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"Пранк года": Навальный якобы позвонил одному из своих отравителей и добился признания в преступлении

"Пранк года": Навальный якобы позвонил одному из своих отравителей и добился признания в преступлении (14 фото + 1 видео)

Автор:
21 декабря 2020 18:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   навальный   отравление   политика   расследование   фсб   
4923
14
1

"Берлинский пациент" утверждает, что при помощи программы, которой пользуются пранкеры, скрыл свой реальный и подставил на его место знакомый ФСБшнику номер телефона. И тот не почуял подвоха, фактически признавшись, что яд был нанесен на... трусы.

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Метки: видео   навальный   отравление   политика   расследование   фсб   
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152  комментария
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6k
Перст Указующий 2 часа назад
пранк года? века!
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3k
Bhaal 9 секунд назад
Вся пригожинская мерзость здесь. Дед сам по сути признался на пресс конференции.
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4k
Михаил 8 минут назад
Какой же ты клоун, Навальный)). Такой цирк устроил.
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9k
gnyS i 9 минут назад
Я даже слово ДА по телефону не говорю незнакомым людям позвонившим на мой телефон, а тут 45 минут обсуждения секретной операции по телефону XDDDDDDDDDDDD Нужно было еже как доказательство видео со стороны ФСБшника приложить, ну чтоб все сразу поверили.
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40k
VikCom 9 минут назад
"Пранк года": Навальный якобы позвонил одному из своих отравителей и добился признания в преступлении
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2k
Manul 9 минут назад
Навальный был прав. истерика знатная. Даже тут на фишках собрались зарплатные. Думаете деду верят...
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25k
Ashabad Manul 6 минут назад
Конечно истерика! Раньше было всё-равно, а теперь уже прямо хочется, чтобы или фсб-ники или цру-ники приморили уже этого безданого клоуна. Благо он в Берлине сидит, обе спецслужбы там как дома...
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2k
Serg 9 минут назад
Неужели есть еще люди, верящие в этот бред? Сюжет достойный Спидинфо
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−4
Саня 16 минут назад
Да уж, как же в очередной раз жетско обделался плешивый... Навальный просто жирнющий пинок под заднице отвесил деду. И ведь какие имбицилы работают в ФСБ и ГРУ, Путин развалил всё в этой стране, от медицины до спецслужб. Смотрю пригожинских проституток кинули уже и сюда))))
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2k
Mellivora 20 минут назад
Неужели Леха решил в РФ не возвращаться и решил жечь мосты?
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25k
Ashabad 23 минуты назад
Вот интересно, а Навальный сам не понимает, что он уже просто задолбал всех?!
Сначала было интересно. Потом смешно. Потом индифферентно. Теперь просто раздражение от одной этой фамили.
Кто-нибудь, у@б@ите этого у@б@ка лопатой в харю. Нет, правда, уже начинаю сожалеть, что ФСБ его реально не грохнули!
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617
g789 23 минуты назад
Оу! Боты опубликовали в своём посте "проблемный" ролик!
Что изменилось? Почему? Зачем?
Никогда такого не было! Что там с вами?
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11k
Oleg Полчаса назад
Забавно. Шутки, прибаутки, больше шума. Самое забавное, что судя по словам сказочного президента, всё что говорит Навальный- правда. Но всю инфу оказывается ему передают и сливают пендосы. А потому никто и никогда в РФ не пустит её в ход. Но при этом ни ФСБ, которое три года не отходит от Навального, ни прочие не нашли за эти несколько лет вообще ничего.
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6k
Sterling Malory Archer Полчаса назад
-А ничего что мы по обычному телефону разговаривали?
-Да пофиг, всё равно весь разговор на ютюб сливать!
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12k
Бляяяястяще! Полчаса назад
Чем безумнее ложь, тем охотнее в нее верят.
Ай да Льёха, ай да пидзабол))))
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4k
КремлеКот Полчаса назад
Как-то слабо верится, что о таком, даже если это и было, человек будет так свободно говорить по телефону.
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2k
Mellivora КремлеКот 21 минуту назад
Вам же ясно объясняют еще с Солсберри, в Кремле сидят маньяки, а в ФСБ идиоты, поэтому от них можно всего ожидать.
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617
g789 КремлеКот 18 минут назад
Он говорит, максимально комкая острые моменты.
Это при том, что думает, что говорит с высшем руководством. По ключевым вопросам.
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25k
Ashabad g789 10 минут назад
Мля, ты сам-то понимаешь, что говоришь?! Как можно с высшим руководством разговаривать и при этом "комкать острые моменты"?! У тебя в жизни хоть раз начальник был, кроме мамы, папы и классного руководителя?! если с начальником разговаривать, "максимально комкая острые моменты", то долго на работе не усидишь. А уж в ФСБ - точно...
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4k
КремлеКот Ashabad 5 минут назад
Ни один здравомыслящий начальник никогда не будет обсуждать такие ситуации по телефону.
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2k
Чиуауа Полчаса назад
"Пранк года": Навальный якобы позвонил одному из своих отравителей и добился признания в преступлении
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6k
Sterling Malory Archer Чиуауа 22 минуты назад
Да уж, плешивому ***да!
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617
g789 Чиуауа 14 минут назад
Почему бы не дать ему гарантии безопасности? При условии, что он подтвердит всё это в суде. И не только ему.
Это бы закрыло все вопросы и домыслы.
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5k
vzaimnaya_vzaimnost Полчаса назад
Вывод один - стринги для мужчин опаснее семеек)
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2k
Mellivora 41 минуту назад
с Константином Кудрявцевым
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Для начала. А этот Кудрявцев существует в натуре? Больно рожа на компьютере нарисована.
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2k
Хрюн 46 минут назад
Достали уже !!!
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18k
ПаганецЪ 48 минут назад
(С)...яд был нанесен на... трусы...(/С)

А почему уж тогда не в клизме?
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115
taxcop 55 минут назад
Чего только эта дешевка Анальная не придумывает, чтобы привлечь к своей уставшей персоне внимание. Пизтабол. Но кто-то верит))))
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