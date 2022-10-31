Незабытый подвиг: как советские космонавты спасли Землю от трагедии с бесконтрольной станцией «Салют-7»

В 1985 году на орбите вышла из строя советская космическая станция «Салют-7». На тот момент она стала неуправляемой, из-за чего бесконтрольно и быстро приближалась к Земле, рискуя рухнуть в любой точке мира. Трагедия обернулась бы не только человеческими жертвами, но и обрушило бы репутацию советской космонавтики. Чтобы этого не допустить, на станцию отправили двух самых опытных космонавтов того времени.
По официальной версии Владимир Джанибеков и Виктор Савиных были направлены для проведения технических экспериментов, однако перспективы были далеко не таким радужными.
Никто не хотел допустить повторение трагедии с американской станцией «Скайлэб», рухнувшей на территории Австралии по похожему сценарию. Кандидатур для выполнения опасной миссии продвигал лично Алексей Леонов.
В задачу Джанибекова и Савиных входил полёт на «Союзе Т-13», состыковку со станцией и ремонт последней. Неудивительно, что даже сегодня этот самый полёт считают самым сложным во всей мировой истории космонавтики.
Когда космонавты пристыковались к станции, связь полностью отсутствовала, а энергоснабжение было нарушено. В полной темноте и жутком холоде Савиных и Джанибеков тщательно проверяли каждый блок, меняя неисправные. Мало того, что вся работа проводилась в нечеловеческих условиях, на них лежал груз ответственности за сотни жизней.
Стоит отметить, что до этого момента стыковка с неуправляемым объектом никогда не проводилась. Многие коллеги космонавтов называли их «смертниками», ведь они, по сути «на коленке», смогли отремонтировать вышедшую из строя станцию.
К слову, по Сети гуляет довольно забавная байка по поводу этой истории. Якобы после того, как в напряжённый момент электроэнергия была восстановлена, Джанибеков услышал за своей спиной голос, произнесший: «Здорово, отцы!». Обернувшись на своего напарника, он понял, что тот молчит, и решил, что начал сходить с ума.
На деле голос доносился с видеомагнитофона, в котором была оставлена предыдущим экипажем запись фильма «Белое солнце пустыни». Якобы кассета заиграла после того, как станция вышла из режима сна. На Земле запаниковали после того, когда в динамике услышали смех космонавтов.
Неизвестно, правда ли это, зато достоверно ясно, что после совершенного подвига руководство не знало, как поступить с Джанибековым и Савиных. С одной стороны советские космонавты совершили героический подвиг, но с другой – нарушили все возможные инструкции.
Тем не менее, благосклонность взяла верх, поэтому первого повысили до генерал-майора авиации, а второй получил за это вторую звезду Героя.
Источник:
АНТИФИШКИ
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