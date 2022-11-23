Интересные сайты для моментов, когда скучно

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Долгими зимними вечерами, когда сериалы уже надоели и хочется отвлечься.
Чего только нельзя найти в интернете! Даже сайты с видами из чужих окон есть и те, что повышают скорость чтения.
Сайт, который учит читать быстрее
speedreader.gq И избавляет от необходимости двигать глазами.
Карта мира
maps.darksky.net/@emoji Здесь отражают погоду в мире посредством эмодзи
Сайт чужих окон
window-swap.com В нём можно увидеть вид из окон самых разных людей
Корабли
marinetraffic.com Здесь можно увидеть все корабли, которые сейчас бороздят моря и океаны.
Кадры из фильмов
<a href="playphrase.me" target="_blank" >playphrase.me</a>
Сайт находит все кадры из фильмов с выбранными словами.
Сайт находит все кадры из фильмов с выбранными словами.
Текстовый редактор
what-i-got.glitch.me Он включает фоновую музыка только когда пользователь что-либо набирает.
Теория рукопожатий
220vk.com/6hands Интересная возможность узнать, через сколько рукопожатий знакомы любые два человека, зарегистрированные в ВКонтакте.
Землетрясения
geofon.gfz-potsdam.de Вот тут можно увидеть землетрясения, которые прямо сейчас где-то в мире происходят.
Камеры наблюдения
earthcam.com Тут тысячи камер наблюдения со всего мира.
Изменения на планете
world.time.com/timelapse/ Тут можно увидеть из космоса, как за 20 лет изменилось любая местность на планете Земля.
Фото Марса
uahirise.org/catalog/ На сайте размещены 64 000 фотографий поверхности Марса, которые сделала NASA.
Источник:
АНТИФИШКИ
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