FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 4923 поста • 1072 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Стартовали съемки мини-сериала "Властелины воздуха" от Стивена Спилберга и Тома Хэнкса

Стартовали съемки мини-сериала "Властелины воздуха" от Стивена Спилберга и Тома Хэнкса (6 фото)

Автор:
17 мая 2021 21:55
Сообщество : Кино
Метки: кино   сериал   сериалы   стивен спилберг   том хэнкс   фильмы   фото   шоу бизнес   
204
6
В Англии начались съемки военной драмы "Властелины воздуха", продюсерами которой стали Стивен Спилберг и Том Хэнкс. Для съемок сериала из девяти эпизодов на месте старого университета и отеля в английской сельской местности построили большую авиабазу. Сериал покажут на платформе Apple TV+.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: кино   сериал   сериалы   стивен спилберг   том хэнкс   фильмы   фото   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Михаил 2 часа назад
Если у них получится так же хорошо, как в "Band of Brothers" в 2001-м, это будет замечательно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
VL 41 минуту назад
Жду с нетерпением!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Гёз Уленшпигель Час назад
У этих точно получится. У Михалкова с Бондарчуком - нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
Viktor 2 часа назад
Люблю Хэнкса, в хорошем смысле!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
6 привычек «типичного русского», которые все еще поражают иностранцев (6 фото) 6 привычек «типичного русского», которые все еще поражают иностранцев (6 фото) В сеть попали снимки со съёмок 2 сезона «Ведьмака» В сеть попали снимки со съёмок 2 сезона «Ведьмака» 10 фильмов и сериалов про побег из тюрьмы 10 фильмов и сериалов про побег из тюрьмы Том Круз совершил прыжок с гигантского трамплина в Норвегии Том Круз совершил прыжок с гигантского трамплина в Норвегии HBO назвали исполнителя главной роли в приквеле "Игры престолов" HBO назвали исполнителя главной роли в приквеле "Игры престолов" Топ-10 самых длинных аниме сериалов с рекордным количеством серий Топ-10 самых длинных аниме сериалов с рекордным количеством серий
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

352596



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Японка стала миллионером благодаря советской книге
2
82
Японка стала миллионером благодаря советской книге
В Екатеринбурге конфликт между водителем Porsche и пешеходом перерос в перестрелку
1
266
В Екатеринбурге конфликт между водителем Porsche и пешеходом перерос в перестрелку
﻿
Cubot X50 - бюджетный смартфон с квадрокамерой
Cubot X50 - бюджетный смартфон с квадрокамерой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Что случится если экономить на резине
2
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#дтп#прикол#аварии#Россия#прикольные#быдло#позитив#сша
#интересно#животные#картинки#люди#фотографии#дети#подборка#кино#приколы#Тезисы
#Юмор#СССР#факты#интересное#авто аварии#новости#bmw#наука#сатира#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться