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"Это не убийство, а спасение!": дочь Михаила Турецкого оправдалась за аборт из-за пороков плода, но её осудили в Сети

"Это не убийство, а спасение!": дочь Михаила Турецкого оправдалась за аборт из-за пороков плода, но её осудили в Сети

Автор:
16 июня 2022 13:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Михаил Турецкий   аборт   беременность   видео   дети с синдромом Дауна   отцы и дети   правда жизни   хор Турецкого   шоу бизнес   
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Женщина не нашла в себе силы выносить и родить ребенка с синдромом Дауна - её решение о прерывании беременности многие сочли убийством.

Наталья Турецкая - дочь известного певца и музыкального продюсера. После процедуры ЭКО женщина забеременела, но на втором месяце решилась на аборт. Причина тому - страшный диагноз, поставленный плоду. На обследовании медики сначала выявили некоторые проблемы в развитиии малыша, а спустя короткое время уже не сомневались, что ребенок в утробе - носитель лишней хромосомы. Дети с синдромом Дауна давно перестали быть редкостью, однако рождение такого малыша далеко не для всех родителей является праздником.


Вот и Наталья, взвесив все "за" и "против" решилась прервать беременность. После операции женщина сообщила о случившемся своим друзьям в соцсети, объяснив свою позицию.


"Для меня ситуация однозначна. Я трезво оцениваю силы, возможности и последствия. Никогда не принимаю эмоциональных решений, все 200 раз перепроверю и никогда не буду рубить сплеча. Это счастье, что существуют точные обследования, и ты еще можешь влиять на исход событий. Надо ли объяснять, что у меня двое детей, которые требуют внимания, у меня работа, жизнь, самореализация! И еще, мы не вечны. Кто после нас будет ухаживать за особенным ребенком? На чьих руках он останется? А если он умрет в первые годы жизни? Я себе никогда не прощу! Это не убийство, а спасение», — объяснила женщина.


В результате Наталью поддержали далеко не все. Эвелина Блёданс, воспитывающая сына с синдромом Дауна, посчитала высказывания о подобных детях просто недопустимыми. «Не герой и не молодец. Она пошагово показывает, как три года ждала беременности — и тут такое! И ведь даже мысли у нее я не увидела, чтоб оставить, а не разорвать щипцами и выбросить в мусорное ведро. «Это не убийство. Это спасение! Когда ты мог избежать и не сделал!» — так расценивает свое мудрое решение Наталья. «Пожалейте дочь Турецкого, у которого хор». За что жалеть? За то, что вы на протяжении нескольких постов и десятков сторис пытаетесь убедить аудиторию, что дети с особенностями — это мусор, от которого надо безоговорочно избавляться, чтобы они не испортили вам жизнь?!» — высказалась Бледанс.


Впрочем, главное, что Наталью поддержали ее близкие и родители. Михаил Турецкий заметил, что дочь - человек взрослый и разумный, сама принимающая решения. И не ему её судить.

"Буду краток: я очень люблю свою дочь. Для меня она — умная, ответственная, добрая. отзывчивая, щедрая, прекрасная женщина. Это ее жизнь, я даже не имею права критиковать. Для меня она не ровен час будет авторитетом. У меня нет оценки, Наташа решает, какой будет ее жизнь», — сказал музыкант в YouTube-шоу «Откройте, Давид!»"


Что же касается волны хейта, не прекращающейся в отношении Натальи который месяц, то скорее всего многих людей просто раздражает открытость публичных персон. Пользователи удивляются: зачем нести в массы каждую деталь своей личной жизни? Сделала ЭКО и забеременела - радуйся, но к чему об этом знать всем? А потом приходится оправдываться и снова рассказывать о своей жизни. Порочный круг, уроки которого, похоже, не всем идут впрок.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Михаил Турецкий   аборт   беременность   видео   дети с синдромом Дауна   отцы и дети   правда жизни   хор Турецкого   шоу бизнес   
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22  комментария
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38k
Александр 2 часа назад
Ей не оправдываться надо было, а нах всех критиков слать. Пусть каждый кто ее осудил возьмет на недельку под опеку ребенка дауна, а потом еще раз критиканет....
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86k
Феофан 7 минут назад
Каждый ублюдок, который хейтит Наталью, должен взять из специнтерната ребенка с отклонениями на воспитание, вырастить его, а потом уже открывать своё хлебало.
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2k
Артур Полчаса назад
Те, кто зная, что родится ребёнок-даун, из чувства эгоизма (грех на душу и пр.) не прервали беременность, и родили инвалида (какой, на хер, особенный ребёнок? Особенный - это когда талантливый или необычный без патологии) - вы о ребенке, о его будущем подумали? Вы не вечны, к старости за вами самими нужен будет уход. Кто будет заботиться о недееспособном носителе синдрома?
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345
Жирный бот 47 минут назад
если бы не выкладывала информацию о беременности, не было бы никакого хайпа
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14k
ss Час назад
О как! Слово "сеть" даже с большой буквы...
Да срать на эту "Сеть". Молодец. Правильно сделала. Обрекать будущего человека на пожизненные страдания - это садизм!
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54k
alertol 2 часа назад
а вы заметили что люди которые против абортов, это те которых и так никто и не трахнет? (с) Дж.Карлин
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537k
АРОН 2 часа назад
Не надо было тарахтеть на весь интернет. Дебилы!
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8k
Ф Ив 2 часа назад
Тут есть две составляющие. Первое это зачем выкладывать свою жизнь на всеобщее обозрение? А если уж выложил, то будь добр принимай не только похвалу, но и критику. Второе - это аборт. Лично я эту женщину не осуждаю, во первых такое не дай Бог никому, во вторых пусть лучше со второй попытки родит здорового.
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6k
tamin 2 часа назад
Сцука одни кричат о личном на каждом углу, другие комментят то, что право не имеют. Круговорот идиотов в природе
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Ждем коммент Э.Блёданс.
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3k
александр 2 часа назад
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Сначала выкладывают все подробности личной жизни, пртом страдают от хейта. Л,-Логика
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512
HalloFreeSpace 2 часа назад
Почему это вообще обсуждается в сети ???
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568
Мария Коненкова 2 часа назад
Пользователи удивляются: зачем нести в массы каждую деталь своей личной жизни?
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Вот именно: когда каждый пук делаешь достоянием общественности, а потом оправдываешься. Осуждать все горазды, когда делать нечего. Блёданс - это вообще отдельная тема. Но когда люди сами создают себе проблемы чтобы потом вдохновенно их преодолевать и - опять же - самозабвенно обсуждать в Сети, расхристывая перед посторонней аудиторией всё своё исподнее, это особый вид мазохизма, я считаю.
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8k
Б.Касторский 2 часа назад
Личное дело. Не совсем понимаю зачем об этом нужно знать всем. Но осуждать точно язык не повернется.
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2k
Старичок 3 часа назад
глупые люди, выкладывающие каждый свой пук на всеобщее обозрение.
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