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Почувствуй себя старым: девочка Маша из сериала "Воронины" скоро станет матерью

Почувствуй себя старым: девочка Маша из сериала "Воронины" скоро станет матерью

Автор:
20 ноября 2022 19:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Мария Илюхина   Маша Воронина   беременность   сериал   сериал Воронины   ситком   шоу бизнес   
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Милой большеглазой девочке с косичками - Маше Ильюхиной - уже 19, и она находится на шестом месяце беременности!

Те, кто хотя бы начинал смотреть ситком "Воронины", наверняка помнят умненькую девочку Машу, которой по сюжету доставалась не только тонна любви от родителей, бабушек-дедушек, дядь и тёть. На Маше, как первом ребенке большого семейства, испытывались разные методики воспитания (подчас сомнительные), ей многое прощали и к ней предъявляли непомерные требования. Впрочем, сериальный ребенок рос умненьким, послушным и особенных хлопот родственникам не доставлял.

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Девочка, сыгравшая Машу, - тоже умница. Получить КМС по художественной гимнастике, прекрасно закончить школу, почти все время проводя на съемочной площадке, не так и просто. Тем не менее Мария Илюхина всегда знала, что трудом можно достичь многого. Поэтому она работала и училась наравне со взрослыми, успевая, помимо съемок и зубрежки уроков, тренироваться и выступать на спортивных соревнованиях.


Кстати, роль в ситкоме "Воронины" для Маши - не первая. Девочка дебютировала в кино в 2008-м, сыграв Фросю в "Девичнике", а уже в 2009 году была утверждена на роль дочери Кости и Веры Ворониных.


Всего было отснято 24 сезона сериала и 552 серии. В 2019 году после смерти Бориса Клюева, который сыграл отца Кости (и, соответственно, дедушку Маши), сериал "Воронины" был закрыт, но Маша продолжила актёрскую карьеру.


Правда, теперь 19-летней актрисе придется все-таки сделать небольшой перерыв в съемках. Неожиданно для многих девушка призналась в том, что она ждёт ребенка.


Малыш должен появиться на свет в марте будущего года. Имя отца ребенка Мария держит в секрете, правда, известно, что он не имеет никакого отношения ни к шоу-бизнесу, ни к актёрской профессии. Из-за беременности юной актрисе пришлось отказаться от нескольких ролей, но она из-за этого не переживает, и планирует вернуться к съемкам, как только позволят обстоятельства.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Мария Илюхина   Маша Воронина   беременность   сериал   сериал Воронины   ситком   шоу бизнес   
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10  комментариев
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3k
Valey Полчаса назад
Ах сколько же соплей в этой подписи к фото ...прям аж тошно
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20k
homerchik 11 минут назад
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1k
КАКАнгел 13 минут назад
я не часто смотрел сериал Воронины но я не помню там девочку машу как активное действующее лицо с серьезной сюжетной линией диалогами и действиями (может была пара сцен на несколько секунд ). И уж не могу говорить о её великом артистическом таланте и значения для мирового кинематографа . тогда какого хрена о ней упоминают ??
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867
Антошка 20 минут назад
"МариЕ"! Автор, пятёрка тебе по физкультурИ!
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20k
Сталкер Полчаса назад
По*уй.
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3k
Трям Полчаса назад
.хуйня из фильма про .хуйню !!!
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26k
Квантовый переход Полчаса назад
девочка Маша из сериала "Воронины" скоро станет матерью
---------------------
В России тысячи женщин каждый день становятся матерями, и чо теперь..Странно,что бабло не собирает.Может еще рано?
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26k
Квантовый переход 38 минут назад
Без фото с голым пузом никак не обойтись.
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