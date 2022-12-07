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Энтузиаст восстановил фотографии Луны 50-летней давности

Энтузиаст восстановил фотографии Луны 50-летней давности

Автор:
07 декабря 2022 18:50
Сообщество : Космос
Метки: Аполлон-17   Энди Сондерс   интересно   космонавты   космос   луна   познавательно   фото   
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Энди Сондерс из Чешира восстановил фотографии, сделанные на Луне астронавтами "Аполлона-17" - последними людьми, до сих пор побывавшими на спутнике Земли. Свою работу он посвятил 50-летию посадки на Луну. Она пришлось как раз кстати в связи с новой эрой в освоении космоса, когда миссия НАСА "Артемида I" успешно совершила полет на Луну и обратно.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Аполлон-17   Энди Сондерс   интересно   космонавты   космос   луна   познавательно   фото   
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7  комментариев
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29k
Андрей Иванов 37 минут назад
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388k
Алексей 23 минуты назад
не прошло и недели.опять пиндосы с луной. не задолбало выкладывать?????????????
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16k
Александр Полчаса назад
50 лет назад летали, а тут вдруг разучились и оказывается нужна подготовка и разведка.
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8k
Billi_Bons Полчаса назад
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11k
Rus77 Полчаса назад
Ну, а были или не были?
Достаточно почитать мнение Сергей Палыча Королева, который посмотрев чертежи фор-камер Сатурна-5, однозначно сказал - "Не взлетит!". Это у него в мемуарах есть, желающие могут ознакомиться. Потому как Королевское КБ уже проводило НИОКР с большими камерами сгорания, как у Фон Брауна, и отказались от них. В больших объёмах, типа, возникает неуправляемая взрывная детонация на полной тяге - или что-то вроде того. Ну, а самый доставляющий факт, что пиндосы 7 (семь!) суток болтались в пространстве и типа реально срали под себя, не имея туалета! Я хотел бы на это посмотреть! Было бы смешно - если б не было так грустно! Ибо на МКС был как-то аналогичный случай. Кароче - две пиндосских астронавтки разосрались на орбите (сначала в переносном смысле) - скафандр не поделили или что-то там еще. Ну, так одна из них взяла из вредности да и сломала космический сортир! Который был в единственном экземпляре, да и тот российский. И что? Ровно через двое суток экипаж МКС, в полном составе, запросил экстренную эвакуацию! Ибо это нереально, жить и работать по уши в говне! Даже приборы, вентиляция и системы жизнеобеспечения начали отказывать! Ну, мочу то ладно - можно и переработать. А вот говно складировать и хранить в герметичных пакетах, как показала практика, по американской технологии (как они, якобы, делали на Аполлонах) не получается! Ибо фекальные массы в тепле да герметичных пакетах уже через несколько часов буквально начинают бродить - и нарушают герметичность со взрывным эффектом! Это нормально, если у вас в квартире, например, взорвется трехкилогаммовый пакет говна. Ну, максимум - заляпает стены, пол и потолок - но жить - можно! А если - в невесомости? Когда мелкодисперсная взвесь говна летает по всей станции и забивает не только системы жизнеобеспечения, но и дыхательные пути? Ну, а у пиндосов - даже мочу на Апполонах не переработать было, так с собой и возили, в оба конца. Прикиньте, сколько могут насрать три здоровенных пиндоса за 7 дней? И так летать неделю, среди взрывающихся пакетов? + метан и прочие фекальные газы, в атмосфере из чистого кислорода? Верю!
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8k
GROMOZEKA 37 минут назад
Ты гляди, те же самые декорации.
Ну молодца
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