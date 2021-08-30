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10 редких фото, которые покажут жизнь под другим углом

10 редких фото, которые покажут жизнь под другим углом (12 фото)

Автор:
30 августа 2021 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   исторические фото   история в деталях   познавательно   прошлое   фото   фотоархив   фотографии   
1737
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Прошлое постепенно уходит все дальше, и лишь исторические фотографии способны воскресить для нас вчерашний день во всей его полноте.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   исторические фото   история в деталях   познавательно   прошлое   фото   фотоархив   фотографии   
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Вадим В. Новоженов 10 минут назад
Нил Армстронг получает "Почетную медаль Конгресса", а НАСА награждается "Оскарами" за "Лучшие декорации", "Лучшие костюмы" и "Лучшие визуальные эффекты"!
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