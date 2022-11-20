Почувствуй себя старым: девочка Маша из сериала "Воронины" скоро станет матерью

Милой большеглазой девочке с косичками - Маше Ильюхиной - уже 19, и она находится на шестом месяце беременности!
Те, кто хотя бы начинал смотреть ситком "Воронины", наверняка помнят умненькую девочку Машу, которой по сюжету доставалась не только тонна любви от родителей, бабушек-дедушек, дядь и тёть. На Маше, как первом ребенке большого семейства, испытывались разные методики воспитания (подчас сомнительные), ей многое прощали и к ней предъявляли непомерные требования. Впрочем, сериальный ребенок рос умненьким, послушным и особенных хлопот родственникам не доставлял.
Девочка, сыгравшая Машу, - тоже умница. Получить КМС по художественной гимнастике, прекрасно закончить школу, почти все время проводя на съемочной площадке, не так и просто. Тем не менее Мария Илюхина всегда знала, что трудом можно достичь многого. Поэтому она работала и училась наравне со взрослыми, успевая, помимо съемок и зубрежки уроков, тренироваться и выступать на спортивных соревнованиях.
Кстати, роль в ситкоме "Воронины" для Маши - не первая. Девочка дебютировала в кино в 2008-м, сыграв Фросю в "Девичнике", а уже в 2009 году была утверждена на роль дочери Кости и Веры Ворониных.
Всего было отснято 24 сезона сериала и 552 серии. В 2019 году после смерти Бориса Клюева, который сыграл отца Кости (и, соответственно, дедушку Маши), сериал "Воронины" был закрыт, но Маша продолжила актёрскую карьеру.
Правда, теперь 19-летней актрисе придется все-таки сделать небольшой перерыв в съемках. Неожиданно для многих девушка призналась в том, что она ждёт ребенка.
Малыш должен появиться на свет в марте будущего года. Имя отца ребенка Мария держит в секрете, правда, известно, что он не имеет никакого отношения ни к шоу-бизнесу, ни к актёрской профессии. Из-за беременности юной актрисе пришлось отказаться от нескольких ролей, но она из-за этого не переживает, и планирует вернуться к съемкам, как только позволят обстоятельства.
Источник:
АНТИФИШКИ
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В России тысячи женщин каждый день становятся матерями, и чо теперь..Странно,что бабло не собирает.Может еще рано?
Могла бы и видео процесса зачатия выставить.
Публичность, такая публичность