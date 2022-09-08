«Люди должны видеть меня, чтобы верить мне»: 70 лет правления королевы Елизаветы II

Первым британским премьер-министром, с которым молодой королеве пришлось работать стал Уинстон Черчилль - личность оригинальная и непростая в общении. По словам историков Черчилль был чрезвычайно раздосадован, что на престоле оказалась "совсем дитя" и даже расплакался от злости.

Но со временем его отношение к королеве изменилось и они даже стали дружны. Именно с Черчиллем Елизавета стала практиковать регулярные встречи с премьер-министрами и продолжала их до самой своей смерти. Встречи их часто сопровождались шутками и современники вспоминали, что Черчилль "был без ума от королевы... а она получила больше удовольствия от аудиенций с Черчиллем, чем с любым из его преемников".