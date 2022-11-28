«Их надо загнать в максимально жёсткие рамки»: иноагентов могут лишить российского гражданства

Для того, чтобы «минимизировать преступный ущерб, который они причиняют государству и обществу».
Учредитель Фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов предлагает изменить действующее законодательство. Он считает, что иностранные агенты создают угрозу безопасности России.
Раз так - их следует лишить гражданства.
«То есть человек, финансируемый другим государством, работает против России, ещё пользуется и всеми правами. Я считаю, что это и есть элемент социальной несправедливости, который надо устранить. А этих иностранных агентов максимально надо загнать в жёсткие рамки — для того чтобы они минимизировали свой преступный ущерб, который они причиняют государству и обществу».
Если инициативу одобрят, то Макаревич, Галкин, Невзоров* и остальные граждане, проживающие сейчас в Израиле, останутся без гражданства.
*Признаны иноагентами на территории РФ.
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Преступный сговор - знаю ,
преступный доход - тоже ,
преступные действия - понятно ,
а вот "преступный ущерб" ...
Товарищи! Не "могут", а "должны". С бежавшими предателями только так поступать нужно и еще заочно приговаривать к "вышке".