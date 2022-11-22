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«Положи нож! Стрелять буду!»: в Петербурге полицейский приехал на вызов к неадекватному персонажу и, несмотря на угрозу своей жизни, не открыл огонь

«Положи нож! Стрелять буду!»: в Петербурге полицейский приехал на вызов к неадекватному персонажу и, несмотря на угрозу своей жизни, не открыл огонь

Автор:
22 ноября 2022 14:24
Сообщество : Криминал
Метки: Петербург   Угрозы   заявка   неадекват   нож   оскорбления   подкрепление   полицейский   сотрудник   
1763
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Надо отдать должное сотруднику - терпение у него просто нечеловеческое.

В один из отделов в Питере поступило четыре заявки - молодой человек требовал чтобы полицейские приехали и «разобрались» с его проблемой. В чём вопрос так толком и не объяснил, но сотрудники всё равно приехали, чтобы выяснить, что случилось.

К ним вышел парень в полном неадеквате. Что-то бормотал и матерился, а потом заявил, что «менты не соответствуют». После этого забежал в квартиру, схватил нож и стал угрожать полицейскому. Тот применил баллончик, но без особого эффекта - тогда он достал пистолет.

— Положи нож! Стрелять буду! Шаг назад! Я застрелю тебя! Стрелять буду, с***!

— Стрелять буду, б***!

Но сотрудник всё же решил не открывать огонь и дождаться подкрепления - хотя была явная угроза его жизни. Вскоре неадеквата скрутили и увезли в отдел.

Источник:

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Метки: Петербург   Угрозы   заявка   неадекват   нож   оскорбления   подкрепление   полицейский   сотрудник   
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12  комментариев
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1k
svarog19692007 Час назад
Не пристрелил ? Пожалел ?
А в следующий раз этот ушлепок кого-то зарежет . И снова его "пожалеют" , датут лет пять...
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4k
Вячеслав Полчаса назад
В Асашай его бы уже завалили нераздумывая, а полицейский уже сидел бы на приеме у психотерапевта.
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9k
Игорь Полчаса назад
проблема в том что перспектива отписываться за выстрел перевешивает риск получить нож в бок. На это раз прокатило, а в следующий - синяк может оказаться более резвый
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6k
Психологическая поддержка Полчаса назад
Так ок, а где нападение? Я вообще не понимаю ну жержит он нож, ну картоху резал, пошел с ножом дверь открыать, а тут тебе на .... Я чет ваще не понял, мужик сам же вызывал наряд, а его решили скрутить?
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51k
smakido 45 минут назад
Напрасно не стрелял, а Америке неадекват был бы "жмуриком" через несколько секунд.Зачем рисковать своей жизнью?
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5k
Компьютер DELL монитором Час назад
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51k
Олег Час назад
Служебное несоответствие. Стрелять нужно было. А не брызгать баллончиком и заходить в облако
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26k
SerGProS Час назад
В США это самый распространенный cпособ самоубийства.Если не кладешь нож после третьего предупреждения , получаешь много пулевых ранений своего организма. Минут 2-5, не больше, длится процедура.
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7k
Nikolay Час назад
А я бы выстрелил по ногам. Этого гораздо эффективнее - причина уважительная и на какое-то время мир станет немного безопаснее. Соседи бы точно спасибо сказали
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9k
Shtoppi 2 часа назад
<<В один из отделов в Питере поступило четыре заявки - молодой человек требовал чтобы полицейские приехали и «разобрались» с его проблемой. В чём вопрос так толком и не объяснил...>>
Судя по видео гражданин явно в каком-то опьянении, потому и не смог. Очевидно что глюков наловил и давай пальцами в телефон тыкать.
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9k
antonium 2 часа назад
навеяло...
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