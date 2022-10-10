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35 необычных карт, которые рассказывают что-то новое о нашем мире

35 необычных карт, которые рассказывают что-то новое о нашем мире

Автор:
10 октября 2022 21:49
Сообщество : Уголок картографа
Метки: Reddit   география   интересно   картография   карты   познавательно   
1348
36

Какие страны ни разу за всю свою историю не видели снега? Сколько британцев выстроилось в очередь, чтобы попрощаться с королевой? Как выглядит Гренландия безо льда? На эти и другие вопросы, от религии и политики до лингвистики, отвечают картинки из занимательного сабреддита для любителей географии.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   география   интересно   картография   карты   познавательно   
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16  комментариев
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14k
ss 10 часов назад
Хм... Забавно... Получается, чем сильнее верят в бога, тем беднее живут.

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2k
pinbalist 2 часа назад
Чёт многовато

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8k
Mauritanien 8 часов назад
А как же оплот демократии мира на карте? И Крыма нет
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7k
Константин Безумов 10 часов назад
Хз за все остальное но номер 24 вранье.
Ангела, 2002 год, город Намибе, конец ноября. Ночь помнится с 22 на 23(могу ошибаться, давно было)
Замёрз я тогда зверски, ибо неожиданно выпал снег и температура ушла в минуса буквально часа на три.
Этакая погодная аномалия, я тогда был кадетом на судне "Кандалакша" на стояночной вахте в порту Намибе
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467
AmaN 10 часов назад
Это не карта Пири-реиса 1513 года, вот знаменитая, несколько скандальная, местами таинственная карта турецкого картографа 1513 года. Одна из надписей на фрагменте говорит, что карта была составлена на основе двадцати источников западного и исламского происхождения, восьми древнегреческих планисфер, одной арабской карты Индии, четырёх современных португальских карт с изображением Пакистана, Индии и Китая. Все эти источники были приведены Пири-реисом к одному масштабу и сведены вместе, в результате чего получилась первая карта мира.
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14k
ss 10 часов назад
Это брехня. Например нет БАМ'а. В России можно на поезде проехать Западных до восточных границ. А раз в одном соврали, так и в другом тоже соврут.

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6k
GROMOZEKA 11 часов назад
Какая занятная хрень

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