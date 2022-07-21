Режиссёра "Ералаша" посадили в тюрьму за педофилию

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В 2021 году Илья Белостоцкий был задержан за развратные действия в отношении несовершеннолетних.
В октябре прошлого года на Белостоцкого написал заявление подросток, которому на тот момент было 13 лет. Позже, при обысках, у обвиняемого была найдена коллекция сексуализированных фотографий и видео с несовершеннолетними мальчиками.
Сначала Илья был обвинён по статье "Развратные действия в отношении ребёнка до 14 лет". Позже Белостоцкий был привлечён по ч.3 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).
"Установлено, что Белостоцкий в период с 5-6 ноября 2018 года, находясь в своей квартире, совершил иные действия сексуального характера в отношении ранее знакомого ему малолетнего мальчика, находившегося в беспомощном состоянии, которое лишало его возможности понимать характер и значение совершаемых с ним действий и оказать сопротивление". - сообщили в прокуратуре Москвы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Может быть это сейчас удобно раскрываемое тяжкое преступление для полиции ?
За исключением убийц и маньяков ( которые были и в СССР и про такое ходили слухи) очень много весьма спорных обвинений в педофилии. Причем часто основанные только на словах ребенка.
Статья нехорошая, в хате надо делать серьезную отмазу, иначе дальше параши не отойдет.
P.S. сейчас посыпятся минусы от имеющих проблемы с анализом печатного текста. Для вас специально: режиссёра не оправдываю, не защищаю, так комментарий вообще не о нём. Абстрактных педофилов - тоже. В комментарии поднят вопрос подмены понятий и неправильных формулировок.
Он - мразь
Ты - ублюдок, пытающийся схохмить на чужой трагедии
Оба - мрази!