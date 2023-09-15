Ставрополец, спасаясь от пожара, сорвался с окна 12-этажа

В одной из квартир многоэтажки по ул. Тухачевского, 20/8 в Ставрополе вспыхнул пожар. Пламя быстро отрезало пути отступления, и жилец с 12-го этажа сначала вышел на остеклённый балкон, а потом, не дожидаясь приезда спасателей, попытался сам перебраться в квартиру этажом ниже.

Очевидцы сняли на видео его попытки.