10 редких фото, которые покажут жизнь под другим углом

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Прошлое постепенно уходит все дальше, и лишь исторические фотографии способны воскресить для нас вчерашний день во всей его полноте.
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Прочистка носа Джорджа Вашингтона: окончание строительства монумента на горе Рашмор, длившегося 14 лет и завершенного в октябре 1941 года
Большой дебют Одри Хэпберн: актриса готовится впервые выйти на сцену в главной роли в мюзикле "Джиджи" на Бродвее, 1951 год
Нил Армстронг, ставший первым человеком на Луне, получает Почетную медаль Конгресса, 1978 год
Елизавета II и Рональд Рейган катаются на лошадях в саду Виндзорского замка, июнь 1982 года
30апреля 1908 года. Гарри Гудини готовится прыгнуть с 10-метрового Гарвардского моста в реку Чарльз с руками, скованными з спиной, перед 20-тысячной толпой зрителей. Через 40 секунд он вынырнет уже без наручников
Источник: — переведено специально для fishki.net
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