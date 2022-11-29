Обычаи, традиции и праздники разных стран (часть 2-я)

У шотландцев есть странный способ поздравить молодоженов. Друзья и семья невесты собираются вокруг нее, чтобы как можно сильнее ее испачкать всем чем можно. В ход идут тухлое молоко, грязь, соусы и так далее. Идея в том, что если пара сможет вынести такое "унижение", то справится и со всеми тяготами, что может им преподнести жизнь.