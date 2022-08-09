Как изменились актеры сериала "Отчаянные домохозяйки" 17 лет спустя

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С выхода первой серии прошло аж 17 лет. Сериал начали показывать в 2004 году, последний эпизод показали в 2012. "Отчаянные домохозяйки" собрали миллионы просмотров, множество наград, принесли актерам популярность. Как же они выглядят спустя годы?
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А вы смотрели этот сериал?
Источник:
АНТИФИШКИ
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И .хуй с ними!
Нет, не смотрел, к счастью или сожалению только узнал, что и такой сериал был снят.