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25 удивительных культурных традиций с корнями, уходящими в прошлое

25 удивительных культурных традиций с корнями, уходящими в прошлое

Автор:
25 ноября 2022 19:23
Сообщество : Фестивали мира
Метки: Культура   интересно   культурные особенности   народы мира   обычаи   познавательно   праздники   традиции   фестивали   хочу все знать   
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Сколько народов, стран и культур, столько и традиций. Некоторые кажутся настолько странными и необычными! А для кого-то это совершенно нормально и в порядке вещей. Вот коллекция интересных праздников, фестивалей и обычаев разных стран.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Культура   интересно   культурные особенности   народы мира   обычаи   познавательно   праздники   традиции   фестивали   хочу все знать   
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1  комментарий
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Кыся 21 минуту назад
Увы, сурок обычно врет. Он угадывает лишь в 36%. Так что логично было бы переделать примету наоборот.
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