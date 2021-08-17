Бритни Спирс развеяла все слухи о беременности, опубликовав очень откровенные фотографии топлес

У Бритни Спирс есть двое детей: Джейден Джеймс и Шон Престон. В 2008 году, когда У певицы был нервный срыв, опекой над мальчиками занялся её бывший муж Кевин Федерлайн. Сейчас Бритни Спирс видится с сыновьями, но лишь после разрешения её отца, которому запрещено общение с мальчиками. Отца Бритни обвиняют в физическом насилии над младшим.

В СМИ появился миф о том, что Бритни снова беременна и она опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала всю правду.