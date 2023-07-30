Советские женщины-дикторы, которых мог слушать бесконечно - сейчас таких мало

Диктор ЦТ Валентина Михайловна Леонтьева

Эту прекрасную женщину дети всего Союза знали не иначе, как тетя Валя. Малышня дружно слеталась к телевизорам, когда по телевизору показывали «В гостях у сказки» или «Спокойной ночи, малыши». И я, признаться, даже будучи взрослым, порой сам застывал перед телевизором и погружался в эту сказочную атмосферу.

Не удивительно, ведь в том, как Валентина Михайловна вела свои передачи, действительно было что-то сказочное. Видно, что она подходила к своей работе с душой, очень старалась для детей. Даже через экран чувствовалась ее удивительная теплая энергетика. Я не побоюсь этого слова - материнская.

А еще в 80-х она вела очень хорошую передачу «От всей души». Вот действительно, Валентина Леонтьева делала свою работу от всей души. Было видно, как она сопереживала героям.