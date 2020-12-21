"Пранк года": Навальный якобы позвонил одному из своих отравителей и добился признания в преступлении

"Берлинский пациент" утверждает, что при помощи программы, которой пользуются пранкеры, скрыл свой реальный и подставил на его место знакомый ФСБшнику номер телефона. И тот не почуял подвоха, фактически признавшись, что яд был нанесен на... трусы.
Алексей Навальный выпустил продолжение расследования о своем отравлении, в котором он якобы пообщался с Константином Кудрявцевым - одним из восьми сотрудников ФСБ, которые планировали его убить.
Как рассказал Навальный, для того, чтобы обмануть силовика он использовал программу, которой часто пользуются пранкеры. Она скрывает реальный номер телефона, показывая на дисплее принимающего звонок нужный номер. Навальный использовал один из хорошо знакомых Кудрявцеву номер, представился помощником секретаря бывшего директора ФСБ Николая Патрушева, сообщив, что собирает информацию по провалу операции для Совета Безопасности. И таким образом смог вытянуть из него интересную информацию. Общение длилось долгих 45 минут...
Сам разговор был записан еще неделю назад, перед выходом основного расследования, которое на сегодняшний день собрало уже более 17 миллионов просмотров в Youtube. Издания Bellingcat, The Insider, CNN, El Pais и Spiegel, участвовавшие в расследовании, опасались, что после выпуска ролика Навального ФСБшники залягут на дно, и потому решили "накопать" информации перед его выходом. Корреспондента CNN Клариса Уорд, например, в 7 утра 15 декабря пришла в гости к одному из силовиков (координатору группы Олегу Таякину), а Навальный в этот момент решил позвонить своим "убийцам".
Надеюсь на прямую линию к Путину уже записалась журналистка CNN Кларисса Уорд, которая постучалась в дверь к Таякину и задала вопрос: "Это ваша команда отравила Навального"? pic.twitter.com/S5c90OhOLE— ПЕРДИЗЕНТ НАРÖТА 2024 ⚪❤️⚪ (@berkovapussia) December 17, 2020
Как утверждает Навальный, он обзвонил практически всех участников группы, но они, видимо, узнали его по голосу и отказались говорить. Но не Константин Борисович Кудрявцев, военный химик из института криминалистики ФСБ. Несмотря на то, что разговор был весьма осторожным, к концу ролика оппозиционеру удалось выудить важную информацию.
Самое интересное начинается с 14-ой минуты
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Кудрявцев, к примеру, сообщил, что в провале операции в первую очередь "виноваты" пилоты, которые оперативно посадили самолет, когда Навальному стало плохо и он потерял сознание, и конечно, медики, оказавшие ему квалифицированную первую помощь.
Тем не менее Кудрявцев считает, что операция несмотря ни на что была хорошо спланированной, и списывает ее провал на стечение обстоятельств. Из его слов следует, что Навальный бы не выжил, если бы пилот не посадил самолет так быстро. Также Кудрявцев назвал имена других участников группы, которые фигурировали в расследовании Навального и других изданий.
Сам Кудрявцев в отравлении не участвовал, а заметал следы. По его словам, он с еще одним оперативником забрали улики (вещи) Навального из отдела полиции, а после их обработки вернули назад.
Также Кудрявцев поведал о том, на каком предмете одежды могла находиться наибольшая концентрация яда. Это оказались трусы: "Ну, трусы. Внутренняя, где паховая часть. Ну, гульфик так называемый", - рассказал Кудрявцев.
Работа в спецслужбах.— Руслан Усачев (@RuslanUsachev) December 21, 2020
Ожидание: опасные задания в экзотических странах, красивые девушки и дорогие машины.
Реальность: летишь в Омск стирать чужие трусы.
Российские официальные лица отравление Навального отрицают, хотя и признались в том, что за оппозиционером действительно "присматривали" указанные в расследовании оперативники.
🇷🇺🎥⚡Песков заявил, что за Навальным "присматривают".— ★𝒌𝖗𝖔𝖙𝖗𝖚𝒔★ (@krotrus) December 17, 2020
"Почему за ним присматривают: а — растущие уши специальных служб и б — мы тоже неоднократно говорили, что вызывают много вопросов разные высказывания с призывами о свержении власти". pic.twitter.com/wq7qXQD9BX
"Берлинский пациент" настаивает на фонографической экспертизе, которая подтвердит, что он общался именно с Кудрявцевым. Также он сообщил, что направил все соответствующие заявления в различные силовые ведомства, чтобы они начали расследование.
А тем временем у дома, в котором живет Кудрявцев, дежурят полицейские
Пока я сижу в машине, заблокированной полицией во дворе отравителя Навального Кудрявцева (тут полицейскими двор кишит), журналисты пошли в гости к Кудрявцеву. Явка спецслужбиста провалена чуть более чем полностью pic.twitter.com/Pb3pJM8lyk— Соболь Любовь (@SobolLubov) December 21, 2020
Ролик Навального с телефонным разговором за 3 часа набрал более 3,7 миллиона просмотров (и 400 тысяч у полной записи разговора) на YouTube и уже успел породить множество шуток.
Навальный позвонил своему убийце, а убийца, который следил за ним 3 года, за 45 минут его не узнал. pic.twitter.com/j5v3T78y3f— Тень 2020 (@ak9shadow) December 21, 2020
Навальный: Окей, значит, серого цвета трусы? Цвет трусов какой, не помните?— Maksim Gorozhanko (@max_gorozhanko) December 21, 2020
Кудрявцев: Ну, синий был.
Навальный: Визуально по ним не будет видно… они не выцвели, нет никаких пятен, ничего нет?
Кудрявцев: Нет-нет, ничего нет. Ну, они в хорошем состоянии, чистые.
Впервые в жизни захотелось запостить шутеечку из твиттера в сторис инстаграма, настолько это хорошо pic.twitter.com/OkYOWF8wKN— Нестерова (@nesteliza_) December 21, 2020
не усики, а пропуск в трусики..... pic.twitter.com/keCnq40Bcf— вик ты чего (@KantWilde) December 21, 2020
Кристо Грозев идеально описал мои эмоции при просмотре звонка Навального своему убийцеhttps://t.co/nd6FKXV7n0 pic.twitter.com/fKzsyXtZro— Vitaly Kolesnikov (@MrFlipgraf) December 21, 2020
Навальный звонит своему убийце pic.twitter.com/klldrUjFjO— Александр Коц (@sashakots) December 21, 2020
Это видео года, конечно. Ничто уже больше не удивит, как вот этот потрясающий разговор: Навальный разговаривает с ФСБшником, который чистил его трусы от «Новичка». Я думал такое только в кино бывает.— Рустем Адагамов (@adagamov) December 21, 2020
Это надо всем посмотреть: https://t.co/DovbAtH9n2 pic.twitter.com/NMrPrGpjuJ
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Сначала было интересно. Потом смешно. Потом индифферентно. Теперь просто раздражение от одной этой фамили.
Кто-нибудь, у@б@ите этого у@б@ка лопатой в харю. Нет, правда, уже начинаю сожалеть, что ФСБ его реально не грохнули!
Что изменилось? Почему? Зачем?
Никогда такого не было! Что там с вами?
-Да пофиг, всё равно весь разговор на ютюб сливать!
Ай да Льёха, ай да пидзабол))))
Это при том, что думает, что говорит с высшем руководством. По ключевым вопросам.
Это бы закрыло все вопросы и домыслы.
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Для начала. А этот Кудрявцев существует в натуре? Больно рожа на компьютере нарисована.
А почему уж тогда не в клизме?