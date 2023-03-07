Как менялись заставки любимых советских телепередач

В одних был “религиозный” подтекст, в других - значок доллара. Но многие этого даже не замечали.
Заставка - визитная карточка программы. Она должна привлекать внимание с первых секунд просмотра и запоминаться. В СССР на телевидении работали настоящие профи, поэтому заставки были сделаны на высшем уровне.
“В мире животных”
Первая передача вышла в 1968 году. Без музыки и заставки, простая нарезка документальных фильмов о животных. Через год к команде присоединился Александр Згуриди, он и предложил название “В мире животных”. Идея с мультипликационной заставкой тоже его. Позже к ней добавили музыку Поля Мориа “Пьяный голубь”. А спустя несколько выпусков, музыку заменили на композицию “Жаворонок” того же композитора. Кстати, он не совсем автор - Мориа лишь обработал музыку аргентинца Ариэля Рамиреса «Наше Рождество». Но о том, что в одной из популярнейших передач звучит религиозная мелодия, тогда никто и не догадывался.
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“Спокойной ночи, малыши”
На этой передаче выросло несколько поколений советских и российских детей. В эфире - более полувека. А заставку для неё делал известный мультипликатор Александр Татарский. Ту самую, с пластилиновыми фигурками.
Несколько раз передача переезжала с канала на канал. Менялась заставка и песня: вместо “Спят усталые игрушки” играла “Спи моя радость, усни”. Но зрители потребовали вернуть и классическую заставку и любимую песню, авторы не смогли отказать и передача вернулась к своему каноничному варианту.
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“Ералаш”
Юмористический киножурнал появился в 1974 году. Заставку для него несколько раз перерисовывали - менялась мода и причёски, и авторы хотели идти в ногу со временем. А песенку “Мальчишки и девчонки, а также их родители” написал Алексей Рыбников, автор легендарного мюзикла “Юнона и Авось”.
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“Будильник”
В 1970-е его показывали воскресным утром и сотни тысяч детей просыпались под бодрую песню “Прекрасно, если вам с утра воскликнуть хочется "Ура!”. Её исполняли “Самоцветы”.
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С 1985 года заставка изменилась и стала мини-мультфильмом, над ним работал Александр Татарский. И тогда же он попал в неприятную историю: комиссия положила на полку его анимационный фильм “Падал прошлогодний снег” и к работам мультипликатора стали относиться очень внимательно.
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Например, один из членов приёмной комиссии заявил, что рот у героя заставки к “Будильнику” похож на значок доллара. Но это уже было явным абсурдом, поэтому заставку одобрили. Потом передачу переименовали в “С утра пораньше”, а в 1997 году закрыли.
“До 16 и старше”
В своё время передача гремела на советском ТВ. Это было что-то новое, свежее и она отвечала интересам молодёжи. Например, вышел фильм “Игла” с кумиром подростков Виктором Цоем и уже через неделю его пригласили на передачу. Именно из “До 16 и старше” ребята узнали о байкерах, посмотрели на закулисье русского рока и увидели, что популярные личности такие же люди, как и они. Это сейчас все пресыщены информацией, а тогда такого просто не было, поэтому каждый выпуск смотрелся на одном дыхании.
Ну а в заставке звучит отрывок из пьесы Александры Пахмутовой “Ритмы времени”.
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