Интересные факты о фильме «Начало», о которых вы, скорее всего, не знали

Кристофер Нолан – один из культовых режиссеров, на счету которого немало крупных качественных кинопроектов. И среди них находится «Начало», занимающее верхние позиции.
В роли Ариадны могли быть и другие именитые актрисы
Вообще поиски подходящей актрисы заняли у съёмочной группы несколько месяцев. А перед тем, как дать эту роль Эллен Пейдж, рассматривались такие актрисы, как Рейчел МакАдамс, Эмили Блант и Эмма Робертс.
Нолан в этой роли видел даже кантри-певицу Тейлор Свифт. Примечательно, что спустя несколько лет ему все-таки удалось заполучить поп-звезду, правда другую. Гарри Стайлз сыграл одну из главных ролей в «Дюнкерке».
Если говорить про персонажа Кобба, то среди кандидатов были и Уилл Смит, и Брэд Питт. Правда, оба отказались. В то время они были заняты другими проектами.
Кстати, Кристофер Нолан приглашал своих родственников тоже сняться в фильме. Например, его кузина Миранда сыграла стюардессу, появившись на несколько минут.
А его сын Магнус сыграл Джеймса, который является, соответственно, сыном Кобба. Миранда позже появилась ещё в двух фильмах своего брата – «Темный рыцарь: Возрождение легенды» и «Дюнкерк».
Герои фильмов аналогичны ролям, которые используют в кинопроизводстве
В интервью Entertainment Weekly режиссёр поделился тем, что во время создания сценария, где нужно было описать командный процесс, он просто опирался на свой опыт.
Кобб – режиссёр. Фишер – зритель, Имс – звезда, Артур– продюсер, а вот Ариадна – художник-постановщик. Ну и как же без назойливого руководителя студии Сайто.
А если объединить оригинальные имена некоторых персонажей, то можно получить слово «dreams», то есть «сны». Выглядит это так: Dom, Robert, Eames, Arthur, Mal, Saito.
Французская песня «Non, Je Ne Regrette Rien» Эдит Пиаф символизирует сюжет фильма
Эта песня как раз является одним из ведущих треков в фильме. И некоторые слова в тексте отлично отсылают на происходящее:
«Нет! Ни о чем...
Нет! Я ни о чем не сожалею...
За это заплачено, это уничтожено, это забыто.
Я обезумела от прошлого!»
Этот припев песни напоминает часто повторяющуюся фразу Сайто и Кобба: «Ты хочешь стать стариком полным сожалений, ожидающим смерти в одиночестве?».
Также некоторые строки песни прямо противоположны неспособности Кобба отпустить покойную жену Мэл:
«Я покончила с любовью и всеми их проблемами
Я покончила навсегда
Я начинают все сначала ни с чем»
Здесь вспоминаются слова Кобба Ариадне, когда он советовал девушке не использовать личные воспоминания для созданий снов, хотя сам так делал.
Кристофер Нолан вынашивал концепцию фильма около 10 лет
Нолан рассказал газете «Los Angeles Time», что он давно планировал снять подобный кинопроект и размышлял об этом с 16 лет. Хотя режиссер написал первые наброски за 7-8 лет до выхода фильма, сама идея возникла гораздо раньше. Он неоднократно задумывался о сне, как о состоянии другой реальности.
Он приходил с этой идеей ко многим киностудиям в начале 2000-х, но получал отказы. Причин несколько. Одна из них гласит, что Нолану в то время мало, кто доверил бы снять боевик.
Изначально он хотел создать фильм в жанре ужасов, но со временем мысль отпала, и в итоге получился фантастический триллер. А сами съемки проходили сразу в нескольких странах: США, Великобритания, Франция, Канада, Кения и Япония.
А вот руководители Warner Bros. Pictures предложили снять «Начало» в 3D версии, но эта идея Нолану показалась неудачной, и он не ошибся.
Леонардо Ди Каприо внес немалый вклад в фильм
Перед началом съемок, по словам Кристофера Нолана, он встречался с актером на протяжении нескольких месяцев. Во время этих встреч они обсуждали то, каким персонажем будет Кобб.
Вот так отзывается режиссер о беседах с Лео в газете «Los Angeles Time»: «На самом деле это была интересная серия бесед, и я думаю, что это значительно улучшило проект. Я думаю, что эмоциональная жизнь персонажа теперь движет историей больше, чем раньше».
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АНТИФИШКИ
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