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Этот баскетболист-гигант был известен на весь мир

Этот баскетболист-гигант был известен на весь мир

Автор:
14 сентября 2022 21:26
Сообщество : RealFishki
Метки: Баскетбол   Жизнь   Спорт   биография   интересное   люди   
2236
9
Александра Сизоненко приглашали в различные шоу о необычных людях, звали на съёмки в кино, а за его тело после предлагали просто огромные деньги. Он оказался в Книге рекордов Гинесса как самый высокий человек СССР. Его рост достиг 245 см.
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Источник:

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Метки: Баскетбол   Жизнь   Спорт   биография   интересное   люди   
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6  комментариев
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АлексЮстасу Час назад
Пришлось постоять рядом с ним. Хоть я тоже играл в баскетбол, но моя голова была рядом с его ладонью.
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−79
key1 13 минут назад
Как «повезло» спортсмену родиться в ср**ом совке! Играя в Штатах он бы был миллионером и никогда бы вообще не думал о каких то там деньгах. Блин, как же хорошо, что эта дегенеративная система больше никогда не оживёт и талантливые люди будут нормально цениться.
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−3
Nik Name Полчаса назад
Абалдеть не знал что есть Запорожье село в Херсонской области. Спасибо теперь знаю (Запорожье село в Великолепетихском районе Херсонской области Украины.)
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3k
3BE3DA4ET Час назад
Видел его в игре, на площадке...
До сих пор помню: "Жальгирис", тот ещё, звездный и Куйбишевский " Строитель" с Сизоненко.
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