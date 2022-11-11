Они хотели шоу с низкопробным юмором, но Дроздов не стал в этом участвовать

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Это были первые в СССР съёмки, которые открывали зрителям дикий мир животных африканской саванны. Для Николая Дроздова это была первая зарубежная поездка.
Николай Дроздов мог легко принести в студию жабу, ядовитую змею, скорпиона. Зайти в клетку ко льву или шакалу и обниматься с крокодилом - легко. Дроздов просто феноменально общается с животными. С птицами разговаривает, целует змей и самое удивительное, что от одного его прикосновения дикие звери становятся ласковыми и будто бы домашними.
На телевидении Дроздов оказался, когда режиссёр Александр Згуриди, первый в стране, начал показывать живую природу и придумал "В мире животных". Первый выпуск телепрограммы вышел в эфир 17 апреля 1968 года. Сначала режиссёр видел в качестве ведущего учёного-биографа Александра Чельцова-Бебутова, но он был занят и у него была не очень экранная внешность. И когда Згуриди позвонил Чельцову-Бебутову у того как раз был Дроздов, помогавший разбирать коллекции птиц. И оказался в нужное время и в нужном месте. Чельцов-Бебутов предложил вместо себя Дроздова и режиссёр неохотно согласился, ведь он был неизвестным никому, а нужен был человек с именем.
Но попадание оказалось стопроцентным. Николай Николаевич стал часто появляться в передаче в качестве гостя, который с искренним исследовательским интересом окунался в животный мир. Для него не было никаких запретов и условностей. Это нравилось и зрителям, и режиссёру, и руководству телеканала. Згуриди вёл передачу семь лет, а Дроздов был знатоком, отвечавшим на любые вопросы, причём без какой-либо заносчивой или менторской нотки.
Летом 1971 года Дроздов и съёмочная группа "Центрнаучфильма" вылетели в Африку. Это были первые в СССР съёмки, которые открывали зрителям мир не только диких животных, но и местных людей.
в 1975 году Згуриди вновь пригласил Дроздова консультантом уже на в художественный фильм "Рики-Тики-Тави". Николай Николаевич не мог устоять и отправился в длинную и полную приключений командировку в Индию, где ему пришлось иметь дело с мангустами, кобрами и даже крокодилами, которых он приманивал мёртвыми крысами. Один из них даже попёр на оператора за добавкой, но находчивый Дроздов несколько раз огрел его палкой по голове и рептилия, расстроено ворча, отползла обратно.
в 1975 году Згуриди вновь пригласил Дроздова консультантом уже на в художественный фильм "Рики-Тики-Тави". Николай Николаевич не мог устоять и отправился в длинную и полную приключений командировку в Индию, где ему пришлось иметь дело с мангустами, кобрами и даже крокодилами, которых он приманивал мёртвыми крысами. Один из них даже попёр на оператора за добавкой, но находчивый Дроздов несколько раз огрел его палкой по голове и рептилия, расстроено ворча, отползла обратно.
Уже после съемок "Рики-Тики-Тави" Згуриди решил не возвращаться на телевидение, а полностью посвятить себя кино. Но навсегда в программе осталась одна из его идей, ставшая одной из самых узнаваемых телевизионных заставок - летящие по закатному небу журавли. Мелодия "Жаворонок" в исполнении Поля Мориа включили в заставку уже после ухода Згуриди.
С 1977 по 1990 год вели передачу по очереди Николай Дроздов и Василий Песков. Песков - талантливый журналист, лауреат Ленинской премии, который нашёл староверов Лыковых и написал о них цикл статей "Таёжный тупик". У каждого ведущего была своя оригинальная манера ведения, свой шарм, поэтому они не конкурировали друг с другом. При этом, у каждого было своё дело: Дроздов преподавал в МГУ, писал статьи и книги, ездил в научные экспедиции, а Песков делал репортажи для "Комсомольской правды".
Песков ушёл из программы в 1990 году, чтобы писать книги и Дроздов остался один.
Песков ушёл из программы в 1990 году, чтобы писать книги и Дроздов остался один.
Творческая группа программы много ездила по всему земному шару, чтобы показать животных в естественной среде. Николай Николаевич побывал трижды на Северном Полюсе, на Эльбрусе, в Антарктиде. У операторов частенько руки дрожали от того, с чем им приходилось сталкиваться, а многое в программу даже не попало.
Как-то раз Дроздов затребовал у индусов кобру. Они долго не могли понять зачем этому приветливому русскому опасная змея, но в итоге принесли. Кобра поползла к оператору Ирине Маликовой, но Николай Николаевич рептилию остановил, погладил, взял в руки и поднёс близко-близко к камере, от чего у оператора чуть не случился сердечный приступ. Индусы впали в ступор.
Как-то раз Дроздов затребовал у индусов кобру. Они долго не могли понять зачем этому приветливому русскому опасная змея, но в итоге принесли. Кобра поползла к оператору Ирине Маликовой, но Николай Николаевич рептилию остановил, погладил, взял в руки и поднёс близко-близко к камере, от чего у оператора чуть не случился сердечный приступ. Индусы впали в ступор.
Как-то раз, на запись программы принесли недавно выловленную в лесу гадюку. Дроздов ее показывал, вертел в руках, будто это уж какой-то. Змея устала от публичности и забралась в рукав пиджака, известно, что змеи любят местечки поуютнее и потеплее. Ведущий потащил её за хвост обратно и закономерно змея его укусила. Он никому не сказал про укус, съёмку закончил и ещё два дня занимался своими делами, что в общем довольно легкомысленно для человека с такими богатыми знаниями.
И уж когда рука распухла, увеличившись в два раза, ему сказали, что ещё немного и начнётся гангрена. Скорая, "Склиф", три недели в реанимации. Безбашенный человек!
И уж когда рука распухла, увеличившись в два раза, ему сказали, что ещё немного и начнётся гангрена. Скорая, "Склиф", три недели в реанимации. Безбашенный человек!
В 2003 году началась трансляция четвёртого сезона шоу "Последний герой". Среди десяти мужчин, что претендовали на победу оказался и 68-летний Николай Дроздов. Он был на Байкале, когда ему в 4 утра в гостиничный номер позвонил продюсер, не подумавший о разнице во времени в пять часов. Продюсер сразу спросил, а не мог бы уважаемый ведущий приехать через неделю на другой конец света, чтобы пожить на необитаемом острове посреди океана? Дроздов спросонья согласился и не зря.
После 2005 года "В мире животных" стали перемещать по сетке вещания, отодвигая в невыгодные временные слоты, а потом она вообще стала переходить с канала на канал. Телевизионное руководство хотело, чтобы у людей было больше развлекательных шоу, с тупыми шутками ниже пояса, а Николай Николаевич в таком участвовать не хотел. Какое-то время "В мире животных" шла одновременно на двух каналах, когда Дроздов ушёл на второй канал, а режиссёр Светлана Петрова осталась на Первом, продолжая снимать программу без ведущего, пока Дроздов не вернулся.
В 2008 году Первый канал хотел снова заполучить Николая Дроздова и выпустил программу "В мире людей", где он комментировал очень печальные человеческие истории, которые, в основном, придумывали сценаристы и продюсеры. Николая Николаевича хватило лишь на 11 эфиров этой фальши и бреда.
В 2018 году у программы "В мире животных" был 50-летний юбилей. За полвека своего существования она пережила самые разные технологические и политические изменения. Они начинали свою работу ещё при Брежневе. В 90-е техника стала лучше, а камеры меньше, что позволяло влезать с ними в самые потаённые уголки планеты. Но в то же время страну лихорадило от перемен, финансирование сократили в разы. Если спонсоры находились, то группа могла поехать снимать в горы или пустыню, а то и за рубеж. И самым обычным была выдача зарплаты мешком лука или моркови, а работники редакции сие богатство делили между собой.
Для Николая Дроздова работа - это хобби, удовольствие и способ заработка. Он легко может озвучить и отыграть десяток дублей. О его закадровом голосе, которым он озвучивает документальные фильмы о животных, ходят легенды, а сегодня Николай Николаевич активно снимается в рекламе.
Сам Дроздов считает, что есть три уровня счастья: первый - это когда сам испытываешь радость, восторг и удивление, наблюдая за миром зверей и птиц, второй - это когда радостью можешь поделиться с друзьями. Ну а третий - это когда своей работой приносишь пользу и миру животных, и миру людей.
Сегодня Николаю Николаевичу 85 лет и он полон сил, энергии и любит хорошо пошутить. Пожелаем символу нашего детства и юности еще долгих лет жизни и конечно же здоровья!
Сегодня Николаю Николаевичу 85 лет и он полон сил, энергии и любит хорошо пошутить. Пожелаем символу нашего детства и юности еще долгих лет жизни и конечно же здоровья!
Источник:
АНТИФИШКИ
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