Необычные карты, которые заставляют взглянуть на мир иначе

Твиттер-аккаунт с лаконичным названием "Потрясающие карты" посвящен... впрочем, вы уже сами догадались, чему он посвящен и чем делится. В этой подборке картографы-любители найдут ответы на непростые, а главное, странные вопросы — например, кто в Европе любит музыку потяжелее, где обитает Котопёс и где в Новой Зеландии искать, собственно, новозеландцев.