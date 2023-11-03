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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 879 постов • 43 подписчика подписаться
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«Вылазь, тебе говорю»: пожар на борту вертолёта «Газпрома» попал на видео

«Вылазь, тебе говорю»: пожар на борту вертолёта «Газпрома» попал на видео

Автор:
03 ноября 2023 16:34
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   вертолет   огонь   пожар   посадка   экипаж   
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Огонь стремительно распространялся и экипажу пришлось срочно действовать.

Ми-8 компании «Газпром авиа» взлетел в аэропорту Бованенково Ямало-Ненецкого автономного округа. Полёт шёл в штатном режиме, а потом случилось ЧП.

В главном редукторе (служит для передачи крутящего момента на несущий и рулевой винт и приводы агрегатов машины) вспыхнуло пламя. Его раздуло ветром и вскоре полыхала крыша и перевозимый груз.

Если бы не слаженные действия экипажа - всё могло бы кончиться плохо. Пилот посадил вертолёт прямо в поле, в сорока километрах от аэропорта. Пожар потушили собственными силами и никто не пострадал.

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Метки: Видео   вертолет   огонь   пожар   посадка   экипаж   
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КиriIL 6 минут назад
Веник! нормальная тема от огня))
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Юрьевич 50 минут назад
Брызгать из огнетушителя на горящий металл - это сильно
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August

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