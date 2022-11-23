Интересные факты о фильме «Начало», о которых вы, скорее всего, не знали

Эта песня как раз является одним из ведущих треков в фильме. И некоторые слова в тексте отлично отсылают на происходящее:

«Нет! Ни о чем...

Нет! Я ни о чем не сожалею...

За это заплачено, это уничтожено, это забыто.

Я обезумела от прошлого!»

Этот припев песни напоминает часто повторяющуюся фразу Сайто и Кобба: «Ты хочешь стать стариком полным сожалений, ожидающим смерти в одиночестве?».

Также некоторые строки песни прямо противоположны неспособности Кобба отпустить покойную жену Мэл:

«Я покончила с любовью и всеми их проблемами

Я покончила навсегда

Я начинают все сначала ни с чем»

Здесь вспоминаются слова Кобба Ариадне, когда он советовал девушке не использовать личные воспоминания для созданий снов, хотя сам так делал.

Кристофер Нолан вынашивал концепцию фильма около 10 лет