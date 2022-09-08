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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6697 постов • 751 подписчик подписаться
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«Люди должны видеть меня, чтобы верить мне»: 70 лет правления королевы Елизаветы II

«Люди должны видеть меня, чтобы верить мне»: 70 лет правления королевы Елизаветы II

Автор:
08 сентября 2022 22:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Елизавета II   Жизнь   биография   интересное   королева Елизавета II   люди   слава   
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Её царствование стало самым долгим в истории британской монархии. За время правления Елизаветы сменилось 15 премьеров в Великобритании, а в Америке - 13 президентов.
Не имея возможности официально влиять на принимаемые в стране решения она, тем не менее, была в статусе авторитетного политика и лидера.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Елизавета II   Жизнь   биография   интересное   королева Елизавета II   люди   слава   
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12  комментариев
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14k
BARcyk 10 часов назад
А эту фоточку чего ж не добавили ?
Ну, тогда я.
Встречайте - зигующая королева !

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331
adssaf afasffdsga 3 часа назад
Можно думать разное об Англии(и я тоже думаю не самые приятные вещи), но королева была достойным человеком и политиком.
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1k
roman-delisov 8 часов назад
Земля ей стекловатой.
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15k
Александр 10 часов назад
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47k
Александр 10 часов назад
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6k
klop 10 часов назад
"Не имея возможности влиять..."

Автор, изучите вопрос её влияния, у ней их не мало.
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8k
Борис Карабанов 10 часов назад
Если Елизавета 70 лет была у престола, то кто же тогда все эти годы был на престоле?
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