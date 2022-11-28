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«Их надо загнать в максимально жёсткие рамки»: иноагентов могут лишить российского гражданства

«Их надо загнать в максимально жёсткие рамки»: иноагентов могут лишить российского гражданства

Автор:
28 ноября 2022 14:10
Сообщество : Жить в России
Метки: #иноагент   Израиль   Макаревич   галкин   гражданство   невзоров   
1823
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Для того, чтобы «минимизировать преступный ущерб, который они причиняют государству и обществу».

Учредитель Фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов  предлагает изменить действующее законодательство. Он считает, что иностранные агенты создают угрозу безопасности России.

Раз так - их следует лишить гражданства.

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«То есть человек, финансируемый другим государством, работает против России, ещё пользуется и всеми правами. Я считаю, что это и есть элемент социальной несправедливости, который надо устранить. А этих иностранных агентов максимально надо загнать в жёсткие рамки — для того чтобы они минимизировали свой преступный ущерб, который они причиняют государству и обществу».

Если инициативу одобрят, то Макаревич, Галкин, Невзоров* и остальные граждане, проживающие сейчас в Израиле, останутся без гражданства.

*Признаны иноагентами на территории РФ.

Источник:

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Метки: #иноагент   Израиль   Макаревич   галкин   гражданство   невзоров   
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22  комментария
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40k
jonnyD 59 минут назад
А что есть такое "преступный ущерб" ?
Преступный сговор - знаю ,
преступный доход - тоже ,
преступные действия - понятно ,
а вот "преступный ущерб" ...
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121
dee 8 минут назад
кто то тут бомбит мол при рождении они получили гражданство , судите их , но не забирайте , но вот жеж парадокс все эти "ино мразёныши" срулили из страны , поливают нас всех тут грязью , кто то публично оскорбляет и издевается , ну как вы таких упырей судить собираетесь ? был бы он в пределах страны , их бы закрыли на век и ни кто б не вспомнил через неделю о их существовании , тут банально лишать всего - имущества , гражданства , всех прав (родню подтянуть и так же заставить отвечать за поступки) , тем более что многие упыри всё пооформляли на родню и думают что у них нечего взять ? 37й год им должен показаться "сказочноебали"
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13k
Александр 19 минут назад
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5k
heta 19 минут назад
Лишать гражданства теоретически возможно, если оно приобретено. А гражданства, полученного по факту рождения никто не вправе лишать. Виновен - судите.
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31
Jimmy 20 минут назад
а сука-чубайс ?
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8k
МихА 51 минуту назад
Вижу эти гнусные рожи, сразу минус!!!
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938
Максим Макашев 56 минут назад
Лишить гражданства? Согласен на 1000% Ибо некуй "кусать кормящую руку. Мало того. Кроме гражданства , также, лишить званий и всех выплат, включая пенсию.
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9k
Shtoppi Час назад
<<...иноагентов могут лишить российского гражданства>>
Товарищи! Не "могут", а "должны". С бежавшими предателями только так поступать нужно и еще заочно приговаривать к "вышке".
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1k
Жирный бот Час назад
Э.. финансируемый другими гос-ми... Газпром, Роснефть и т.д.. У меня бывали халтуры от америкосов, сделал работу - скинули деньги.. Никакого отношения к безопасности РФ это не имело...
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