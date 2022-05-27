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Самые известные "любовные треугольники" российской истории

Самые известные "любовные треугольники" российской истории

Автор:
27 мая 2022 17:00
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   биография   интересное   писатели   поэты   серебряный век   факты   
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Те самые, "шведские семьи" были и в России. На рубеже XIX-XX веков это стало распространяться среди богемы императорской России, а потом и в Советском Союзе.
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Собственно говоря, все эти "треугольники" не были полноценными полиаморными отношениями, где они устраивают каждого из этого союза. Это были провоцирующие публику, болезненные связи между страдающими людьми, которым определённо стоило бы посещать, как минимум, психолога. Но так или иначе, это был факт биографии людей, которые внесли серьёзный вклад в русскую культуру и, возможно, без этого, мы бы не увидели каких-то прекрасных произведений, что они создали.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   биография   интересное   писатели   поэты   серебряный век   факты   
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Ego sum qui sum 2 часа назад
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Ashabad 16 минут назад
Савинков и супруги Деренталь...
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8k
Василенко Татьяна 21 минуту назад
Когда на Маяковского с Бриками смотрю - не устаю удивляться - эта Брик страшна аки атомная война... Чего Маяковский так перед ней унижался?
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vfrcbvec Полчаса назад
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alex 55 минут назад
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7k
hairov Час назад
Да, бывает.
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Nikita 2 часа назад
Ну не знаю.... Понятие "Любовный треугольник" сюда, по моему мнению, не совсем подходит. Это скорей какой-то "Любовный угол"... А треугольник должен выглядеть как-то так
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котегRUS 2 часа назад
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