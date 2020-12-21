"Пранк года": Навальный якобы позвонил одному из своих отравителей и добился признания в преступлении

Алексей Навальный выпустил продолжение расследования о своем отравлении, в котором он якобы пообщался с Константином Кудрявцевым - одним из восьми сотрудников ФСБ, которые планировали его убить.





Как рассказал Навальный, для того, чтобы обмануть силовика он использовал программу, которой часто пользуются пранкеры. Она скрывает реальный номер телефона, показывая на дисплее принимающего звонок нужный номер. Навальный использовал один из хорошо знакомых Кудрявцеву номер, представился помощником секретаря бывшего директора ФСБ Николая Патрушева, сообщив, что собирает информацию по провалу операции для Совета Безопасности. И таким образом смог вытянуть из него интересную информацию. Общение длилось долгих 45 минут...





Сам разговор был записан еще неделю назад, перед выходом основного расследования, которое на сегодняшний день собрало уже более 17 миллионов просмотров в Youtube. Издания Bellingcat, The Insider, CNN, El Pais и Spiegel, участвовавшие в расследовании, опасались, что после выпуска ролика Навального ФСБшники залягут на дно, и потому решили "накопать" информации перед его выходом. Корреспондента CNN Клариса Уорд, например, в 7 утра 15 декабря пришла в гости к одному из силовиков (координатору группы Олегу Таякину), а Навальный в этот момент решил позвонить своим "убийцам".



