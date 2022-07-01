Такими были улицы Лондона 140 лет назад

"Итальянцы, сыновья крестьян, сельскохозяйственные рабочие и другие, которые могли бы вести респектабельную жизнь в своей стране, предпочитают приезжать в Англию, где с ними иногда обращаются как с простыми нищими. Они верят, что нищий в Англии богаче, чем рабочий в Италии, и если он не столь же преуспевает, то это потому, что он не столь же воздержан и экономен".