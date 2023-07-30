Советские женщины-дикторы, которых мог слушать бесконечно - сейчас таких мало

«Нечего смотреть!», - резюмировала жена, прощелкав 100 с лишним каналов на телевизоре. Мало того, что интересных содержательных передач толком не осталось, так еще и ведущие какие-то странные. Все разукрашенные, откровенно одетые, кривляются, да еще и нередко грешат плохим произношением и ошибками. То ли дело наши советские дикторы - от их передач было не оторваться!
Диктор ЦТ Валентина Михайловна Леонтьева
Эту прекрасную женщину дети всего Союза знали не иначе, как тетя Валя. Малышня дружно слеталась к телевизорам, когда по телевизору показывали «В гостях у сказки» или «Спокойной ночи, малыши». И я, признаться, даже будучи взрослым, порой сам застывал перед телевизором и погружался в эту сказочную атмосферу.
Не удивительно, ведь в том, как Валентина Михайловна вела свои передачи, действительно было что-то сказочное. Видно, что она подходила к своей работе с душой, очень старалась для детей. Даже через экран чувствовалась ее удивительная теплая энергетика. Я не побоюсь этого слова - материнская.
А еще в 80-х она вела очень хорошую передачу «От всей души». Вот действительно, Валентина Леонтьева делала свою работу от всей души. Было видно, как она сопереживала героям.
Ведущая программы «Здоровье» Юлия Васильевна Белянчикова
Когда по телевизору начиналась передача «Здоровье», мама с бабушкой буквально прилипали к экрану и просили меня не шуметь. В руках у мамы всегда была тетрадка или блокнот, чтобы можно было записать какие-то полезные советы от любимого теледоктора Юлии Белянчиковой.
Юлия Васильевна, так легко и уверенно держалась в кадре, будто всю жизнь проработала ведущей. А, между прочим, она - профессиональный врач и попала на телевидение совершенно случайно. То есть в ее передачах не было никакой псевдоэкспертности, которая так распространена сегодня. Все советы исключительно по делу, изложены очень грамотно, но абсолютно доступно для понимания.
И вообще Юлия Белянчикова была очень обворожительной женщиной. В ней было что-то благородное, но, в то же время, очень простое и понятное каждому. Во время просмотра программы «Здоровье» складывалось ощущение, что находишься на приеме у доброго доктора, который обязательно вылечит.
Ведущая программы «АБВГДЕйка» Татьяна Кирилловна Черняева и её помощница Ирина Асмус «Ириска»
Я всегда считал, что учитель - это не профессия, а призвание. И у Татьяны Черняевой такое призвание было, несмотря на то, что по профессии она была журналистом, телевизионщиком. Не зря мои дети с таким удовольствием и так внимательно смотрели «АБВГДЕйку».
С одной стороны, Татьяна Кирилловна была строгой учительницей, имеющей авторитет над детьми. С другой - она была очень обаятельной и немножечко озорной, за что юные зрители ее очень любили.
Не могу не вспомнить замечательную помощницу Татьяны Кирилловны – Ирину Асмус. Мы все знали её как Ириску. Она была настоящей артисткой цирка и трагически погибла на арене в 1986 году, во время гастролей в Гомеле.
Ведущие программы «Время», дикторы ЦТ Игорь Кириллов и Аза Лихитченко
Это настоящая легенда советского телевидения. В свое время талантливая актриса оставила мечту о театре и кино ради телевидения и не прогадала. Лично мне из всех ведущих программы «Время» всегда больше всего нравилась именно Аза Лихитченко. Она вела новости очень сдержанно, интеллигентно, но в то же время артистично (давало о себе знать актерское образование).
У нее был приятный тембр голоса, была идеальная дикция. Никаких заминок и грамматических ошибок. Думаю, все современные ведущие новостей должны смотреть записи программы «Время» с Лихитченко, Игорем Кирилловым и другими дикторами, чтобы стремиться к такому же уровню.
Какие ведущие нравились вам в советские времена?
Оглядываясь на дикторов прошлого, замечаю важное отличие в сравнении с большинством нынешних - это культура речи и дикция. Они умели говорить. Сейчас говорят плохо.
Я не про содержание. Я именно про речь.
Клэр Светлая
В то время я особенно не интересовалась дикторами, молодая была ????: чего там говорят взрослые, хоть и красивые, тети.
Но вот две ведущие меня завораживали, это Элеонора Беляева, которая вела «музыкальный киоск» (в принципе, я и смотрела эту передачу из-за нее) и Татьяна Коршилова, недолго вела «Песню года» и рано погибла к сожалению. Сказать, что они были красивые, это мало сказать. Королевы! Сколько в них было ума, культуры, интеллекта, вкуса и, конечно, красоты. Эти обе женщины были для меня воплощением Женственности.
Царство им небесное!
Марина Анисимова
Источник:
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На что Файвель Иосифович с ироничной улыбкой сказал - легко организовать 25, 100 каналов и более. А вот что по ним показывать?))) Тогда мне казалось что он нас обманывал....
Элеонора Беляева...