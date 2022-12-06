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30 необычных карт и фото для любителей географии

30 необычных карт и фото для любителей географии

Автор:
06 декабря 2022 23:17
Сообщество : Уголок картографа
Метки: география   интересно   инфографика   картография   карты   познавательно   статистика   
1865
31

Все больше людей интересуются картами — правда, не совсем теми, что теперь пылятся в школьных кабинетах географии. Карты, которые можно встретить, например, в этом сабреддите, — странные, забавные и порой настолько необычные, что могут перевернуть ваше представление о мире с ног на голову.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: география   интересно   инфографика   картография   карты   познавательно   статистика   
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11  комментариев
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8k
diman02 Час назад
Есть хулюганства в картах .
Европа указана по границе между украиной (вместе с Крымом) и Россией ?!
Смертная казнь отменена в России , но карта говорит другое .
Манипуляторские карты .
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7k
Артём 2 минуты назад
С какого перепугу россияне и половина Европы решили, что итальянцы красивые?
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7k
Артём 4 минуты назад
Откуда столько террактов на Донбассе? Или это они наконец посчитали все обстрелы совершённые ВСУ?
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7k
Артём 10 минут назад
Неправильная карта. Должен быть обозначен СССР. В 1950 году американская авиация разбомбила советскую авиабазу в Приморье. Официально, никто не погиб. Но памятник на месте событий официозу противоречит.
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187
deday 12 минут назад
И что за хрень я сейчас просмотрел?
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20k
иванов дмитрий Полчаса назад
Карта всех округов сопредельных Соединенных Штатов, вырезанная из более чем 3 тысяч деревянных блоков
.
если кто то понял , обьясните пожалуйста ,
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362
MidMaster 52 минуты назад
Мда, сколько еще дел на этой планете
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5k
fin4all Час назад
Комментарий к фото
Это те кто прочитать надписи на карте смог.
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