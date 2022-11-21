Пять интересных фактов об Александре Вертинском

Позже, его дочь Марианна вспоминала, как отец говорил: " У меня нет ничего, кроме мирового имени". Вертинский был знаменит на всю страну и работал до конца своей жизни, дав примерно 3000 концертов и иногда снимаясь в кино. За год до смерти он писал: "наверху всё ещё делают вид, что я не вернулся, что меня нет в стране. Обо мне не говорят ни слова. Газетчики и журналисты пишут: «Нет сигнала». Вероятно, его и не будет. А между тем я есть!".

В 1956 году он писал своей жене: "Я перебрал сегодня в уме всех знакомых и понял, что никаких друзей у меня здесь нет! Каждый ходит со своей авоськой и хватает в неё всё, что ему нужно. И вся психология у него "авосечная", а ты - хоть сдохни - ему наплевать! <…> Ты посмотри эту историю со Сталиным. Всё фальшиво, подло, неверно <…> На съезде Хрущёв сказал: «Почтим вставанием память 17 миллионов человек, замученных в лагерях". Ничего себе?! Кто, когда и чем заплатит за "ошибки" всей этой сволочи?! И доколе будут измываться над нашей Родиной? Доколе?…"