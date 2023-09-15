Ставрополец, спасаясь от пожара, сорвался с окна 12-этажа

Мужчина пытался самостоятельно перебраться в квартиру этажом ниже, но не смог.
В одной из квартир многоэтажки по ул. Тухачевского, 20/8 в Ставрополе вспыхнул пожар. Пламя быстро отрезало пути отступления, и жилец с 12-го этажа сначала вышел на остеклённый балкон, а потом, не дожидаясь приезда спасателей, попытался сам перебраться в квартиру этажом ниже.
Очевидцы сняли на видео его попытки.
Осторожно! Видео не предназначено для просмотра людям со слабыми нервами и нестабильной психикой!
Источник:
Мужчина довольно долго висел, цепляясь за раму, а потом стал самостоятельно спускаться в соседское окно. К сожалению, неудачно.
Осторожно! Видео не предназначено для просмотра людям со слабыми нервами и нестабильной психикой!
Источник:
По сообщению местных СМИ, из-за пожара из дома эвакуировали 45 жильцов. На тушении огня задействовали 42 человека и 15 единиц техники. Пожар удалось локализовать на площади 70 квадратных метров. О состоянии упавшего инфомации нет. По непроверенной информации, якобы выпавшего из окна мужчину забрала реанимация. В МЧС гибель человека пока никак не подтвердили.
Источник:
- После ссоры с персоналом магазина покупатель в Бруклине бросил в помещение коктейль Молотова
- В Геленджике бушует сильный пожар. Огонь едва не затронул "Сафари-парк"
- В Назрани загорелась целая линия электропередачи: расплавленный пластик с горящих проводов капал на землю
- "Еще несколько секунд - и всё!": выживший в пожаре на цветочном складе рассказал о случившемся
- В Омской области пожар уничтожил целую деревню
"Региональное МЧС сообщило, что пожар в 12-этажном доме улице Тухачевского начался в 18:07. Из здания эвакуировали 45 человек. На вызов выехали 15 машин и 42 пожарных. Открытое горение на площади 70 кв.м уже ликвидировано. Информации о пострадавшем пока нет."