«Люди должны видеть меня, чтобы верить мне»: 70 лет правления королевы Елизаветы II

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Её царствование стало самым долгим в истории британской монархии. За время правления Елизаветы сменилось 15 премьеров в Великобритании, а в Америке - 13 президентов.
Не имея возможности официально влиять на принимаемые в стране решения она, тем не менее, была в статусе авторитетного политика и лидера.
Не имея возможности официально влиять на принимаемые в стране решения она, тем не менее, была в статусе авторитетного политика и лидера.
21 апреля 1926 года родилась будущая королева, которая при крещении получила имя Елизавета Александра Мария. Домашним именем девочки выбрали Лилибет.
Маленькая принцесса была любимицей бабушек и дедушек и одной из тех, кто не боялся короля Георга V, которого она нежно называла "дедушка Англия". Лилибет вместе с родителями жила в ранние годы в доме на Пикадилли - в замке семья не жила, так как она не была в числе первых претендентов на трон.
После кончины дедушки Елизаветы короля Георга V его старший сын Эдуард VIII был правителем всего-то 325 дней. Он отрёкся от престола, чтобы жениться на дважды разведённой американке Уоллис Симпсон. Вот так королём стал отец Лилибет Георг VI, а сама она стала первой в очереди на трон.
На период войны дети были высланы в Виндзор, а спустя несколько лет королева стала проводить там выходные, называя дворец своим домом. Но там принцессам было небезопасно: на Большой Виндзорский парк было сброшено 300 бомб. Частенько Елизавету вместе с сестрой Маргарет будили ночью и отправляли в подвалы резиденции. Там они и досыпали, обрядившись в тёплые комбинезоны.
В возрасте 14 лет Елизавета во время войны произнесла по радио свою первую речь: она обратилась к тем детям, что оказались в эвакуации, вдали от дома. А в конце войны девочка прошла военную подготовку и стала единственной женщиной в королевской семье, что побывала на военной службе. А после победы сестёр даже отпустили праздновать вместе с обычными горожанами.
Со своим будущим мужем Елизавета познакомилась когда ей было 13 лет, а ему 18. Вместе со своей семьей принцесса прибыла в королевский военно-морской колледж Дартмут, где когда-то учился Георг VI, а в 1939 году - Филипп. Он планировал сделать карьеру в королевском флоте и Елизавета сразу же влюбилась в парня.
Они поженились, когда Елизавете был 21 год. После войны их свадьба стала долгожданным и радостным событием для всей Британии. В стране была карточная система и принцессе пришлось использовать талоны на одежду, чтобы оплатить свадебное платье. Многие жители страны, чтобы помочь принцессе получить платье, прислали свои талоны, которые, впрочем, пришлось вернуть владельцам, так как их нельзя было использовать.
Елизавета взошла на престол, когда ей было 25 лет - когда 6 февраля 1952 года, после продолжительной болезни, скончался её отец. Она стала первым лицом государства, верховным главнокомандующим британских вооруженных сил и возглавила англиканскую церковь.
2 июня 1953 года состоялась коронация Елизаветы и церемонию тогда впервые транслировало телевидение. Её посмотрели 27 млн человек.
2 июня 1953 года состоялась коронация Елизаветы и церемонию тогда впервые транслировало телевидение. Её посмотрели 27 млн человек.
Первым британским премьер-министром, с которым молодой королеве пришлось работать стал Уинстон Черчилль - личность оригинальная и непростая в общении. По словам историков Черчилль был чрезвычайно раздосадован, что на престоле оказалась "совсем дитя" и даже расплакался от злости.
Но со временем его отношение к королеве изменилось и они даже стали дружны. Именно с Черчиллем Елизавета стала практиковать регулярные встречи с премьер-министрами и продолжала их до самой своей смерти. Встречи их часто сопровождались шутками и современники вспоминали, что Черчилль "был без ума от королевы... а она получила больше удовольствия от аудиенций с Черчиллем, чем с любым из его преемников".
Но со временем его отношение к королеве изменилось и они даже стали дружны. Именно с Черчиллем Елизавета стала практиковать регулярные встречи с премьер-министрами и продолжала их до самой своей смерти. Встречи их часто сопровождались шутками и современники вспоминали, что Черчилль "был без ума от королевы... а она получила больше удовольствия от аудиенций с Черчиллем, чем с любым из его преемников".
У королевы и принца Филиппа родилось четверо детей, восемь внуков и двенадцать правнуков. Старшие дети - принц Чарльз и принцесса Анна - родились до того, как Елизавета стала королевой, а вот принцы Эндрю и Эдвард уже после коронации.
Родственники частенько создавали образу британской монархии проблемы: скандальный роман принца Чарльза с Камиллой, потом его трагический брак с Дианой Спенсер, которая не только погибла в страшной катастрофе, а ещё и откровенно говорила о том, какое давление на неё оказывают при дворе.
Скандал был и вокруг второго сына Елизаветы II, принца Эндрю. Сначала его критиковали за дружбу с финансистом Джеффри Эпштейном, которого осуждали за сексуальные преступления и обвиняли в педофилии, а позже и сам Эндрю стал фигурировать в деле об изнасиловании малолетних. Королева поступила жёстко и справедливо: лишила сына всех воинских званий, а также постановила, что в суде он будет защищать себя как частное лицо.
Также громким скандалом стал уход из королевской семьи внука королевы принца Гарри и его жены Меган Маркл.
Британская королева не была сухарём и обладала чувством юмора. Например, она снялась в видеоролике в духе Бондианы для открытия Олимпийских игр в Лондоне. А как-то раз вместе с внуком Гарри записала шуточное видеообращение к Бараку Обаме.
"Давайте не будем относиться к себе слишком серьезно. Никто из нас не обладает монополией на мудрость", - говаривала монархиня.
"Давайте не будем относиться к себе слишком серьезно. Никто из нас не обладает монополией на мудрость", - говаривала монархиня.
Вообще она часто задавала тон переменам своим собственным примером. В 1970 году Елизавета ввела практику общения с подданными, что называли "королевской прогулкой" - гуляя по улицам города она здоровалась и общалась со встреченными ею людьми.
Одним из увлечений королевы была верховая езда: её можно было увидеть на прогулках верхом даже в преклонном возрасте.
Второй её страстью были собаки, а если быть точными - корги, которых у неё за всю жизнь было больше тридцати.
В апреле 2021 года королева навсегда простилась со своим мужем - принцем Филиппом. Он скончался, не дожив до своих ста лет всего пару месяцев. Брак Елизаветы и Филиппа продлился 73 года. Королева пережила своего мужа меньше чем на полтора года и после его кончины даже обычные люди заметили как она была опустошена и подавлена. Но по-королевски проявила выдержку, взяв на церемонию похорон мужа их фото из Мальты, где они жили до её восхождения на престол.
8 сентября 2022 года Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии. Ей было 96 лет. Принц Чарльз взойдет на престол на следующий день, а похороны самой известной бабушки Англии состоятся через 10 дней после её кончины - 18 сентября.
"Хотя мы способны на великие добрые дела, история учит нас, что иногда мы нуждаемся в спасении от самих себя - от нашего безрассудства или нашей жадности".
"Хотя мы способны на великие добрые дела, история учит нас, что иногда мы нуждаемся в спасении от самих себя - от нашего безрассудства или нашей жадности".
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну, тогда я.
Встречайте - зигующая королева !
Карл Великий
Автор, изучите вопрос её влияния, у ней их не мало.