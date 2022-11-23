Необычные карты, которые заставляют взглянуть на мир иначе

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Твиттер-аккаунт с лаконичным названием "Потрясающие карты" посвящен... впрочем, вы уже сами догадались, чему он посвящен и чем делится. В этой подборке картографы-любители найдут ответы на непростые, а главное, странные вопросы — например, кто в Европе любит музыку потяжелее, где обитает Котопёс и где в Новой Зеландии искать, собственно, новозеландцев.
1. В красной и синей областях на этой карте Африки живет примерно одинаковое количество людей
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17. Как в разных странах называют того, кто приносит детям подарки на Рождество и/или Новый год
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Это смотря с какой точки зрения смотреть.