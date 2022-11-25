25 удивительных культурных традиций с корнями, уходящими в прошлое

В Литве этим праздником отмечают приход летнего сезона. В этот день девушки должны умыться свежей росой. Ближе к вечеру молодежь собирается вокруг костров в сельской местности и в городах, чтобы загадывать желания и бросать в воду мешочки с заклинаниями, чтобы их желания исполнились. Молодые пары бродят по лесам в поисках цветущего папоротника.