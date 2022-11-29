Обычаи, традиции и праздники разных стран (часть 2-я)

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Продолжаем рассказывать об интересных традициях, соревнованиях и фестивалях стран мира, поскольку за один раз получилось охватить лишь малую часть. В комментарии пришли знающие люди и напомнили про финский чемпионат по ношению жен. Да, без него список точно будет неполным! Ну и еще кое-что добавим.
1. Битва ракет (Rouketopolemos), Греция
В маленькой деревушке под названием Вронтадос на греческом острове Хиос на расстоянии 400 метров напротив друга в ущелье стоят две церкви (церковь Святого Марка и Panaghia Ereithian). На Пасху прихожане запускают ракеты, чтобы попасть в колокольню и позвонить в колокол конкурирующей церкви. Сообщается, что победитель определяется путем подсчета прямых попаданий в каждую колокольню на следующий день, но каждая община непременно заявляет о своей победе. Зрелищный праздник, посмотреть который каждый год собирается много людей.
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2. Метание бревна (Caber Toss), Шотландия, Великобритания
Кабер Тосс — это национальный вид спорта на севере Шотландии. Мужчины в килтах бросают большой шест, называемый кабером. Он должен быть брошен более тонким концом в сторону от спортсмена, а приземлиться толстым концом. Метание бревна — одна из главных дисциплин на Играх Горцев.
3. Гигантский омлет, Франция
В южно-французском городе Бессьер есть замечательная традиция встречать весну: на следующий день после пасхальных торжеств на центральной площади города готовят огромный омлет, состоящий из более чем 4500 яиц, которым можно накормить до 1000 человек. По легенде, эта традиция существует со времен Наполеона и с его подачи.
4. Чемпионат мира по ношению жён (Eukonkanto), Финляндия
Чтобы проверить свои силы, финские мужчины участвуют в спортивных состязаниях, известных как «ношение жен». История этого конкурса в Финляндии немного туманна. Она берет свое начало в 19 веке, когда вор, как утверждалось, носил на спине все, что он украл, включая женщин.
5. Национальный конкурс холлеринов, Северная Каролина
Телефоны — довольно новое изобретение, поэтому искусство громко орать, особенно в США, до сих пор не забыто. Холлерин (Hollerin') — способ связи на больших расстояниях, который был особенно популярен на юго-востоке Америки. Это сочетание йодля и охотничьего крика. Национальный конкурс Hollerin 'Contest был учрежден в 1969 году в Спайви-Корнер, Северная Каролина, чтобы продолжить эту забавную традицию, и с тех пор проводится каждый год.
6. Хождение по раскаленным углям, Китай
Во всем мире рождаются младенцы, но в Китае этому событию придается особый акцент. Появление новорожденного окружено многочисленными обычаями и правилами. Самый странный обычай заключается в том, что муж несет беременную женщину над раскаленными углями, прежде чем они войдут в свой дом. Естественно, он должен выполнять этот аттракцион без обуви.
7. Чемпионат по угадыванию, когда сойдет лед (Nenana Ice Classic), Аляска
Это ежегодное соревнование в бассейне со льдом, которое проводится в Ненане, Аляска. Люди пытаются угадать точное время, когда растает лед на реке Танана. Билеты на чемпионат продаются с 1 февраля по 5 апреля каждого года по всей Аляске.
8. Майское дерево (Maibaum), Австрия
1 мая австрийцы обычно устанавливают и защищают специальные майские шесты, а соседняя конкурирующая деревня по традиции пытается украсть их за одну ночь. Кому-то это даже удается.
9. Сбрасывание младенцев со стен храма, Индия
В Индии принято сбрасывать младенцев со стен храма в рамках обряда. Новорожденного приносят в храм Шри Сантесвар (высотой 15 метров) и потом сбрасывают его оттуда на растянутую ткань, которую держат как мусульмане, так и индуисты внизу.
10. Фестиваль метания флагов, Тоскана, Италия
Хотя тосканский регион известен своим вином, оливками, макаронами и тосканским солнцем, фестиваль метания флагов является особенно важным обычаем. Молодые мужчины и женщины синхронно подбрасывают флаг и выполняют акробатические номера. Это традиция, восходящая к средневековым гильдиям: знамя или флаг гильдии считались символом чистоты, и поэтому им не разрешалось касаться земли.
11. Гонки на страусах, Аризона, США
Когда в 1880-х годах в США впервые завезли страусов, в нескольких штатах начали проводить соревнования по верховой езде на этих птичках. И кое-где они проводятся до сих пор. Последняя крупная гонка прошла в 2019 году на Чандлерском фестивале страусов в Аризоне.
12. Традиция окунать именинника лицом в торт, Мексика
В Мексике, чтобы отметить день рождения, имениннику связывают руки за спиной, и когда он идет откусывать первый кусочек торта, его толкают туда лицом. Нужно понимать, что в Мексике делают торты с огромным количеством крема. Вообще традиция изначально испанская, но именно в Мексике она приобрела особую популярность.
13. Чемпионат по бросанию тыквы (Punkin chunkin), Делавэр, США
Каждый год в штате Делавэр проводится Punkin Chunkin, первое и крупнейшее соревнование по бросанию тыквы в США. Для запуска тыкв участники используют рогатки, требушеты, катапульты, центрифуги и пневматические пушки. Самая длинная дистанция составила 1,4 километра.
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У датчан есть странный способ принести себе удачу. Они хранят разбитые тарелки, миски, чашки или блюда в течение всего года. А в первый день нового года швыряют разбитую посуду в свои дома.
15. Очернение невесты, Шотландия
У шотландцев есть странный способ поздравить молодоженов. Друзья и семья невесты собираются вокруг нее, чтобы как можно сильнее ее испачкать всем чем можно. В ход идут тухлое молоко, грязь, соусы и так далее. Идея в том, что если пара сможет вынести такое "унижение", то справится и со всеми тяготами, что может им преподнести жизнь.
16. Мытье дверных ручек к своему 30-летию, Германия
Германия является родиной странных и причудливых традиций, и они гордятся этим. Например, ожидается, что женщины будут полировать дверные ручки в доме своих лучших друзей, если они все еще одиноки в свой 30-й день рождения. Мужчинам будут поручены различные задачи по уборке. Единственный способ избежать этого странного обычая — целоваться с представителями противоположного пола.
17. Разбивание кокоса о голову, Индия
Когда боги, сидящие наверху, смотрят вниз, хочется как-то их отблагодарить. У жителей Южной Индии есть для этого интересный способ. Последователи индуизма собираются в храмах и разбивают кокосы о голову. Возможно, их благословляют боги, потому что о травмах пока почти не сообщалось.
18. Урсул (Танец медведя), Румыния и Молдавия
Период между Рождеством и Новым годом обычно скучный, когда идет подготовка к наступающему году. В Румынии и Молдавии в это время на улицах появляются исполнители, одетые в настоящую медвежью шкуру и танцующие специальный танец под ритм барабана и звуки флейты. Кульминацией танца становится воскрешение медведя после смерти, и это символ возрождения.
19. Синьска Алка (Рыцарский турнир), Далмация, Хорватия
В то время как рыцари и рыцарство ассоциируются со средневековьем, народ Хорватии, и особенно жители города Далмация, до сих пор чествуют эти времена. Рыцари на лошадях на полном скаку стараются поразить копьями железную мишень, состоящую из двух колец. Однако к участию в соревнованиях допускаются только мужчины, родившиеся в регионе Синь.
20. Месяц Торри (Þorrablót), Исландия
Самую отвратительную еду в мире — кислые яички барана, вареные бараньи черепа, кровяную колбасу, ливерную колбасу и ферментированную акулу— многие исландцы едят во время «праздника Торри» в январе. В текстах средних веков Торри изображается как олицетворение зимы. Эта традиция — отличная возможность попробовать необычные блюда.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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