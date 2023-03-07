Как менялись заставки любимых советских телепередач

Заставка - визитная карточка программы. Она должна привлекать внимание с первых секунд просмотра и запоминаться. В СССР на телевидении работали настоящие профи, поэтому заставки были сделаны на высшем уровне.

“В мире животных”

Первая передача вышла в 1968 году. Без музыки и заставки, простая нарезка документальных фильмов о животных. Через год к команде присоединился Александр Згуриди, он и предложил название “В мире животных”. Идея с мультипликационной заставкой тоже его. Позже к ней добавили музыку Поля Мориа “Пьяный голубь”. А спустя несколько выпусков, музыку заменили на композицию “Жаворонок” того же композитора. Кстати, он не совсем автор - Мориа лишь обработал музыку аргентинца Ариэля Рамиреса «Наше Рождество». Но о том, что в одной из популярнейших передач звучит религиозная мелодия, тогда никто и не догадывался.