Хотя нам часто грозятся, что любопытство ни к чему хорошему не приводит — особенно это касается пушистых и хвостатых, — оно, все-таки, бывает полезным качеством. Например, если дать ему волю и отпустить погулять по просторам интернета, можно узнать много всего интересного на самые разные темы — от психологии и популярной культуры до мира животных и даже космоса.