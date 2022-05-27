Самые известные "любовные треугольники" российской истории

Да, пожалуй именно их стоит считать самыми известными представителями "шведской семьи". С 1918 года Владимир Маяковский открыто жил с Лилей Брик, которая была замужем за Осипом Бриком. Они все жили в одной квартире и каждого это устраивало.

Лиля Юрьевна рассказывала, что когда ей хотелось уединиться с мужем, то она просто запирала Владимира в другой комнате, а он, по её словам, "плакал и царапал дверь". Для Осипа житьё с Маяковским было выгодным. Со стороны казалось, что в том союзе страдал тихий и покорный муж, но на самом деле Владимир полностью был зависим от Осипа.

Этот нервный союз потом в итоге всё равно распался через 12 лет: Маяковский удалился из жизни Бриков, но в своём завещании всё равно писал, что Лиля - член его семьи. Жизнь с Бриками подарила нам совершенно замечательную любовную лирику Маяковского, которому в отношениях нужно было непременно мучиться и страдать. Тогда он мог творить и созидать.