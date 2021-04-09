Напомним: в 1536 году вторая жена короля Англии Генриха VIII была обвинена в государственной измене и обезглавлена. Это произошло, по мнению историков, главным образом из-за того, что она не смогла произвести на свет наследника мужского пола и от нее нужно было как-то избавиться. Так что в ход пошли все возможные обвинения - политические интриги, попытка реформаторства и т. д.