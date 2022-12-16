Минцифры решило обязать Apple разрешить установку сторонних приложений на IOS — прорыв «железного занавеса» на айфонах?

«Компания Apple Inc. готовится разрешить альтернативные магазины приложений на iPhone и iPad и загрузку сторонних приложений. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.»

Наши решили подхватить инициативу и уже в следующем году ждём аналогичный европейскому законопроект, который заставит калифорнийскую компанию отпустить вожжи. Хорошо ли это? Да, безусловно! Огромное количество удобных настроек, которые вы можете делать под себя, станут доступны каждому пользователю. Установка разных приложений из интернета, скачивание музыки, фильмов и прочего (не по подписке какого-нибудь сервиса), всё это станет реальностью для яблочных пользователей. Если Apple прогнут и на открытие файловой системы, то цены нашим законодателям не будет!

Так что если законопроект от Минцифр сработает, то для пользователей Apple в России настанет в буквальном смысле новая эра.