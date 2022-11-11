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Они хотели шоу с низкопробным юмором, но Дроздов не стал в этом участвовать

Они хотели шоу с низкопробным юмором, но Дроздов не стал в этом участвовать

Автор:
11 ноября 2022 17:37
Сообщество : RealFishki
Метки: Николай Дроздов   СССР   интересное   люди   советское телевидение   телевидение   
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Это были первые в СССР съёмки, которые открывали зрителям дикий мир животных африканской саванны. Для Николая Дроздова это была первая зарубежная поездка.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Николай Дроздов   СССР   интересное   люди   советское телевидение   телевидение   
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5  комментариев
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4k
Tuskub 47 минут назад
Долгих лет и крепкого здоровья!!
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3k
pinbalist 14 минут назад
Деда Коля кумир детства!
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2k
Vadim Balabanov 17 минут назад
Дроздов, Сенкевич, Капица... Остальные очень далеко.
P.S. При всем уважении к Пескову, Белянчиковой, Маслякову и.т.д.
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664
Seryi_spb 17 минут назад
Человечище!
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2k
Василий 22 минуты назад
Человечище
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