Почувствуй себя старым: девочка Маша из сериала "Воронины" скоро станет матерью

Девочка, сыгравшая Машу, - тоже умница. Получить КМС по художественной гимнастике, прекрасно закончить школу, почти все время проводя на съемочной площадке, не так и просто. Тем не менее Мария Илюхина всегда знала, что трудом можно достичь многого. Поэтому она работала и училась наравне со взрослыми, успевая, помимо съемок и зубрежки уроков, тренироваться и выступать на спортивных соревнованиях.



