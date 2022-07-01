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Такими были улицы Лондона 140 лет назад

Такими были улицы Лондона 140 лет назад

Автор:
01 июля 2022 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: джон томсон   интересно   познавательно   старые снимки   том маршалл   улицы Лондона   фото   фотоархив   фотографии   
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В середине 1870-х годов шотландский фотограф Джон Томсон запечатлел ежедневный труд и борьбу за жизнь обитателей лондонских улиц в серии фотографий, которые заложили основы современной фотожурналистики. Сто с лишним лет спустя фотохудожник и фотореставратор из Лестера Том Маршалл раскрасил эти фото вручную - и лондонские трущобы предстали перед зрителями как живые!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: джон томсон   интересно   познавательно   старые снимки   том маршалл   улицы Лондона   фото   фотоархив   фотографии   
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