фактически нельзя поставить приложения не из AppStore. То есть из интернета или из сторонних источников вы не можете установить и обновить какой-нибудь Сбербанк или ВТБ, как это делают люди на андроид-гаджетах. Особенно остро эта проблема встала после введения огромного количества антироссийских санкций, когда купертиновцы снесли бОльшую часть российских банков из AppStore.

И речь идёт не только о банкинге, нельзя поставить тот же MirPay, который вновь даёт вашему смартфону возможность использовать NFC, нельзя загрузить RuStore, с помощью которого можно обновлять огромное количество отечественных приложений, да даже какую-нибудь игрушку, вроде Майнкрафта, вы для ребенка скачать не сможете (его выпилили для российского рынка)! Из-за этого огромное количество устройств Apple имеют старые, досанкционные версии мобильных приложений, а новые и вовсе — не имеют.

×
×

Но если для владельцев Андроид смартфонов такие проблемы в принципе никогда не стояли, и они продолжали работать как работали, то перед владельцами яблочной техники на территории России опустился железный занавес. Конечно же, все эти излишества в виде мобильных банков и бесконтактной оплаты советскому гражданину не нужны! Но, тем не менее, с каждым месяцем устройства теряли всё больше и больше функционала, казалось, что не было света в конце туннеля, как вдруг...

Главные союзники и друзья России в лице депутатов Европарламента приняли новый закон! Он требует от технологических компаний добавить возможность устанавливать сторонние приложения из интернета, а также позволять пользователям более легко изменять настройки телефона по умолчанию (может теперь получится поставить геолокацию в пункт управления). Закон вступил в силу в прошлом месяце и вот уже в Apple начали шевелиться, так как штраф в 80 миллиардов долларов платить неохота.

«Компания Apple Inc. готовится разрешить альтернативные магазины приложений на iPhone и iPad и загрузку сторонних приложений. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.»

Наши решили подхватить инициативу и уже в следующем году ждём аналогичный европейскому законопроект, который заставит калифорнийскую компанию отпустить вожжи. Хорошо ли это? Да, безусловно! Огромное количество удобных настроек, которые вы можете делать под себя, станут доступны каждому пользователю. Установка разных приложений из интернета, скачивание музыки, фильмов и прочего (не по подписке какого-нибудь сервиса), всё это станет реальностью для яблочных пользователей. Если Apple прогнут и на открытие файловой системы, то цены нашим законодателям не будет!

Так что если законопроект от Минцифр сработает, то для пользователей Apple в России настанет в буквальном смысле новая эра.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Минцифры   Россия   айфоны   бесконтактная оплата   новости   программы   санкции   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Александр 52 минуты назад
А там две симки и карта памяти не за горами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
465
sniperok Полчаса назад
яблодрочеры должны страдать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
SR Полчаса назад
"Минцифры решило обязать Apple...". Не смешно от этого?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Ashabad 41 минуту назад
Свои железки надо делать. И свою операционку для смартфонов. В крайнем случае, скооперироваться с Китаем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Убийца Прохиндеев 54 минуты назад
На самом деле способы продажи ios и mac приложений мимо appstore есть и сейчас
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

35216



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Однокнопочный вызов друзьям
Однокнопочный вызов друзьям
«Встречайте, суки, Папу»: как погибли летчики ЧВК «Вагнер» под Бахмутом
«Встречайте, суки, Папу»: как погибли летчики ЧВК «Вагнер» под Бахмутом
Набирающие популярность в сообществах
Главные секреты фильма “Собачье сердце”
Главные секреты фильма “Собачье сердце”
Porsche «выловленный» со дна Балтийского моря: интересная инсталляция от известного автопроизводителя
Porsche «выловленный» со дна Балтийского моря: интересная инсталляция от известного...
6 заблуждений об агентах недвижимости, в которые пора перестать верить
6 заблуждений об агентах недвижимости, в которые пора перестать верить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Борьба с самим собой

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомобили#забавно#кино#аварии#факты#Украина#коты#фотографии
#Юмор#интересное#автомир#Приколы#Россия#картинки#авто аварии#искусство#креатив#улыбнуло
#интересно#история#животные#дтп#подборка#позитив#Ynews#в мире#люди#удивительно
6 заблуждений об агентах недвижимости, в которые пора перестать верить 6 заблуждений об агентах недвижимости, в которые пора перестать верить «Чей Херсон? Россия победит»: российскую блогершу, задававшую провокационные вопросы, выселили из отеля и отменили все брони «Чей Херсон? Россия победит»: российскую блогершу, задававшую провокационные вопросы, выселили... Марина Овсянникова снова получила только штраф Марина Овсянникова снова получила только штраф В Крымске мужчина открыл стрельбу - есть жертвы В Крымске мужчина открыл стрельбу - есть жертвы Газманов прокомментировал свое попадание в санкционные списки ЕС Газманов прокомментировал свое попадание в санкционные списки ЕС В Ижевской школе неизвестный устроил стрельбу: прямая трансляция В Ижевской школе неизвестный устроил стрельбу: прямая трансляция

На что жалуетесь?

Вернуться