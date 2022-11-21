Пять интересных фактов об Александре Вертинском

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Сегодня мало найдётся людей, которые не слышали его имя. А ведь ему приходилось когда-то и открытки продавать и грузчиком подрабатывать...
Вертинский прожил довольно-таки непростую жизнь. Мог оказаться в тюрьме, умереть от кокаиновой зависимости, сесть в тюрьму. Карьера его сложилась успешно, но в конце своей жизни он не раз высказывал недовольство всем тем, что его окружало. Его биография известна, но вот несколько занимательных фактов.
Семья
Александр Вертинский родился в Киеве, в 1889 году. Семья его была не бедной, но беспечное детство длилось недолго. Вся семья его матери, Евгении Сколацкой, считала брак мезальянсом и поэтому отказалась от дочери, которая скончалась через три года после рождения маленького Саши. Ещё через два года умер и его отец. Саша и его старшая сестра Надежда остались сиротами и злобные родственники по материнской линии разделили детей, сообщив им о смерти друг друга.
В 1904 году из-за самых разных проблем в школьном обучении и не самых хороших отношений с окружающими, 15-летний Вертинский оказался на улице. Ему повезло оказаться в местной артистической среде, где он остаётся и начинает развиваться как личность, обрастая знакомыми и обретая репутацию разнопланового исполнителя.
В 1904 году из-за самых разных проблем в школьном обучении и не самых хороших отношений с окружающими, 15-летний Вертинский оказался на улице. Ему повезло оказаться в местной артистической среде, где он остаётся и начинает развиваться как личность, обрастая знакомыми и обретая репутацию разнопланового исполнителя.
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Работа
У Александра не было дома, хорошего образования, его разлучили с сестрой... Он начинает зарабатывать как может. Есть данные, что он работал корректором в типографии и бухгалтером в гостинице, грузчиком, продавал открытки. Ну и конечно же играл в любительских спектаклях. Вертинский знакомится со знаковыми представителями Серебряного века - Бенедиктом Лившицем, Марком Шагалом, Михаилом Кузминым, Казимиром Малевичем. Периодически будущий поэт и исполнитель пишет рецензии на выступления Фёдора Шаляпина, Джузеппе Ансельми и не только.
В 1913 году Александр Вертинский переезжает в Москву, где благодаря стечению обстоятельств находит свою сестру Надежду. К сожалению, она умрёт через два года (предположительно передозировка кокаина). В Москве Вертинский начинает свою карьеру, выступает в драматических и литературных сообществах, слегка подражая Игорю Северянину и Александру Блоку. Константин Станиславский не принял 24-летнего молодого человека в труппу МХТ, потому что тот не выговаривал "р". Но работу в театре и кино он всё равно нашёл.
Первая мировая война
После того, как началась Первая мировая Вертинский добровольцем отправляется на фронт и становится санитаром в Тыловом проезде № 68, который курсировал между передовой и столицей. С каждым годом он исполняет всё больше песен и стихотворений, воплощает в жизнь знаменитый образ Пьеро, а в 1917 проводит свой бенефис. Слава росла, а вместе с ней и количество проблем.
Романс "То, что я должен сказать" (пацифистская песня, которую поэт сочинил под впечатлением от гибели трехсот столичных юнкеров) оказался под вниманием Чрезвычайной комиссии и Вертинского вызывают к начальству на ковёр. По словам некоторых биографов там состоялся такой диалог:
- Это же просто песня, и потом, вы же не можете запретить мне их жалеть! - говорил Вертинский. - Надо будет, и дышать запретим! - отрезали в ЧК.
Романс "То, что я должен сказать" (пацифистская песня, которую поэт сочинил под впечатлением от гибели трехсот столичных юнкеров) оказался под вниманием Чрезвычайной комиссии и Вертинского вызывают к начальству на ковёр. По словам некоторых биографов там состоялся такой диалог:
- Это же просто песня, и потом, вы же не можете запретить мне их жалеть! - говорил Вертинский. - Надо будет, и дышать запретим! - отрезали в ЧК.
Эмиграция из России
После гастролей по южным городам распадающейся империи, из Севастополя в конце 1920 года на пароходе, вместе с остатками армии барона Врангеля, Вертинский плывёт в Константинополь. Позже он писал: "Что толкнуло меня? Я ненавидел Советскую власть? О нет! Очевидно, это была страсть к приключениям, путешествиям". Эти приключения длились 20 лет.
Он был в Бессарабии, Польше и Румынии. В 1923 году Вертинский попросился обратно в СССР, но ему отказали. Таким образом он начинает работать (да ещё усерднее, чем на родине) во Франции, Палестине, Шанхае, Германии, США, Харбине. Он знакомится с бомондом того времени: Рубен Мамулян, Марлен Дитрих, Сергей Рахманинов... Но жизнь лучше не становится.
После ряда не самых удачных отношений Вертинский женился на Лидии Циргава: у них была разница в возрасте в 34 года, но это не мешает паре и у них родилось две дочки - Марианна и Анастасия. Когда в Китай вошли японские войска, жизнь стала сложнее, иногда Вертинскому приходилось сдавать и выкупать свой фрак в ломбарде по два раза в день.
Он был в Бессарабии, Польше и Румынии. В 1923 году Вертинский попросился обратно в СССР, но ему отказали. Таким образом он начинает работать (да ещё усерднее, чем на родине) во Франции, Палестине, Шанхае, Германии, США, Харбине. Он знакомится с бомондом того времени: Рубен Мамулян, Марлен Дитрих, Сергей Рахманинов... Но жизнь лучше не становится.
После ряда не самых удачных отношений Вертинский женился на Лидии Циргава: у них была разница в возрасте в 34 года, но это не мешает паре и у них родилось две дочки - Марианна и Анастасия. Когда в Китай вошли японские войска, жизнь стала сложнее, иногда Вертинскому приходилось сдавать и выкупать свой фрак в ломбарде по два раза в день.
Возвращение в Россию
Долгое время в СССР критиковали и осуждали пластинки Вертинского (хотя и не запрещались). В конце 1930-х исполнитель несколько раз пытался вернуться в Москву, но терпит неудачи. Лишь в 1943 году он обратился в письме к В. М. Молотову. Он писал, что хочет помочь своей родине во время боевых действий на фронте. Вертинского с семьёй наконец пускают в СССР и он начинает активные гастроли по фронтовым частям и исполнять уже не "кокаинеточек", а патриотичные песни вроде "Он" (в честь Сталина).
Позже, его дочь Марианна вспоминала, как отец говорил: " У меня нет ничего, кроме мирового имени". Вертинский был знаменит на всю страну и работал до конца своей жизни, дав примерно 3000 концертов и иногда снимаясь в кино. За год до смерти он писал: "наверху всё ещё делают вид, что я не вернулся, что меня нет в стране. Обо мне не говорят ни слова. Газетчики и журналисты пишут: «Нет сигнала». Вероятно, его и не будет. А между тем я есть!".
В 1956 году он писал своей жене: "Я перебрал сегодня в уме всех знакомых и понял, что никаких друзей у меня здесь нет! Каждый ходит со своей авоськой и хватает в неё всё, что ему нужно. И вся психология у него "авосечная", а ты - хоть сдохни - ему наплевать! <…> Ты посмотри эту историю со Сталиным. Всё фальшиво, подло, неверно <…> На съезде Хрущёв сказал: «Почтим вставанием память 17 миллионов человек, замученных в лагерях". Ничего себе?! Кто, когда и чем заплатит за "ошибки" всей этой сволочи?! И доколе будут измываться над нашей Родиной? Доколе?…"
В 1956 году он писал своей жене: "Я перебрал сегодня в уме всех знакомых и понял, что никаких друзей у меня здесь нет! Каждый ходит со своей авоськой и хватает в неё всё, что ему нужно. И вся психология у него "авосечная", а ты - хоть сдохни - ему наплевать! <…> Ты посмотри эту историю со Сталиным. Всё фальшиво, подло, неверно <…> На съезде Хрущёв сказал: «Почтим вставанием память 17 миллионов человек, замученных в лагерях". Ничего себе?! Кто, когда и чем заплатит за "ошибки" всей этой сволочи?! И доколе будут измываться над нашей Родиной? Доколе?…"
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь биография интересное люди поэты серебряный век
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Да и откуда бы Вертинский знал о чем говорил Хрущев? Доклад-то был закрытый, его не публиковали чуть ли не до "перестройки".
Миф о миллионах замученных появился только с подачи Солженицина.
Ты посмотри эту историю со Сталиным. Всё фальшиво, подло, неверно <…> На съезде Хрущёв сказал: «Почтим вставанием память 17 миллионов человек, замученных в лагерях". Ничего себе?! Кто, когда и чем заплатит за "ошибки" всей этой сволочи?! И доколе будут измываться над нашей Родиной? Доколе?…"
То, что я должен сказать
Я не знаю, зачем и кому это нужно,
Кто послал их на смерть недрожавшей рукой,
Только так беспощадно, так зло и ненужно
Опустили их в Вечный Покой!
Осторожные зрители молча кутались в шубы,
И какая-то женщина с искаженным лицом
Целовала покойника в посиневшие губы
И швырнула в священника обручальным кольцом.
Закидали их елками, замесили их грязью
И пошли по домам под шумок толковать,
Что пора положить бы уж конец безобразью,
Что и так уже скоро, мол, мы начнем голодать.
И никто не додумался просто стать на колени
И сказать этим мальчикам, что в бездарной стране
Даже светлые подвиги это только ступени
В бесконечные пропасти к недоступной Весне!