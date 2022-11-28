«Их надо загнать в максимально жёсткие рамки»: иноагентов могут лишить российского гражданства

«То есть человек, финансируемый другим государством, работает против России, ещё пользуется и всеми правами. Я считаю, что это и есть элемент социальной несправедливости, который надо устранить. А этих иностранных агентов максимально надо загнать в жёсткие рамки — для того чтобы они минимизировали свой преступный ущерб, который они причиняют государству и обществу».

Если инициативу одобрят, то Макаревич, Галкин, Невзоров* и остальные граждане, проживающие сейчас в Израиле, останутся без гражданства.