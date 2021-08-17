Бритни Спирс развеяла все слухи о беременности, опубликовав очень откровенные фотографии топлес

Бритни Спирс, которая вот уже несколько лет пытается избавиться от опеки родного отца, на своей странице в Instagram развеяла слухи о своей беременности. Певица опубликовала фотграфии топлес и рассказала, почему не может родить желаемого ребёнка.
У Бритни Спирс есть двое детей: Джейден Джеймс и Шон Престон. В 2008 году, когда У певицы был нервный срыв, опекой над мальчиками занялся её бывший муж Кевин Федерлайн. Сейчас Бритни Спирс видится с сыновьями, но лишь после разрешения её отца, которому запрещено общение с мальчиками. Отца Бритни обвиняют в физическом насилии над младшим.
В СМИ появился миф о том, что Бритни снова беременна и она опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала всю правду.
«Мне вставили внутриматочную спираль, чтобы я не забеременела. Сейчас я хочу выйти замуж и родить ребенка. Я хотела вынуть спираль и завести малыша, но опекун не разрешил мне. Они не хотят, чтобы я рожала», — поделилась с подписчиками звезда.
После этого откровения Бритни опубликовала пост со своими фотографиями топлес.
На них Бритни стоит в одном бикини, прикрывая грудь руками, зажав между ними розу.
«Теперь смотрю на себя под другим углом. Я — красивая женщина, мне нечего бояться!» — написала певица.
Публикация набрала более миллиона лайков и тысячи комментариев. Подписчики пришли в восторг от смелости певицы и заметили, что на фотографиях нет ни капли фотошопа. Многие отметили, что такой откровенный пост - крик о помощи.
Возможно, Бритни Спирс всеми силами пытается привлечь к себе внимание, чтобы избавиться от опеки своего отца и взять жизнь наконец в свои руки.
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