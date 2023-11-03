«Вылазь, тебе говорю»: пожар на борту вертолёта «Газпрома» попал на видео

Ми-8 компании «Газпром авиа» взлетел в аэропорту Бованенково Ямало-Ненецкого автономного округа. Полёт шёл в штатном режиме, а потом случилось ЧП.

В главном редукторе (служит для передачи крутящего момента на несущий и рулевой винт и приводы агрегатов машины) вспыхнуло пламя. Его раздуло ветром и вскоре полыхала крыша и перевозимый груз.

Если бы не слаженные действия экипажа - всё могло бы кончиться плохо. Пилот посадил вертолёт прямо в поле, в сорока километрах от аэропорта. Пожар потушили собственными силами и никто не пострадал.