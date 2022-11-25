25 удивительных культурных традиций с корнями, уходящими в прошлое

Сколько народов, стран и культур, столько и традиций. Некоторые кажутся настолько странными и необычными! А для кого-то это совершенно нормально и в порядке вещей. Вот коллекция интересных праздников, фестивалей и обычаев разных стран.
Так там отмечают приход зимнего сезона: окунают голову в горячие источники и ждут, пока волосы не превратятся в сосульки. Чем забавнее получится прическа из замороженных волос, тем круче.
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2. Чемпионат по катанию сыра с холма. Глостершир, Англия
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Это ежегодное мероприятие, Куперсхиллская сырная гонка. Проводится в последний понедельник мая и собирает множество зрителей.
3. Фестиваль прыжков через младенцев. Кастрильо-де-Мурсия, Испания
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Местные жители благословляют младенцев, родившихся в прошлом году, позволяя «дьяволу» перепрыгнуть через них. О травмах не сообщалось. Это традиция, которая восходит к 1600-м годам.
4. Чемпионат по метанию сапога, Финляндия
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Никто не спорит с тем, что обувь нужно носить на ногах, но у финнов есть традиционное спортивное состязание по метанию сапога. Смело можно назвать одним из самых странных видов спорта.
5. Иванов день, Литва
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В Литве этим праздником отмечают приход летнего сезона. В этот день девушки должны умыться свежей росой. Ближе к вечеру молодежь собирается вокруг костров в сельской местности и в городах, чтобы загадывать желания и бросать в воду мешочки с заклинаниями, чтобы их желания исполнились. Молодые пары бродят по лесам в поисках цветущего папоротника.
6. Пир для обезьян. Лопбури, Таиланд
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В Лопбури есть традиция готовить угощение для местных обезьян. Считается, что это принесет удачу региону и всем его жителям.
7. Фестиваль резьбы по редису. Оахака, Мексика
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Эта традиция насчитывает более 120 лет. Местные жители вырезают фигурки и статуи из выращенного ими редиса и демонстрируют их соседям и гостям региона.
8. Полтерабенд. Германия
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Свадебная традиция в Германии: за день до свадьбы друзья и семья собираются, чтобы разбить кучу посуды перед домом счастливой пары. В ход идут тарелки, цветочные горшки и вообще все что угодно. После этого молодожены убирают беспорядок, закладывая прочную основу для своего будущего.
9. Мари Лвид, Уэльс
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Уэльские рождественские обычаи, такие как Mari Lwyd, восходят к первой половине девятнадцатого века. Украшенный череп лошади водружают на метлу. Он кажется головой какой-то жуткой лошади, потому что человек, держащий палку, задрапирован простыней. Лошадь останавливается и стучит во все двери. Когда дверь открывается, сопровождающие "лошадь" люди начинают петь и просить разрешения войти в дом.
10. День сурка, США
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Предсказывать будущее людям тяжело, никто не может сделать это со 100-процентной точностью, но животные более предсказуемы. В Соединенных Штатах сурки предсказывают, когда окончится зима. Если сурок увидит тень, теплой погоды придется подождать немного дольше.
11. Душ из корицы для одиночек. Дания
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Датчане подшучивают над людьми с помощью специй. Если вы не женитесь до 25 лет, вас посыпят корицей. А если вам за 30, могут и черного перца добавить.
12. Помидорные бои. Буньоль, Испания
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Это Ла Томатина, ежегодный праздник, настоящее помидорное побоище. В ход идут целые грузовики переспелых помидоров и город накрывает хаос. Говорят, это отличная психологическая разгрузка.
13. Игра в живые шахматы. Маростика, Италия
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Раз в два года в сентябре здесь проводится игра в шахматы, фигурами для которой выступают люди. Очень красочное зрелище. Обычай уходит своими корнями в 15-й век.
14. Фестиваль Тайпусам. Индия
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Этот индуистский праздник отмечается в начале каждого года выходцами из тамильской общины. Он проводится в ночь полнолуния и посвящен лорду Муругану, богу войны. Участники фестиваля прокалывают разные части тела длинными серебряными булавками. Все на благо богов!
15. День бросания колбасы. Рапперсвиль, Швейцария
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Во вторник на Масленицу ровно в 15:15 большая толпа детей и взрослых собирается перед мэрией Рапперсвиля. Когда мэр спрашивает: «Все мои ребята здесь?», дети громко и четко кричат: «Раз, два, козлиная ножка!». Затем мэр и члены совета из открытых окон бросают в толпу колбасы, буханки хлеба и выпечку.
16. Танец лягушки в день летнего солнцестояния. Швеция
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Под ритмичную музыку празднующие танцуют вокруг майского дерева, прыгая, как лягушки, и используя движения, изображающие участки тела, которых нет у лягушек.
17. Праздник сжигания ведьм. Чехия
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Каждый год чехи устраивают фестиваль сжигания ведьм из соломы и сена, чтобы отогнать зло зимы и защититься от холода.
18. Апельсиновая битва. Ивреа, Италия
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В Иврее каждый год за три дня до Марди Гра происходит что-то очень странное. Местные жители делятся на девять отдельных отрядов, надевают боевое снаряжение и в течение нескольких дней бросают друг в друга апельсины, пытаясь уничтожить другие команды. Происхождение этой игры неизвестно.
19. Руссфейринг. Норвегия
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Russefeiring — традиционный праздник норвежских старшеклассников в последнем весеннем семестре. Ученики, которые принимают участие в торжествах, известны как русы. Они носят цветные комбинезоны (обычно красные, синие или черные). Некоторые образуют группы, называющие автобус, машину или фургон (часто делая имя или логотип). С праздником регулярно связывают пьянство и общественные беспорядки. Все это продолжается без перерыва в течение двух недель.
20. Новогодний фестиваль огненных шаров. Стонхейвен, Шотландия
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Во всем мире на Новый год пускают фейерверки, а здесь в ходу огненные шары. Люди собираются вокруг них и отмечают праздник. Говорят, что эта традиция восходит к эпохе викингов.
21. Фестиваль яичницы-болтуньи. Зеница, Босния
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Чтобы приветствовать приход весны, местные жители готовят яичницу по утрам, а остаток дня проводят за развлечениями, отдыхом и вечеринками.
22. Регата ванн. Динан, Бельгия
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Начало этой традиции относится к 1982 году. Что происходит? Километровая гонка по реке Маас на плавучих устройствах, в состав которых входит ванна. Рекомендуется украшать ванны, чтобы было интереснее наблюдать за участниками.
23. Фестиваль короля Пака. Киллорглин, Ирландия
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Этот самый старый и необычный фестиваль Ирландии проходит в глубинке, в небольшом городке. Дикий козел по имени Пак на три дня становится королем Паком. Он находится в клетке на возвышении на городской площади, откуда может наблюдать за всеми.
24. Чемпионат по плеванию вишневых косточек. Мичиган, США
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Чемпионат проходит каждый год на фруктовой ферме Tree-Mendus в Мичигане вот уже почти 50 лет. Нужно съесть вишню и выплюнуть косточку как можно дальше. Нельзя хлопать руками по щекам, помогая себе, нельзя использовать какой-либо реквизит.
25. Дунайская гонка за крестом. Румыния
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У румын существует один из самых странных обычаев в Европе: молодой парень плывет по ледяной реке, а сотня или более зрителей смотрят, как православный священник бросает в воду крест. Если пловец сможет вернуть крест в безопасное место, ему будет сопутствовать удача в течение всего года.