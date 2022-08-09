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Как изменились актеры сериала "Отчаянные домохозяйки" 17 лет спустя

Как изменились актеры сериала "Отчаянные домохозяйки" 17 лет спустя

Автор:
09 августа 2022 11:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Отчаянные домохозяйки   звезды   знаменистоти   сериал   фото   шоу бизнес   
1822
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С выхода первой серии прошло аж 17 лет. Сериал начали показывать в 2004 году, последний эпизод показали в 2012. "Отчаянные домохозяйки" собрали миллионы просмотров, множество наград, принесли актерам популярность. Как же они выглядят спустя годы?


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А вы смотрели этот сериал?

Источник:

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Метки: Отчаянные домохозяйки   звезды   знаменистоти   сериал   фото   шоу бизнес   
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4  комментария
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153
Dzenis 59 минут назад
Кто эту муйню только смотрит?..
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2k
Трям 21 минуту назад
Впервые честно могу сказать, что реально ни одну из этих рож не знаю и не слышал!
И .хуй с ними!
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8k
Б.Касторский 41 минуту назад
Из поста я понял, что все люди стареют. Это неизбежно.
Нет, не смотрел, к счастью или сожалению только узнал, что и такой сериал был снят.
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