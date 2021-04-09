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Эту известную страницу английской истории экранизировали уже не раз, но впервые на роль опальной второй жены Генриха VIII была приглашена темнокожая актриса. Этим шагом создатели нового мини-сериала сделали попытку бросить вызов условностям... интересно, что у них получилось.
Мини-сериал из трех частей совместного производства Fable Pictures, Channel 5 и Sony Pictures TV выйдет в эфир в конце этого года. В нем будут показаны последние дни жизни Анны Болейн с повествованием от ее лица.
Напомним: в 1536 году вторая жена короля Англии Генриха VIII была обвинена в государственной измене и обезглавлена. Это произошло, по мнению историков, главным образом из-за того, что она не смогла произвести на свет наследника мужского пола и от нее нужно было как-то избавиться. Так что в ход пошли все возможные обвинения - политические интриги, попытка реформаторства и т. д.
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Новый взгляд на эту дикую историю интересен, в том числе, и выбором актрисы на главную роль. Это 34-летняя британская актриса и модель Джоди Тернер-Смит, уже успевшая засветиться в романтической драме "Квин и Слим" 2019 года.
В коротком 20-секундном тизере, опубликованном в "Твиттере" канала Channel 5, мы видим темнокожую королеву Англии, которая идет по замку, двигаясь навстречу своей участи.
Натали Дормер
Самые известные экранные воплощения Анны Болейн на сегодняшний день - это образы, представленные Натали Дормер в сериале "Тюдоры", Клэр Фой в сериале "Волчий зал" и Натали Портман в фильме "Еще одна из рода Болейн".
Натали Портман и Клэр Фой
Задача перед Джоди Тернер-Смит стоит непростая. Как тягаться с известными актрисами вроде Натали Портман, которые уже прославились в этой роли?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Новый фильм анна болейн и такое бывает сериал темнокожая модель удивительное рядом шоу бизнес
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Нефертити,
Семирамида,
Клеопатра,
Королева Виктория,
Маргарет Тетчер
и Агния Борто.
Мартина Лютера Кинга - Мэл Гибсон
Чака Берри - Эминем
Стиви Уандера - Мэтт Деймон
Вариантов масса. Задрали уже этим бредовым позорищем под название BLM. ЭТо не борьба за права, это бредятина.
Есть исторические личности и история. Так зачем ее перевирать. Как было, так и было. Скоро фильмы про вторую мировую начнут снимать где нацисты неграми будут.
Смотрел какой то американский фильм, название не помню, не с начала включил. По сюжету американцы забросили в тыл немцам диверсионную группу в фашистской форме. И вот проходят они фашистский пост, у них проверяют документы, и пропускают. И пофигу, что среди американских диверсантов два негра.
Главное, чтобы у нас такого не было!
От вселенной ждут донаты...