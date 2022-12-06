30 необычных карт и фото для любителей географии

Все больше людей интересуются картами — правда, не совсем теми, что теперь пылятся в школьных кабинетах географии. Карты, которые можно встретить, например, в этом сабреддите, — странные, забавные и порой настолько необычные, что могут перевернуть ваше представление о мире с ног на голову.
2. Карта мира, нарисованная османским моряком и картографом Али Макаром Рейсом в 1567 году (считается самой точной для того времени)
6. Карта всех округов сопредельных Соединенных Штатов, вырезанная из более чем 3 тысяч деревянных блоков
9. В ноябре 2022 года население мира официально перевалило за 8 миллиардов. Вот как эти 8 миллиардов распределяются по странам
13. Страны мира по индексу демократии, 2021 год
14. Карта греческих островов
16. Как в разных странах (языках) произносят число 92. Да, эта карта создавалась ради Франции и Дании
18. В каком возрасте молодые люди покидают родительский дом в разных странах, данные за 2019 год
20. Люди, которые считают, что принуждение партнера к сексу не должно считаться незаконным. Опрос по ЕС
21. Как ООН проголосовала за отмену эклономических санкций США против Кубы
24. Где в мире сохраняется смертная казнь (2017 год)
26. Страны, на которые США сбрасывали бомбы после Второй мировой войны (с 1946 по 2021 год)
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Европа указана по границе между украиной (вместе с Крымом) и Россией ?!
Смертная казнь отменена в России , но карта говорит другое .
Манипуляторские карты .
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если кто то понял , обьясните пожалуйста ,