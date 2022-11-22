«Положи нож! Стрелять буду!»: в Петербурге полицейский приехал на вызов к неадекватному персонажу и, несмотря на угрозу своей жизни, не открыл огонь

В один из отделов в Питере поступило четыре заявки - молодой человек требовал чтобы полицейские приехали и «разобрались» с его проблемой. В чём вопрос так толком и не объяснил, но сотрудники всё равно приехали, чтобы выяснить, что случилось.

К ним вышел парень в полном неадеквате. Что-то бормотал и матерился, а потом заявил, что «менты не соответствуют». После этого забежал в квартиру, схватил нож и стал угрожать полицейскому. Тот применил баллончик, но без особого эффекта - тогда он достал пистолет.

— Положи нож! Стрелять буду! Шаг назад! Я застрелю тебя! Стрелять буду, с***!

— Стрелять буду, б***!

Но сотрудник всё же решил не открывать огонь и дождаться подкрепления - хотя была явная угроза его жизни. Вскоре неадеквата скрутили и увезли в отдел.