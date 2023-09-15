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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 729 постов • 39 подписчиков подписаться
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Ставрополец, спасаясь от пожара, сорвался с окна 12-этажа

Ставрополец, спасаясь от пожара, сорвался с окна 12-этажа

Автор:
15 сентября 2023 11:07
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Ставрополь   многоэтажка   огонь   пожар   сорвался с окна   спасался от пожара   
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Мужчина пытался самостоятельно перебраться в квартиру этажом ниже, но не смог.


В одной из квартир многоэтажки по ул. Тухачевского, 20/8 в Ставрополе вспыхнул пожар. Пламя быстро отрезало пути отступления, и жилец с 12-го этажа сначала вышел на остеклённый балкон, а потом, не дожидаясь приезда спасателей, попытался сам перебраться в квартиру этажом ниже.


Очевидцы сняли на видео его попытки.


Мужчина довольно долго висел, цепляясь за раму, а потом стал самостоятельно спускаться в соседское окно. К сожалению, неудачно.


По сообщению местных СМИ, из-за пожара из дома эвакуировали 45 жильцов. На тушении огня задействовали 42 человека и 15 единиц техники. Пожар удалось локализовать на площади 70 квадратных метров. О состоянии упавшего инфомации нет. По непроверенной информации, якобы выпавшего из окна мужчину забрала реанимация. В МЧС гибель человека пока никак не подтвердили.



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Метки: Видео   Ставрополь   многоэтажка   огонь   пожар   сорвался с окна   спасался от пожара   
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14  комментариев
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10k
Vacony Час назад
а как он хотел туда попасть то ?? сверху разве было видно что окно открыто ? и прыгнуть с этажа в окно ниже - это в фильмах только. вживую на соседний перелезть если не евроокна и пластик, или вниз - но через веревку или простыню и т.д..... И что ж за пожар был такой, что отрезало от воды - кухня, туалет ? намочить простыню, одежду, ковер.. вылететь через дверь входную... Но в окно.. блин.. ну как так..
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2k
Алексей Полчаса назад
Видео не предназначено для просмотра никому. Кто так снимает-то?
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19k
Андрей Полчаса назад
Новость от 20:09, 14 сентября 2023.
"Региональное МЧС сообщило, что пожар в 12-этажном доме улице Тухачевского начался в 18:07. Из здания эвакуировали 45 человек. На вызов выехали 15 машин и 42 пожарных. Открытое горение на площади 70 кв.м уже ликвидировано. Информации о пострадавшем пока нет."
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55k
dima423 46 минут назад
как то тупо... я вообще никогда не понимал, как можно в квартире, при пожаре оказаться на балконе, а не в подъезде... Там бензином чтоль полито было что моментально вспыхнуло, или он спал бухой? Ну так то добежать до входной двери от балкона где то 3-5 сек... ну максимум легкие ожоги получишь
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130
Konst dima423 Полчаса назад
Один раз попал в ситуацию, генератор стоял в сарае и при заводе повалил дым из него и тут дело не в задержке дыхания, а в том, что не видно ни хрена куда бежать, я его наощупь заглушил, но сам еле выход нашёл!
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60k
pynh Час назад
странная закономерность - самоубийц, судя по новостям, спасают чаще чем тех, кто пытается выжить
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1k
Сергей А Час назад
А как же куб жизни?
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