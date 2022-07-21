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Режиссёра "Ералаша" посадили в тюрьму за педофилию

Режиссёра "Ералаша" посадили в тюрьму за педофилию

Автор:
21 июля 2022 18:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   дети   криминал   новости   преступление   треш   
2304
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В 2021 году Илья Белостоцкий был задержан за развратные действия в отношении несовершеннолетних.

Источник:

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Метки: Россия   дети   криминал   новости   преступление   треш   
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19  комментариев
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10k
Бендер Родригес 3 часа назад
Ну... Я думаю, оттуда он не выйдет. Туда ему и дорога.
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20k
иванов дмитрий 14 минут назад
Вот как то в СССР я не помню чтоб кто то про педофилов говорил "на кухнях" или бабушки на лавочках.
Может быть это сейчас удобно раскрываемое тяжкое преступление для полиции ?
За исключением убийц и маньяков ( которые были и в СССР и про такое ходили слухи) очень много весьма спорных обвинений в педофилии. Причем часто основанные только на словах ребенка.
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11k
Star Link 23 минуты назад
Осталось всего 13.


Статья нехорошая, в хате надо делать серьезную отмазу, иначе дальше параши не отойдет.
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678
Мария Коненкова 45 минут назад
"Режиссёра посадили за педофилию" - типичная ошибка обывателя. ТС, не надо нести отсебятину. В тексте же сформулировано так, как надо - "за развратные действия в отношении лица, не достигшего..." и т. д. За "педофилию" нельзя посадить, как нельзя посадить за носительство ВИЧ, но можно посадить за умышленное заражение ВИЧ. Педофилия - не преступление, а, грубо говоря, заболевание. Не все педофилы - преступники, т. к. не все совершают "развратные действия по отношению..." - некоторые, осознавая свои патологические наклонности, избегают общества детей, и никто никогда не узнает, что они педофилы.
P.S. сейчас посыпятся минусы от имеющих проблемы с анализом печатного текста. Для вас специально: режиссёра не оправдываю, не защищаю, так комментарий вообще не о нём. Абстрактных педофилов - тоже. В комментарии поднят вопрос подмены понятий и неправильных формулировок.
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39k
Aleksandr Час назад
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11k
paranoid Час назад
С принятием закона против распространения гей пропаганды, всех этих режиссеров можно сажать хоть через одного, хоть подряд - там похоже ни одного нормального человека нет
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−27
Bendix Час назад
Лёг под власть - держи жопу! Крепко держи, иначе треснет.
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14k
Patmaz 2 часа назад
Ещё одной "девочкой" на зоне больше стало
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404
Карл 2 часа назад
https://kp-ru.turbopages.org/kp.ru/s/daily/27362/4543565/https://kp-ru.turbopages.org/kp.ru/s/daily/27362/4543565/

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51k
noName 2 часа назад
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31k
Fat Lynx 2 часа назад
А-Х-У-Е-Т-Ь!
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7k
Борис Карабанов 3 часа назад
Ну, эксперты по СССР, скажите уже, что при советской власти этого было ещё больше, только это замалчивалось.
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imho Борис Карабанов Час назад
Весь интернет трубил о подобных случаях. Взять хотя бы 70ые
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10k
kaboza 3 часа назад
Сдается мне он совершенно случайно сдохнет. И администрация заведения тоже не будет против.
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