Такими были улицы Лондона 140 лет назад

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В середине 1870-х годов шотландский фотограф Джон Томсон запечатлел ежедневный труд и борьбу за жизнь обитателей лондонских улиц в серии фотографий, которые заложили основы современной фотожурналистики. Сто с лишним лет спустя фотохудожник и фотореставратор из Лестера Том Маршалл раскрасил эти фото вручную - и лондонские трущобы предстали перед зрителями как живые!
Чистильщик обуви
"Полиции не всегда удается искоренить нелицензированных чистильщиков обуви. В некоторых случаях торговцы выходили из своих лавок и высказывались в их пользу; они говорили, что чистильщик обуви уже много лет стоит у их дверей, хорошо известен в округе, зарекомендовал себя как отличный мальчик на побегушках или помогал задраить ставни по вечерам и что, следовательно, полицейский обяжет их, оставив его в покое".
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Галантерейщик
"В Лондоне насчитывается 1500 торговцев галантереей, включая женщин, мальчиков и девочек. Средняя чистая прибыль их составляла около четырнадцати шиллингов в неделю".
Утомленная
"Некоторые из этих несчастных, лишенных сил, не так уж лишены энергии, как мы могли бы подумать на первый взгляд. Несколько дней хорошего сна и хорошей еды могут привести к чудесному преображению. Презренное страдание, в которое они погружаются, не всегда является следствием их собственных заслуг; но является, как часто бывает, результатом несчастных обстоятельств и случайностей".
Цыганская кибитка
"Эти люди посещают ярмарки, рынки и продают дешевые украшения или полезные товары от двери к двери. В определенные сезоны этот класс «обрабатывает» обычные районы или участки города и пригородов. В другие сезоны его члены мигрируют в провинции, чтобы заниматься сбором урожая, сбором хмеля или посещать ярмарки".
Рисовальщик вывесок
"Рисовальщик вывесок работает вместе с напарником, который ходит по лавкам и собирает заказы".
Торговцы цветами в Ковент-Гардене
«На прилагаемой фотографии изображена группа рабочих, служащих мистеру Диксону, известному флористу. Их бизнес строго ограничен цветами, и они никогда не прикасаются ни к овощам, ни к фруктам».
Рабочие на барже
"Несомненно, есть много самых честных, трудолюбивых и во всех смыслах достойных людей, которые имеют лицензии для работы на речных баржах от компании Watermen’s Company или от Thames Conservancy. То, что эти люди грубы и малообразованны, — естественное следствие их призвания".
Мебельная лавка
«На углу Черч-лейн в Холборне жил торговец подержанной мебелью, чей бизнес был чем-то средним между магазином и уличным киоском. Торговец никогда не был удовлетворен, если погода не позволяла ему вываливать почти весь свой товар на середину улицы, метод, который один только обеспечил одобрение соседей. На самом деле почти все жители Черч-лейн были теми, кого я могу назвать «уличными людьми» — жили, покупали, продавали, занимались всеми своими делами на улице».
Уличный доктор
"Герой этой фотографии — продавец леденцов от кашля и лечебной мази. Первоначально он был водителем автомобиля, работавшим на городскую компанию, но был вынужден оставить свою работу из-за ухудшения зрения".
Итальянский музыкант
"Итальянцы, сыновья крестьян, сельскохозяйственные рабочие и другие, которые могли бы вести респектабельную жизнь в своей стране, предпочитают приезжать в Англию, где с ними иногда обращаются как с простыми нищими. Они верят, что нищий в Англии богаче, чем рабочий в Италии, и если он не столь же преуспевает, то это потому, что он не столь же воздержан и экономен".
Расклейщики афиш в баре
"Там, где часть стены или забора вблизи какой-либо оживленной улицы можно снять или получить безвозмездно, ее покрывают досками с рекламой, которые утром вешают, а вечером убирают. Эти доски поставляются Кэннону (он сидит справа), который вешает их утром и получает около шиллинга в неделю за каждую доску".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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