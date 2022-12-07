Энтузиаст восстановил фотографии Луны 50-летней давности

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Энди Сондерс из Чешира восстановил фотографии, сделанные на Луне астронавтами "Аполлона-17" - последними людьми, до сих пор побывавшими на спутнике Земли. Свою работу он посвятил 50-летию посадки на Луну. Она пришлось как раз кстати в связи с новой эрой в освоении космоса, когда миссия НАСА "Артемида I" успешно совершила полет на Луну и обратно.
Прошло 50 лет с тех пор, как человек в последний раз ступил на Луну. В ознаменование этого события НАСА выпустило серию обновленных фотоизображений, сделанных в ходе миссии "Аполлон-17". На снимке астронавт "Аполлона-17" Джин Сернан стоит на фоне лунной поверхности, а второй астронавт, Харрисон Шмитт, фотографирует его.
Шмитт, одетый в космический комбинезон, плавает в лунном модуле во время миссии в декабре 1972 года.
Фотографии включают визуальное доказательство открытия Сернана и Шмитта: как оказалось, Луна не только серая, но и местами оранжевая.
Энди Сондерс бросил свою основную работу в строительстве, чтобы просмотреть более 35 000 фотографий, сделанных во время миссий «Аполлон». На проект у него ушло 10 000 часов. «Я с детства был одержим миссиями «Аполлон», — сказал Сондерс. - Я всегда жаждал все больше и больше информации о людях, которые совершили путешествие, о ракетах, космических кораблях, и я хотел увидеть больше, представить, каково это — совершить полет на Луну. Когда я смотрел на старые фотографии миссий «Аполлон», я разочаровывался: изображения, которые мы обычно видим, имеют очень низкое разрешение, потому что в течение полувека каждое фото, которое мы видели в СМИ, печаталось с дубликатов или копий дубликатов, обрабатывалось на низкокачественных сканерах, и разглядеть на них что-то было невозможно. А эти фотографии заслуживают самого высокого заслуживающих такого уровня заботы и внимания».
Во время миссии «Аполлон-17», которая празднует нынче 50-летний юбилей, Сернан и Шмитт провели 22 часа на поверхности Луны в долине Таурус-Литтроу, в то время как их коллега Рональд Эванс кружил над ними в лунном модуле. Команда провела ряд экспериментов, в том числе сейсмическое профилирование, анализ состава атмосферы и лунные пробы, а также привезла домой несколько сувениров, в том числе камень, который сейчас выставлен в Овальном кабинете.
Во время миссии «Аполлон-17», которая празднует нынче 50-летний юбилей, Сернан и Шмитт провели 22 часа на поверхности Луны в долине Таурус-Литтроу, в то время как их коллега Рональд Эванс кружил над ними в лунном модуле. Команда провела ряд экспериментов, в том числе сейсмическое профилирование, анализ состава атмосферы и лунные пробы, а также привезла домой несколько сувениров, в том числе камень, который сейчас выставлен в Овальном кабинете.
«Только недавно эти фотографии извлекли из хранилища в Хьюстоне и отсканировали в цифровом виде с невероятно высоким разрешением, - рассказывает Сондерс. - Поскольку я сам разработал методы ремастеринга пленки, я решил отложить свою жизнь и взяться за этот проект. Я оценил каждое изображение на пленке из всей программы «Аполлон». Это 35 000 фотографий и каждый кадр из 10-часового «кино», снятого астронавтами на малоформатные кинокамеры. После этого я начал выяснить, что мы видим на изображениях, изучая стенограммы и записи переговоров «воздух-земля» во время миссий. Так я выяснял, кто именно брал пробы, и о чем говорили астронавты в то время», — сказал Сондерс.
«Самым неожиданным на снимках с «Аполлона-17» был оранжевый цвет, - говорит Сондерс. - Я имею в виду полностью оранжевую почву! Позже было обнаружено, что это крошечные сферы из вулканического стекла, образовавшиеся в результате извержения лавы из недр Луны 3,64 миллиарда лет назад».
"Сегодня перед нами расстилается огромный космос, люди интересуются историей космических полетов и, конечно же, высшим достижением, когда мы отправили нескольких избранных представителей человечества в удивительные путешествия с Земли на Луну», - говорит Сондерс
Публикация фотографий совпала также с успехом миссии НАСА "Артемида I". В ходе миссии космический корабль НАСА «Орион» 21 ноября прибыл на Луну, преодолев около 400 000 километров за пять дней. Он пролетел дальше, чем любой космический корабль, управлявшийся людьми, пролетев в глубь космоса примерно 60 000 километров от обратной стороны Луны.
Капсула "Ориона" поставит сразу несколько рекордов, в том числе, по длительности пребывания в космосе без стыковки с космической станцией, вернется домой быстрее и жарче, чем любой другой корабль до нее, и разогреется сильнее своих предшественников. Ему придется выдерживать температуру в 2760 градусов по Цельсию, поскольку он движется со скоростью около 40 000 километров в час.
Если миссия будет успешной, за "Артемидой I" без экипажа последует путешествие с участием людей вокруг Луны в 2024 году, при этом, по плану, к Луне полетят первая женщина и первый человек, не принадлежащий к белой расе. А высадиться на Луне космонавты смогут в 2025 году. В дальнейших планах - построить постоянный лунный аванпост, чтобы глубже исследовать космос и открыть путь к путешествиям на Марс.
Если миссия будет успешной, за "Артемидой I" без экипажа последует путешествие с участием людей вокруг Луны в 2024 году, при этом, по плану, к Луне полетят первая женщина и первый человек, не принадлежащий к белой расе. А высадиться на Луне космонавты смогут в 2025 году. В дальнейших планах - построить постоянный лунный аванпост, чтобы глубже исследовать космос и открыть путь к путешествиям на Марс.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Кубрик помер, а современные только кино про пид@ров и могут снимать
Достаточно почитать мнение Сергей Палыча Королева, который посмотрев чертежи фор-камер Сатурна-5, однозначно сказал - "Не взлетит!". Это у него в мемуарах есть, желающие могут ознакомиться. Потому как Королевское КБ уже проводило НИОКР с большими камерами сгорания, как у Фон Брауна, и отказались от них. В больших объёмах, типа, возникает неуправляемая взрывная детонация на полной тяге - или что-то вроде того. Ну, а самый доставляющий факт, что пиндосы 7 (семь!) суток болтались в пространстве и типа реально срали под себя, не имея туалета! Я хотел бы на это посмотреть! Было бы смешно - если б не было так грустно! Ибо на МКС был как-то аналогичный случай. Кароче - две пиндосских астронавтки разосрались на орбите (сначала в переносном смысле) - скафандр не поделили или что-то там еще. Ну, так одна из них взяла из вредности да и сломала космический сортир! Который был в единственном экземпляре, да и тот российский. И что? Ровно через двое суток экипаж МКС, в полном составе, запросил экстренную эвакуацию! Ибо это нереально, жить и работать по уши в говне! Даже приборы, вентиляция и системы жизнеобеспечения начали отказывать! Ну, мочу то ладно - можно и переработать. А вот говно складировать и хранить в герметичных пакетах, как показала практика, по американской технологии (как они, якобы, делали на Аполлонах) не получается! Ибо фекальные массы в тепле да герметичных пакетах уже через несколько часов буквально начинают бродить - и нарушают герметичность со взрывным эффектом! Это нормально, если у вас в квартире, например, взорвется трехкилогаммовый пакет говна. Ну, максимум - заляпает стены, пол и потолок - но жить - можно! А если - в невесомости? Когда мелкодисперсная взвесь говна летает по всей станции и забивает не только системы жизнеобеспечения, но и дыхательные пути? Ну, а у пиндосов - даже мочу на Апполонах не переработать было, так с собой и возили, в оба конца. Прикиньте, сколько могут насрать три здоровенных пиндоса за 7 дней? И так летать неделю, среди взрывающихся пакетов? + метан и прочие фекальные газы, в атмосфере из чистого кислорода? Верю!
Ну молодца