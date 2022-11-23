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Необычные карты, которые заставляют взглянуть на мир иначе

Необычные карты, которые заставляют взглянуть на мир иначе

Автор:
23 ноября 2022 17:00
Сообщество : Уголок картографа
Метки: география   интересно   карты   необычная картография   познавательно   хочу все знать   
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Твиттер-аккаунт с лаконичным названием "Потрясающие карты" посвящен... впрочем, вы уже сами догадались, чему он посвящен и чем делится. В этой подборке картографы-любители найдут ответы на непростые, а главное, странные вопросы — например, кто в Европе любит музыку потяжелее, где обитает Котопёс и где в Новой Зеландии искать, собственно, новозеландцев.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: география   интересно   карты   необычная картография   познавательно   хочу все знать   
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1  комментарий
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309
Sergius SPb 5 минут назад
- Металл группы в Греции и Швеции? Смешно.
- Сколько металла можно в США на чермет сдать.
- На счёт Австралии спорно.
Это смотря с какой точки зрения смотреть.
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