FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фестивали мира 29 постов • 33 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Фестивали мира
Обычаи, традиции и праздники разных стран (часть 2-я)

Обычаи, традиции и праздники разных стран (часть 2-я)

Автор:
29 ноября 2022 17:00
Сообщество : Фестивали мира
Метки: Культура   интересно   культурные особенности   народы мира   обычаи и традиции   познавательно   праздники   фестивали   хочу все знать   
1024
21
Продолжаем рассказывать об интересных традициях, соревнованиях и фестивалях стран мира, поскольку за один раз получилось охватить лишь малую часть. В комментарии пришли знающие люди и напомнили про финский чемпионат по ношению жен. Да, без него список точно будет неполным! Ну и еще кое-что добавим.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фестивали мира"
Метки: Культура   интересно   культурные особенности   народы мира   обычаи и традиции   познавательно   праздники   фестивали   хочу все знать   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Corvus Corax 47 минут назад
"Самую отвратительную еду в мире ... вареные бараньи черепа, кровяную колбасу, ливерную колбасу ..."

А что в них отвратительного? А, автор по причине юного возраста не знает, что это такое...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

86302



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Обожаю поезда: душевные ситуации и истории, которыми поделились пользователи соцсетей
Обожаю поезда: душевные ситуации и истории, которыми поделились пользователи соцсетей
Советские актеры, прожившие в супружестве 50 и более лет
Советские актеры, прожившие в супружестве 50 и более лет
Набирающие популярность в сообществах
Кто в России будет доставлять посылки беспилотниками?⁠⁠
Кто в России будет доставлять посылки беспилотниками?⁠⁠
В Шотландии футболистам запретят бить по мячу головой накануне и на следующий день после матча
В Шотландии футболистам запретят бить по мячу головой накануне и на следующий день...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Это гениально!

Лучшие демотиваторы
Настроение: улететь с Якиным в Гагры

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#история#автомобили#Приколы#фотографии#в мире#Еда#улыбнуло#Россия
#Юмор#интересное#животные#картинки#автомир#Жизнь#дтп#забавно#авто аварии#фильм
#интересно#люди#факты#кино#подборка#СССР#аварии#позитив#Реакция#кот
20 интересных картинок и фактов обо всём на свете 20 интересных картинок и фактов обо всём на свете 20+ правдивых фактов, которые звучат как выдумка 20+ правдивых фактов, которые звучат как выдумка 35 исторических фото, способных изменить представление о прошлом 35 исторических фото, способных изменить представление о прошлом Необычные карты, которые заставляют взглянуть на мир иначе Необычные карты, которые заставляют взглянуть на мир иначе 40 исторических фото, которые позволят взглянуть на прошлое другими глазами 40 исторических фото, которые позволят взглянуть на прошлое другими глазами

На что жалуетесь?

Вернуться