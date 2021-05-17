Сериал расскажет об американских летчиках-бомбардировщиках, которые внесли значимый вклад в победу над Гитлером во время Второй мировой войны. Для его съемок на месте старого университета и отеля в английской сельской местности построили большую авиабазу стоимостью 7 млн долларов. Тематически он связан с другими проектами Спилберга и Хэнкса - мини-сериалом о Второй мировой войне "Братья по оружию" (2001) и сериале "Тихий океан" (2010).