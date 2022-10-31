Незабытый подвиг: как советские космонавты спасли Землю от трагедии с бесконтрольной станцией «Салют-7»

К слову, по Сети гуляет довольно забавная байка по поводу этой истории. Якобы после того, как в напряжённый момент электроэнергия была восстановлена, Джанибеков услышал за своей спиной голос, произнесший: «Здорово, отцы!». Обернувшись на своего напарника, он понял, что тот молчит, и решил, что начал сходить с ума.

На деле голос доносился с видеомагнитофона, в котором была оставлена предыдущим экипажем запись фильма «Белое солнце пустыни». Якобы кассета заиграла после того, как станция вышла из режима сна. На Земле запаниковали после того, когда в динамике услышали смех космонавтов.

Неизвестно, правда ли это, зато достоверно ясно, что после совершенного подвига руководство не знало, как поступить с Джанибековым и Савиных. С одной стороны советские космонавты совершили героический подвиг, но с другой – нарушили все возможные инструкции.