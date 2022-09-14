Этот баскетболист-гигант был известен на весь мир

Несмотря на свою популярность Сизоненко был очень несчастен: у него были проблемы со здоровьем, жена ушла... Александра на Западе называли Русским Гулливером, а он скончался в одиночестве и нищете.

Александр Сизоненко родился 20 июля 1959 года, в деревне Запорожье, Херсонской области. С 1976 по 1978 год Сизоненко выступал на позиции центрового в ленинградском "Спартаке", а с 1979 по 1986 год играл за куйбышевский "Строитель".

В начале 80-х он был гордостью страны и одним из лучших центровых. О Сизоненко говорили, что он не бегает по площадке, а просто ходит по ней своими огромными шагами даже среди своих коллег по клубу он казался великаном.



"Как его можно оценить как баскетболиста? Если мяч попадал к нему в руки, никто не мог его отобрать. Просто потому, что не допрыгнуть. А класть его в корзину он умел" - говорил Михаил Силантьев, бывший игрок "Спартака".