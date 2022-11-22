«Положи нож! Стрелять буду!»: в Петербурге полицейский приехал на вызов к неадекватному персонажу и, несмотря на угрозу своей жизни, не открыл огонь

Надо отдать должное сотруднику - терпение у него просто нечеловеческое.
В один из отделов в Питере поступило четыре заявки - молодой человек требовал чтобы полицейские приехали и «разобрались» с его проблемой. В чём вопрос так толком и не объяснил, но сотрудники всё равно приехали, чтобы выяснить, что случилось.
К ним вышел парень в полном неадеквате. Что-то бормотал и матерился, а потом заявил, что «менты не соответствуют». После этого забежал в квартиру, схватил нож и стал угрожать полицейскому. Тот применил баллончик, но без особого эффекта - тогда он достал пистолет.
— Положи нож! Стрелять буду! Шаг назад! Я застрелю тебя! Стрелять буду, с***!
— Стрелять буду, б***!
Но сотрудник всё же решил не открывать огонь и дождаться подкрепления - хотя была явная угроза его жизни. Вскоре неадеквата скрутили и увезли в отдел.
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АНТИФИШКИ
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А в следующий раз этот ушлепок кого-то зарежет . И снова его "пожалеют" , датут лет пять...
Судя по видео гражданин явно в каком-то опьянении, потому и не смог. Очевидно что глюков наловил и давай пальцами в телефон тыкать.