Самые известные "любовные треугольники" российской истории

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Те самые, "шведские семьи" были и в России. На рубеже XIX-XX веков это стало распространяться среди богемы императорской России, а потом и в Советском Союзе.
Сплетничали о них конечно же все кому не лень, особенно после смены власти в стране. Какие же были самые известные менаж-а-труа в нашей стране?
Николай Некрасов и супруги Панаевы
Некрасов в жизни критиковал "язвы общества", но в его жизни была не очень-то приятная история отношений с Авдотьей и Иваном Панаевыми. Сначала Николай и Иван были деловыми партнёрами, они вместе создавали журнал "Современник". На Панаева, кстати, ложились все расходы.
Брак Ивана и Авдотьи существовал с 1837 года и тому моменту супруги уже несколько охладели друг к другу. И в тот момент Некрасов и решил приударить за женщиной. Ей внимание писателя льстило, однако она поначалу его ухаживания отвергала. Но в итоге сдалась.
С 1846 года Панаевы и Некрасов стали жить втроём. У Николая и Авдотьи родилось два ребёнка, которые, к сожалению, умерли, будучи младенцами. Также они были и духовными сомысленниками, в соавторстве с ней Некрасов написал два романа, "Три страны света" и "Мёртвое озеро".
Авдотья была дамой расчётливой, ей было выгодно так жить. Некрасов оплачивал её расходы, а после смерти Ивана в 1962 году, через год, писатель и Панаева расстались.
Брак Ивана и Авдотьи существовал с 1837 года и тому моменту супруги уже несколько охладели друг к другу. И в тот момент Некрасов и решил приударить за женщиной. Ей внимание писателя льстило, однако она поначалу его ухаживания отвергала. Но в итоге сдалась.
С 1846 года Панаевы и Некрасов стали жить втроём. У Николая и Авдотьи родилось два ребёнка, которые, к сожалению, умерли, будучи младенцами. Также они были и духовными сомысленниками, в соавторстве с ней Некрасов написал два романа, "Три страны света" и "Мёртвое озеро".
Авдотья была дамой расчётливой, ей было выгодно так жить. Некрасов оплачивал её расходы, а после смерти Ивана в 1962 году, через год, писатель и Панаева расстались.
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Супруги Боковы и физиолог Сеченов
Известный врач был "либералом" и материалистом, что касалось людского образа жизни. Современники даже не удивились, они предполагали, что что-то эдакое он может выкинуть. Сеченов дружил с Петром Боковы и в какой-то момент своего рода "дружба" завелась у него и с Марией Боковой.
Некоторые писали, что брак Боковых был фиктивным: Пётр женился на Марии, чтобы помочь ей получить высшее образование (она также училась на врача). Но как бы то ни было, после начала отношений с Сеченовым Мария с мужем не развелась и они все какое-то время жили в одном доме.
В конце концов Боков решил прекратить тройственные отношения и в 1860-х ушёл к одной из своих пациенток. Мария с Сеченовым продолжали жить вместе, но поженились лишь в 1888 году.
Некоторые писали, что брак Боковых был фиктивным: Пётр женился на Марии, чтобы помочь ей получить высшее образование (она также училась на врача). Но как бы то ни было, после начала отношений с Сеченовым Мария с мужем не развелась и они все какое-то время жили в одном доме.
В конце концов Боков решил прекратить тройственные отношения и в 1860-х ушёл к одной из своих пациенток. Мария с Сеченовым продолжали жить вместе, но поженились лишь в 1888 году.
Максим Горький, Тимоша и её муж
Этот слух спорный, но он твёрдо ходил. Горький, который жёстко критиковал все деревенские обычаи, якобы сам был "снохачом", вступив в связь с невесткой своего сына Надеждой.
Почему-то Надю в семье звали Тимошей. Максим Пешков (сын Горького) всегда жили вместе с отцом, как в Италии, так и по возвращении в Советский Союз. Казалось, что Максим-младший не обращал внимания на эту связь, что была у него практически перед глазам. Но все современники говорили об этом. Максим умер в 1934 году, а Надя-Тимоша жила у свёкра до самой его смерти в 1936 году.
Почему-то Надю в семье звали Тимошей. Максим Пешков (сын Горького) всегда жили вместе с отцом, как в Италии, так и по возвращении в Советский Союз. Казалось, что Максим-младший не обращал внимания на эту связь, что была у него практически перед глазам. Но все современники говорили об этом. Максим умер в 1934 году, а Надя-Тимоша жила у свёкра до самой его смерти в 1936 году.
Гиппиус, Философов и Мережковский
В Серебряном веке идеи философа Соловьёва были очень популярны, особенно вот эта - "если двое делятся счастьем с третьим, они ближе к Богу". Не прошло это и мимо поэтессы Зинаиды Гиппиус, которая состояла в браке с писателем Мережковским.
Про эту пару слухи роились не переставая. Много было именно про то, что критик Философов был влюблён в Мережковского, а Зинаида очень хотела соблазнить критика. Они жили втроём 15 лет и называли себя "святой троицей".
Про эту пару слухи роились не переставая. Много было именно про то, что критик Философов был влюблён в Мережковского, а Зинаида очень хотела соблазнить критика. Они жили втроём 15 лет и называли себя "святой троицей".
Маяковский и Брики
Да, пожалуй именно их стоит считать самыми известными представителями "шведской семьи". С 1918 года Владимир Маяковский открыто жил с Лилей Брик, которая была замужем за Осипом Бриком. Они все жили в одной квартире и каждого это устраивало.
Лиля Юрьевна рассказывала, что когда ей хотелось уединиться с мужем, то она просто запирала Владимира в другой комнате, а он, по её словам, "плакал и царапал дверь". Для Осипа житьё с Маяковским было выгодным. Со стороны казалось, что в том союзе страдал тихий и покорный муж, но на самом деле Владимир полностью был зависим от Осипа.
Этот нервный союз потом в итоге всё равно распался через 12 лет: Маяковский удалился из жизни Бриков, но в своём завещании всё равно писал, что Лиля - член его семьи. Жизнь с Бриками подарила нам совершенно замечательную любовную лирику Маяковского, которому в отношениях нужно было непременно мучиться и страдать. Тогда он мог творить и созидать.
Лиля Юрьевна рассказывала, что когда ей хотелось уединиться с мужем, то она просто запирала Владимира в другой комнате, а он, по её словам, "плакал и царапал дверь". Для Осипа житьё с Маяковским было выгодным. Со стороны казалось, что в том союзе страдал тихий и покорный муж, но на самом деле Владимир полностью был зависим от Осипа.
Этот нервный союз потом в итоге всё равно распался через 12 лет: Маяковский удалился из жизни Бриков, но в своём завещании всё равно писал, что Лиля - член его семьи. Жизнь с Бриками подарила нам совершенно замечательную любовную лирику Маяковского, которому в отношениях нужно было непременно мучиться и страдать. Тогда он мог творить и созидать.
Собственно говоря, все эти "треугольники" не были полноценными полиаморными отношениями, где они устраивают каждого из этого союза. Это были провоцирующие публику, болезненные связи между страдающими людьми, которым определённо стоило бы посещать, как минимум, психолога. Но так или иначе, это был факт биографии людей, которые внесли серьёзный вклад в русскую культуру и, возможно, без этого, мы бы не увидели каких-то прекрасных произведений, что они создали.
Источник:
АНТИФИШКИ
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