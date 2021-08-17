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Бритни Спирс развеяла все слухи о беременности, опубликовав очень откровенные фотографии топлес

Бритни Спирс развеяла все слухи о беременности, опубликовав очень откровенные фотографии топлес (5 фото)

Автор:
17 августа 2021 12:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: беременность   бритни спирс   голые фото   знаменитости   интересное   фото   шоу бизнес   
4682
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Бритни Спирс, которая вот уже несколько лет пытается избавиться от опеки родного отца, на своей странице в Instagram развеяла слухи о своей беременности. Певица опубликовала фотграфии топлес и рассказала, почему не может родить желаемого ребёнка.

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Метки: беременность   бритни спирс   голые фото   знаменитости   интересное   фото   шоу бизнес   
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21  комментарий
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7k
portmen77 4 часа назад
Ну и слава Богу. Могу спать спокойно.
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66k
Опять зарплата. 39 минут назад
издеваются над девушкой..
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1k
azuver 49 минут назад
На хер я это прочитал ? И на хрена мне эта информация ? Хотя... я теперь знаю,что у неё стоит спираль.
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11k
Artem 55 минут назад
Ши воз бёрн ту мэйк ю хэппи, бл..
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2k
leto2016 58 минут назад
рожа пропитая, а сиськи хорошие.
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2k
Виктор Час назад
Ну слава Богу , а то я очень сильно переживал !!!
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56k
pynh Час назад
Батя фоткал?
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31k
Григорий Час назад
Думаю, кроме как в порнухе, ей уже нигде особо не заработать ни популярности ни денег. А вот в фильмах для взрослых её бы смотрели с удовольствием в разделе MILF )
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36k
Олег Час назад
это писец... бабе почти 40 лет. С собственными детьми встретиться нужно разрешение опекуна, спираль сунуть-вынуть тоже. И эта страна учит нас жить...
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780
Енотохан Час назад
Вся Россия успокоилась сразу.
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5k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Сымай трусы, ща те запилим бебика!
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10k
Lexx 2 часа назад
жопы нет
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2k
Владимир 2 часа назад
понеслась...по кочкам!
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18k
Сталкер 2 часа назад
Ну, раз сфотографировалась топлесс – значит, действительно психически здорова.
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7k
Ф Ив 2 часа назад
Ну и в чём откровенность? Ничего не видно - могла с тем же успехом себя в купальнике сфотать.
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5k
Александр 2 часа назад
Это в корне меняет дело!
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1k
Шерхан 3 часа назад
Бритни Спирс развеяла все слухи о беременности, опубликовав очень откровенные фотографии топлесПосмотреть
Бритни Спирс развеяла все слухи о беременности, опубликовав очень откровенные фотографии топлес
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245
Fisher1979 3 часа назад
По моему у неё действительно кукушка едет.
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7k
Перст Указующий 3 часа назад
и как ей папаша разрешил
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23k
Батончик с маком 3 часа назад
Соски прячет. Подозрительно это
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