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Советские женщины-дикторы, которых мог слушать бесконечно - сейчас таких мало

Советские женщины-дикторы, которых мог слушать бесконечно - сейчас таких мало

Автор:
30 июля 2023 12:43
Метки: СССР   дикторы   советские женщины   телевидение   
333
5

«Нечего смотреть!», - резюмировала жена, прощелкав 100 с лишним каналов на телевизоре. Мало того, что интересных содержательных передач толком не осталось, так еще и ведущие какие-то странные. Все разукрашенные, откровенно одетые, кривляются, да еще и нередко грешат плохим произношением и ошибками. То ли дело наши советские дикторы - от их передач было не оторваться!

Диктор ЦТ Валентина Михайловна Леонтьева

Эту прекрасную женщину дети всего Союза знали не иначе, как тетя Валя. Малышня дружно слеталась к телевизорам, когда по телевизору показывали «В гостях у сказки» или «Спокойной ночи, малыши». И я, признаться, даже будучи взрослым, порой сам застывал перед телевизором и погружался в эту сказочную атмосферу.

Не удивительно, ведь в том, как Валентина Михайловна вела свои передачи, действительно было что-то сказочное. Видно, что она подходила к своей работе с душой, очень старалась для детей. Даже через экран чувствовалась ее удивительная теплая энергетика. Я не побоюсь этого слова - материнская.

А еще в 80-х она вела очень хорошую передачу «От всей души». Вот действительно, Валентина Леонтьева делала свою работу от всей души. Было видно, как она сопереживала героям.

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Ведущая программы «Здоровье» Юлия Васильевна Белянчикова

Когда по телевизору начиналась передача «Здоровье», мама с бабушкой буквально прилипали к экрану и просили меня не шуметь. В руках у мамы всегда была тетрадка или блокнот, чтобы можно было записать какие-то полезные советы от любимого теледоктора Юлии Белянчиковой.

Юлия Васильевна, так легко и уверенно держалась в кадре, будто всю жизнь проработала ведущей. А, между прочим, она - профессиональный врач и попала на телевидение совершенно случайно. То есть в ее передачах не было никакой псевдоэкспертности, которая так распространена сегодня. Все советы исключительно по делу, изложены очень грамотно, но абсолютно доступно для понимания.

И вообще Юлия Белянчикова была очень обворожительной женщиной. В ней было что-то благородное, но, в то же время, очень простое и понятное каждому. Во время просмотра программы «Здоровье» складывалось ощущение, что находишься на приеме у доброго доктора, который обязательно вылечит.

Ведущая программы «АБВГДЕйка» Татьяна Кирилловна Черняева и её помощница Ирина Асмус «Ириска»

Я всегда считал, что учитель - это не профессия, а призвание. И у Татьяны Черняевой такое призвание было, несмотря на то, что по профессии она была журналистом, телевизионщиком. Не зря мои дети с таким удовольствием и так внимательно смотрели «АБВГДЕйку».

С одной стороны, Татьяна Кирилловна была строгой учительницей, имеющей авторитет над детьми. С другой - она была очень обаятельной и немножечко озорной, за что юные зрители ее очень любили.

Не могу не вспомнить замечательную помощницу Татьяны Кирилловны – Ирину Асмус. Мы все знали её как Ириску. Она была настоящей артисткой цирка и трагически погибла на арене в 1986 году, во время гастролей в Гомеле.

Ведущие программы «Время», дикторы ЦТ Игорь Кириллов и Аза Лихитченко

Это настоящая легенда советского телевидения. В свое время талантливая актриса оставила мечту о театре и кино ради телевидения и не прогадала. Лично мне из всех ведущих программы «Время» всегда больше всего нравилась именно Аза Лихитченко. Она вела новости очень сдержанно, интеллигентно, но в то же время артистично (давало о себе знать актерское образование).

У нее был приятный тембр голоса, была идеальная дикция. Никаких заминок и грамматических ошибок. Думаю, все современные ведущие новостей должны смотреть записи программы «Время» с Лихитченко, Игорем Кирилловым и другими дикторами, чтобы стремиться к такому же уровню.

Какие ведущие нравились вам в советские времена?


Оглядываясь на дикторов прошлого, замечаю важное отличие в сравнении с большинством нынешних - это культура речи и дикция. Они умели говорить. Сейчас говорят плохо.

Я не про содержание. Я именно про речь.

Клэр Светлая

В то время я особенно не интересовалась дикторами, молодая была ????: чего там говорят взрослые, хоть и красивые, тети.

Но вот две ведущие меня завораживали, это Элеонора Беляева, которая вела «музыкальный киоск» (в принципе, я и смотрела эту передачу из-за нее) и Татьяна Коршилова, недолго вела «Песню года» и рано погибла к сожалению. Сказать, что они были красивые, это мало сказать. Королевы! Сколько в них было ума, культуры, интеллекта, вкуса и, конечно, красоты. Эти обе женщины были для меня воплощением Женственности.

Царство им небесное!

Марина Анисимова

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Метки: СССР   дикторы   советские женщины   телевидение   
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17  комментариев
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368
Александр Б. 3 часа назад
Да, всё так и есть. Мало того, у нас в Латвии запретили все российские каналы и наплодили кучу латышских со всяким шлаком хуторского обывательско-рогульского хозяйствования. Мало того, все англоязычные каналы перестали переводить на русский и даже на латышском только на некоторых субтитры. Появилось куча украфашистского пропагандистского контента и европейского тому аналогичного крайне русофобского шлака. Это просто писец какой-то. Столько откровенного дерьма...
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21k
иванов дмитрий 43 минуты назад
Если автор среди 100500 видов и сортов колбасы не может найти ни одного вкусного , может дело не в колбасе ?
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7k
Горец Ю 2 часа назад
В далёком 1985 г. начал учиться по направлению "Телевизионная техника и РРС". Всё интересно, все понятно, непонятно только- почему у нас в городе только три канала?(((
На что Файвель Иосифович с ироничной улыбкой сказал - легко организовать 25, 100 каналов и более. А вот что по ним показывать?))) Тогда мне казалось что он нас обманывал....
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4k
Suvar_ 3 часа назад
всё больше нечего смотреть.
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78k
Доктор Джонс 3 часа назад
А как же музыкальный киоск?
Элеонора Беляева...
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452k
GoodNeon 3 часа назад
Не удаляй пост, твинков тут поймать будет проще)
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♚Митхун Чакрабортенков
"А главное моё разочарование в том, что столько идиотов в мире."
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