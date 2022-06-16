"Это не убийство, а спасение!": дочь Михаила Турецкого оправдалась за аборт из-за пороков плода, но её осудили в Сети

Наталья Турецкая - дочь известного певца и музыкального продюсера. После процедуры ЭКО женщина забеременела, но на втором месяце решилась на аборт. Причина тому - страшный диагноз, поставленный плоду. На обследовании медики сначала выявили некоторые проблемы в развитиии малыша, а спустя короткое время уже не сомневались, что ребенок в утробе - носитель лишней хромосомы. Дети с синдромом Дауна давно перестали быть редкостью, однако рождение такого малыша далеко не для всех родителей является праздником.

Вот и Наталья, взвесив все "за" и "против" решилась прервать беременность. После операции женщина сообщила о случившемся своим друзьям в соцсети, объяснив свою позицию.

"Для меня ситуация однозначна. Я трезво оцениваю силы, возможности и последствия. Никогда не принимаю эмоциональных решений, все 200 раз перепроверю и никогда не буду рубить сплеча. Это счастье, что существуют точные обследования, и ты еще можешь влиять на исход событий. Надо ли объяснять, что у меня двое детей, которые требуют внимания, у меня работа, жизнь, самореализация! И еще, мы не вечны. Кто после нас будет ухаживать за особенным ребенком? На чьих руках он останется? А если он умрет в первые годы жизни? Я себе никогда не прощу! Это не убийство, а спасение», — объяснила женщина.