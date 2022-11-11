Они хотели шоу с низкопробным юмором, но Дроздов не стал в этом участвовать

Как-то раз, на запись программы принесли недавно выловленную в лесу гадюку. Дроздов ее показывал, вертел в руках, будто это уж какой-то. Змея устала от публичности и забралась в рукав пиджака, известно, что змеи любят местечки поуютнее и потеплее. Ведущий потащил её за хвост обратно и закономерно змея его укусила. Он никому не сказал про укус, съёмку закончил и ещё два дня занимался своими делами, что в общем довольно легкомысленно для человека с такими богатыми знаниями.

И уж когда рука распухла, увеличившись в два раза, ему сказали, что ещё немного и начнётся гангрена. Скорая, "Склиф", три недели в реанимации. Безбашенный человек!