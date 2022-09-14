Этот баскетболист-гигант был известен на весь мир

2236
9
Александра Сизоненко приглашали в различные шоу о необычных людях, звали на съёмки в кино, а за его тело после предлагали просто огромные деньги. Он оказался в Книге рекордов Гинесса как самый высокий человек СССР. Его рост достиг 245 см.
Несмотря на свою популярность Сизоненко был очень несчастен: у него были проблемы со здоровьем, жена ушла... Александра на Западе называли Русским Гулливером, а он скончался в одиночестве и нищете.
Александр Сизоненко родился 20 июля 1959 года, в деревне Запорожье, Херсонской области. С 1976 по 1978 год Сизоненко выступал на позиции центрового в ленинградском "Спартаке", а с 1979 по 1986 год играл за куйбышевский "Строитель".
В начале 80-х он был гордостью страны и одним из лучших центровых. О Сизоненко говорили, что он не бегает по площадке, а просто ходит по ней своими огромными шагами даже среди своих коллег по клубу он казался великаном.
"Как его можно оценить как баскетболиста? Если мяч попадал к нему в руки, никто не мог его отобрать. Просто потому, что не допрыгнуть. А класть его в корзину он умел" - говорил Михаил Силантьев, бывший игрок "Спартака".
Александр Сизоненко родился 20 июля 1959 года, в деревне Запорожье, Херсонской области. С 1976 по 1978 год Сизоненко выступал на позиции центрового в ленинградском "Спартаке", а с 1979 по 1986 год играл за куйбышевский "Строитель".
В начале 80-х он был гордостью страны и одним из лучших центровых. О Сизоненко говорили, что он не бегает по площадке, а просто ходит по ней своими огромными шагами даже среди своих коллег по клубу он казался великаном.
"Как его можно оценить как баскетболиста? Если мяч попадал к нему в руки, никто не мог его отобрать. Просто потому, что не допрыгнуть. А класть его в корзину он умел" - говорил Михаил Силантьев, бывший игрок "Спартака".
В детстве маленький Саша перенёс операцию на гипофизе, а потом ещё дважды ему сделали такую же операцию в Киеве, с трепанацией черепа. Он уже играл за "Спартак", но продолжал расти. Врачи давали неутешительный прогноз - больше 20 лет Александр не проживет: "Врачи тогда сказали родителям, что я протяну еще лет 20. А я все живу - не благодаря, а вопреки! После таких операций обычно дают II группу инвалидности. А мне не дали из-за какой-то бюрократической нестыковки", - вспоминал Сизоненко.
×
×
Живя в Куйбышеве он женился на ленинградской студентке Светлане Гуменюк. Во время одной из игр Сизоненко сломал лодыжку, у него случился сильный гормональный сбой, вызванный нагрузками, что вынудило его уйти из спорта.
Сразу после этого Светлана и Александр продали в Самаре квартиру и переехали в Петербург, вложив деньги в строящийся дом. В 1994 году у них родился сын. А вот строительная компания обанкротилась и Сизоненко остался и без денег, и без дома.
Сразу после этого Светлана и Александр продали в Самаре квартиру и переехали в Петербург, вложив деньги в строящийся дом. В 1994 году у них родился сын. А вот строительная компания обанкротилась и Сизоненко остался и без денег, и без дома.
10 лет он не мог обратиться к врачам, а его болезнь прогрессировала: Александр продолжал расти и его рост составлял 243 см, вес 186 кг, а размер обуви у него был 58 размера. Невозможно было подобрать ему обувь и одежду ни в одном магазине.
Какое-то время Александр вместе со Светланой жили у её родителей в посёлке Горелово. В доме не было ни горячей воды, ни отопления, а отец Светланы был категорически против зятя и не раз выставлял его вещи за дверь, думая, что тот хочет завладеть жилплощадью.
Так они стали снимать квартиру. Денег категорически не хватало, супруги снимали самые дешёвые комнаты и подолгу задерживали оплату, рассчитывая на понимание хозяев.
Так они стали снимать квартиру. Денег категорически не хватало, супруги снимали самые дешёвые комнаты и подолгу задерживали оплату, рассчитывая на понимание хозяев.
В один из таких печальных дней Александра пригласили на юбилей фирмы по пошиву обуви больших размеров. Немцы сделали специально для него ботинки и мебель. А после этой поездки последовала ещё одна - Сизоненко позвонил представитель медика Гюнтера фон Хагенса и пригласил за рубеж снова.
"Я прилетел вместе с сыном в небольшой "студенческий" городок. Нас поселили в "доме для гостей" с неработающим телефоном. Ключи от входных дверей представитель Хагенса по фамилии Борзяк забрал себе, он же был и переводчиком на всех переговорах. Мы оказались под домашним арестом", - вспоминал мужчина.
После этого Хагенс предложил Александру завещать его телу анатомическому театру в качестве экспоната в обмен на пожизненную пенсию в 140 долларов.
"Он все спрашивал: «Саша, выбери, какой экспонат и в какой позе из тебя лучше сделать?" Я отвечал: "Я чучелом у вас тут стоять не буду!", - говорил Сизоненко.
В 1999 году Светлана ушла от Сизоненко, но постоянно навещала его, вместе с сыном.
"Я прилетел вместе с сыном в небольшой "студенческий" городок. Нас поселили в "доме для гостей" с неработающим телефоном. Ключи от входных дверей представитель Хагенса по фамилии Борзяк забрал себе, он же был и переводчиком на всех переговорах. Мы оказались под домашним арестом", - вспоминал мужчина.
После этого Хагенс предложил Александру завещать его телу анатомическому театру в качестве экспоната в обмен на пожизненную пенсию в 140 долларов.
"Он все спрашивал: «Саша, выбери, какой экспонат и в какой позе из тебя лучше сделать?" Я отвечал: "Я чучелом у вас тут стоять не буду!", - говорил Сизоненко.
В 1999 году Светлана ушла от Сизоненко, но постоянно навещала его, вместе с сыном.
В последние годы своей жизни Александр Сизоненко стал пенсионером-инвалидом. Из-за сильного остеопороза ему приходилось передвигаться на костылях и он получал пенсию инвалида второй группы - 800 рублей плюс еще 300 как ветеран спорта.
Какое-то время он даже участвовал в соревнованиях для колясочников, но редко, так как автомобиля у него не было, а добраться до места тренировок можно было только на нём.
Журналист Сергей Волков вспоминал: "Мы жили в соседних домах, он частенько захаживал, едва ли не со слезами признавался, что не хватает на питание. Поддерживали его вместе с любителями спорта по-всякому: кто мешком картошки с огорода, кто вилком капусты, а кто просто деньгами. Однажды Саша признался: неделю питается только таблетками — и показал свой фиолетовый язык. Ничего ужаснее я до сих пор не видел".
Какое-то время он даже участвовал в соревнованиях для колясочников, но редко, так как автомобиля у него не было, а добраться до места тренировок можно было только на нём.
Журналист Сергей Волков вспоминал: "Мы жили в соседних домах, он частенько захаживал, едва ли не со слезами признавался, что не хватает на питание. Поддерживали его вместе с любителями спорта по-всякому: кто мешком картошки с огорода, кто вилком капусты, а кто просто деньгами. Однажды Саша признался: неделю питается только таблетками — и показал свой фиолетовый язык. Ничего ужаснее я до сих пор не видел".
Летом 2011 года Александр получил травму и после уже не мог самостоятельно передвигаться. Вскоре к судьбе великана подключились блогеры, спортсмены, общественные деятели. Министерство труда и социального развития РФ, несколько известных бизнесменов и редакция "Аргументов и фактов" выделила средства для помощи баскетболисту. В комнате Сизоненко был сделан ремонт, а помощь также оказывали "ПБК Спартак Санкт-Петербург", волонтёры и друзья.
За это время Александра Сизоненко несколько раз госпитализировали и последний раз - в августе 2011 года.
Днём, 5 января 2012 года, известный баскетболист и самый высокий человек в СССР скончался у себя в квартире. Свои последние дни он провёл в кровати, а рядом всегда был его 17-летний сын.
Днём, 5 января 2012 года, известный баскетболист и самый высокий человек в СССР скончался у себя в квартире. Свои последние дни он провёл в кровати, а рядом всегда был его 17-летний сын.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Первая клоунесса СССР, которая погибла на цирковой арене
- Олег Даль: играл и жил запоем
- 30 любопытных кадров, которыми поделились на просторах сети
- 25 занимательных фактов, которые откроют для вас что-то новое
- 20 любопытных фактов из разных сфер нашей жизни
Новости партнёров
До сих пор помню: "Жальгирис", тот ещё, звездный и Куйбишевский " Строитель" с Сизоненко.