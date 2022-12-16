Минцифры решило обязать Apple разрешить установку сторонних приложений на IOS — прорыв «железного занавеса» на айфонах?

В чём суть? Как вы знаете, на смартфоны и планшеты яблочной компании фактически нельзя поставить приложения не из AppStore. То есть из интернета или из сторонних источников вы не можете установить и обновить какой-нибудь Сбербанк или ВТБ, как это делают люди на андроид-гаджетах. Особенно остро эта проблема встала после введения огромного количества антироссийских санкций, когда купертиновцы снесли бОльшую часть российских банков из AppStore.
И речь идёт не только о банкинге, нельзя поставить тот же MirPay, который вновь даёт вашему смартфону возможность использовать NFC, нельзя загрузить RuStore, с помощью которого можно обновлять огромное количество отечественных приложений, да даже какую-нибудь игрушку, вроде Майнкрафта, вы для ребенка скачать не сможете (его выпилили для российского рынка)! Из-за этого огромное количество устройств Apple имеют старые, досанкционные версии мобильных приложений, а новые и вовсе — не имеют.
Но если для владельцев Андроид смартфонов такие проблемы в принципе никогда не стояли, и они продолжали работать как работали, то перед владельцами яблочной техники на территории России опустился железный занавес. Конечно же, все эти излишества в виде мобильных банков и бесконтактной оплаты советскому гражданину не нужны! Но, тем не менее, с каждым месяцем устройства теряли всё больше и больше функционала, казалось, что не было света в конце туннеля, как вдруг...
Главные союзники и друзья России в лице депутатов Европарламента приняли новый закон! Он требует от технологических компаний добавить возможность устанавливать сторонние приложения из интернета, а также позволять пользователям более легко изменять настройки телефона по умолчанию (может теперь получится поставить геолокацию в пункт управления). Закон вступил в силу в прошлом месяце и вот уже в Apple начали шевелиться, так как штраф в 80 миллиардов долларов платить неохота.
«Компания Apple Inc. готовится разрешить альтернативные магазины приложений на iPhone и iPad и загрузку сторонних приложений. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.»
Наши решили подхватить инициативу и уже в следующем году ждём аналогичный европейскому законопроект, который заставит калифорнийскую компанию отпустить вожжи. Хорошо ли это? Да, безусловно! Огромное количество удобных настроек, которые вы можете делать под себя, станут доступны каждому пользователю. Установка разных приложений из интернета, скачивание музыки, фильмов и прочего (не по подписке какого-нибудь сервиса), всё это станет реальностью для яблочных пользователей. Если Apple прогнут и на открытие файловой системы, то цены нашим законодателям не будет!
Так что если законопроект от Минцифр сработает, то для пользователей Apple в России настанет в буквальном смысле новая эра.
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