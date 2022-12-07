Энтузиаст восстановил фотографии Луны 50-летней давности

Энди Сондерс бросил свою основную работу в строительстве, чтобы просмотреть более 35 000 фотографий, сделанных во время миссий «Аполлон». На проект у него ушло 10 000 часов. «Я с детства был одержим миссиями «Аполлон», — сказал Сондерс. - Я всегда жаждал все больше и больше информации о людях, которые совершили путешествие, о ракетах, космических кораблях, и я хотел увидеть больше, представить, каково это — совершить полет на Луну. Когда я смотрел на старые фотографии миссий «Аполлон», я разочаровывался: изображения, которые мы обычно видим, имеют очень низкое разрешение, потому что в течение полувека каждое фото, которое мы видели в СМИ, печаталось с дубликатов или копий дубликатов, обрабатывалось на низкокачественных сканерах, и разглядеть на них что-то было невозможно. А эти фотографии заслуживают самого высокого заслуживающих такого уровня заботы и внимания».

Во время миссии «Аполлон-17», которая празднует нынче 50-летний юбилей, Сернан и Шмитт провели 22 часа на поверхности Луны в долине Таурус-Литтроу, в то время как их коллега Рональд Эванс кружил над ними в лунном модуле. Команда провела ряд экспериментов, в том числе сейсмическое профилирование, анализ состава атмосферы и лунные пробы, а также привезла домой несколько сувениров, в том числе камень, который сейчас выставлен в Овальном кабинете.