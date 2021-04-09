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Вышел первый тизер сериала, в котором Анну Болейн сыграла темнокожая актриса

Вышел первый тизер сериала, в котором Анну Болейн сыграла темнокожая актриса (7 фото)

Автор:
09 апреля 2021 13:56
Сообщество : Кино
Метки: Новый фильм   анна болейн   и такое бывает   сериал   темнокожая модель   удивительное рядом   шоу бизнес   
879
7
Эту известную страницу английской истории экранизировали уже не раз, но впервые на роль опальной второй жены Генриха VIII была приглашена темнокожая актриса. Этим шагом создатели нового мини-сериала сделали попытку бросить вызов условностям... интересно, что у них получилось.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Новый фильм   анна болейн   и такое бывает   сериал   темнокожая модель   удивительное рядом   шоу бизнес   
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47  комментариев
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20k
hebpat 2 часа назад
идиотизм, по другому не назовёшь, пусть теперь Мартина Лютера Кинг сыграет Леонардо ДиКаприо
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7k
Волк русский - Президент США 9 минут назад
На очереди
Нефертити,
Семирамида,
Клеопатра,
Королева Виктория,
Маргарет Тетчер
и Агния Борто.
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3k
Мих 18 минут назад
НЕ интересно. Интересно будет, когда начнут белые играть роли черных в кино. У всех народов мира есть свои истории о своих народах. И только черные лезут со своими рожами в чужую историю.
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65
Дядя Витя 21 минуту назад
Никак не пойму! Всё-таки кто древнее НЕГРЫ или УКРЫ?
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4k
Димыч Полчаса назад
И Марфу Васильевну Собакину пусть ещё афроамериканка сыграет, чтобы мир окончательно кукухой поехал.
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3k
Петрович 38 минут назад
Придурки. Королева, мля, черножопая, мля, в 16-м веке.... Ога, щаз. Афробританцев тогда ещё даже завозить на стройки капитализма не начали.
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67k
Фома 40 минут назад
Значит все семейство Болейн там тоже черные? или просто мамаша ее с мавром согрешила?
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9k
Александр 42 минуты назад
Так и хочется написать, Анна, не болей.
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5k
Nikolay 42 минуты назад
Я надеюсь, она по сюжету лесбиянка?
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9k
Валерий 44 минуты назад
Не удержусь, добавлю...
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7k
defa 46 минут назад
Сериал, который я точно не буду смотреть. Хотите продвигать чернокожую тему? Снимайте сериал про чёрных исторических личностей, Анжелу Дэвис, например.
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7k
Majul 51 минуту назад
Ок, давайте тогда всех черных персоналий пусть играют белые.
Мартина Лютера Кинга - Мэл Гибсон
Чака Берри - Эминем
Стиви Уандера - Мэтт Деймон

Вариантов масса. Задрали уже этим бредовым позорищем под название BLM. ЭТо не борьба за права, это бредятина.
Есть исторические личности и история. Так зачем ее перевирать. Как было, так и было. Скоро фильмы про вторую мировую начнут снимать где нацисты неграми будут.
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9k
Nero Majul 19 минут назад
Прикинь, уже практически играют.
Смотрел какой то американский фильм, название не помню, не с начала включил. По сюжету американцы забросили в тыл немцам диверсионную группу в фашистской форме. И вот проходят они фашистский пост, у них проверяют документы, и пропускают. И пофигу, что среди американских диверсантов два негра.
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25k
Ashabad 58 минут назад
С восторгом одобряю!
Главное, чтобы у нас такого не было!
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19k
ПаганецЪ Час назад
А в фильме есть сцена, где Анна Болейн висит на люстре, зацепившись хвостом?
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4k
Олег Час назад
А почему только она в этом фильме черная, а остальные белые? Недоработка режиссерская!
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2k
Урий Урьевич Час назад
Анну Каренину сыграла чёрная актриса, потом кто на очереди Джон Сноу и ПётрI?! Сука остановите их! Белые жизни тоже имеют значение!!!
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Nero Урий Урьевич 14 минут назад
Ты забыл про чёрного финна Маннергейма. ))
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7k
Михаил Час назад
Как бы создателей сериала не обвинили в расизме. Ведь главную героиню в конце обезглавливают...
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19k
ПаганецЪ Михаил Час назад
Есть предложение изменить концовку и отправить "героиню" на плантации.
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5k
pilgrimnl Час назад
поменять актрису - блм завопит, а когда в кино ее обезглавят, блм снова будет вопить, замкнутый круг =)
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12k
Андрей Дядя Час назад
белым просто нужно бойкотировать такие фильмы и они сами задохнутся без бабла
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33k
Антон 2 часа назад
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15k
Maks Es 2 часа назад
Сказочные [мат],
От вселенной ждут донаты...
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