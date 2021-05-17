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В Англии начались съемки военной драмы "Властелины воздуха", продюсерами которой стали Стивен Спилберг и Том Хэнкс. Для съемок сериала из девяти эпизодов на месте старого университета и отеля в английской сельской местности построили большую авиабазу. Сериал покажут на платформе Apple TV+.
"Властелины воздуха" - военная драма продюсеров Стивена Спилберга и Тома Хэнкса и режиссера Кэри Фукунага, которая повествует об авиации союзников во время войны против нацистской Германии. Сериал из девяти эпизодов основан на документальном романе Дональда Л. Миллера о воздушных боях Второй мировой войны и пилотах 8-й воздушной армии США.
Сериал расскажет об американских летчиках-бомбардировщиках, которые внесли значимый вклад в победу над Гитлером во время Второй мировой войны. Для его съемок на месте старого университета и отеля в английской сельской местности построили большую авиабазу стоимостью 7 млн долларов. Тематически он связан с другими проектами Спилберга и Хэнкса - мини-сериалом о Второй мировой войне "Братья по оружию" (2001) и сериале "Тихий океан" (2010).
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В актерском составе - молодые актеры Остин Батлер, Каллум Тернер, Энтони Бойл, Нейт Манн и Рафф Лоу. Изначально права на съёмку военной драмы принадлежали HBO, однако, позже их купила компания Apple. Сериал покажут на платформе Apple TV+ в 2022 году. Его бюджет, по предварительным данным, составит более 200 миллионов долларов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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