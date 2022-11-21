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Пять интересных фактов об Александре Вертинском

Пять интересных фактов об Александре Вертинском

Автор:
21 ноября 2022 16:34
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   биография   интересное   люди   поэты   серебряный век   
1019
8
Сегодня мало найдётся людей, которые не слышали его имя. А ведь ему приходилось когда-то и открытки продавать и грузчиком подрабатывать...
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Источник:

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Метки: Жизнь   биография   интересное   люди   поэты   серебряный век   
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3  комментария
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16k
Bill 9 минут назад
Пробежался по докладу Хрущева на XX съезде КПСС - там нет никакого упоминания о "17 млн замученных в лагерях". Хрущ говорил о десятках тысяч.
Да и откуда бы Вертинский знал о чем говорил Хрущев? Доклад-то был закрытый, его не публиковали чуть ли не до "перестройки".
Миф о миллионах замученных появился только с подачи Солженицина.
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11k
Rus77 Полчаса назад
Вот за это отдельное спасибо, настоящий был, честный и принципиальный!

Ты посмотри эту историю со Сталиным. Всё фальшиво, подло, неверно <…> На съезде Хрущёв сказал: «Почтим вставанием память 17 миллионов человек, замученных в лагерях". Ничего себе?! Кто, когда и чем заплатит за "ошибки" всей этой сволочи?! И доколе будут измываться над нашей Родиной? Доколе?…"
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222
Olldd Полчаса назад
Александр Вертинский
То, что я должен сказать

Я не знаю, зачем и кому это нужно,
Кто послал их на смерть недрожавшей рукой,
Только так беспощадно, так зло и ненужно
Опустили их в Вечный Покой!

Осторожные зрители молча кутались в шубы,
И какая-то женщина с искаженным лицом
Целовала покойника в посиневшие губы
И швырнула в священника обручальным кольцом.

Закидали их елками, замесили их грязью
И пошли по домам  под шумок толковать,
Что пора положить бы уж конец безобразью,
Что и так уже скоро, мол, мы начнем голодать.

И никто не додумался просто стать на колени
И сказать этим мальчикам, что в бездарной стране
Даже светлые подвиги  это только ступени
В бесконечные пропасти  к недоступной Весне!
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