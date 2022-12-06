30 необычных карт и фото для любителей географии

Все больше людей интересуются картами — правда, не совсем теми, что теперь пылятся в школьных кабинетах географии. Карты, которые можно встретить, например, в этом сабреддите, — странные, забавные и порой настолько необычные, что могут перевернуть ваше представление о мире с ног на голову.