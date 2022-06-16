"Это не убийство, а спасение!": дочь Михаила Турецкого оправдалась за аборт из-за пороков плода, но её осудили в Сети

Женщина не нашла в себе силы выносить и родить ребенка с синдромом Дауна - её решение о прерывании беременности многие сочли убийством.
Наталья Турецкая - дочь известного певца и музыкального продюсера. После процедуры ЭКО женщина забеременела, но на втором месяце решилась на аборт. Причина тому - страшный диагноз, поставленный плоду. На обследовании медики сначала выявили некоторые проблемы в развитиии малыша, а спустя короткое время уже не сомневались, что ребенок в утробе - носитель лишней хромосомы. Дети с синдромом Дауна давно перестали быть редкостью, однако рождение такого малыша далеко не для всех родителей является праздником.
Вот и Наталья, взвесив все "за" и "против" решилась прервать беременность. После операции женщина сообщила о случившемся своим друзьям в соцсети, объяснив свою позицию.
"Для меня ситуация однозначна. Я трезво оцениваю силы, возможности и последствия. Никогда не принимаю эмоциональных решений, все 200 раз перепроверю и никогда не буду рубить сплеча. Это счастье, что существуют точные обследования, и ты еще можешь влиять на исход событий. Надо ли объяснять, что у меня двое детей, которые требуют внимания, у меня работа, жизнь, самореализация! И еще, мы не вечны. Кто после нас будет ухаживать за особенным ребенком? На чьих руках он останется? А если он умрет в первые годы жизни? Я себе никогда не прощу! Это не убийство, а спасение», — объяснила женщина.
В результате Наталью поддержали далеко не все. Эвелина Блёданс, воспитывающая сына с синдромом Дауна, посчитала высказывания о подобных детях просто недопустимыми. «Не герой и не молодец. Она пошагово показывает, как три года ждала беременности — и тут такое! И ведь даже мысли у нее я не увидела, чтоб оставить, а не разорвать щипцами и выбросить в мусорное ведро. «Это не убийство. Это спасение! Когда ты мог избежать и не сделал!» — так расценивает свое мудрое решение Наталья. «Пожалейте дочь Турецкого, у которого хор». За что жалеть? За то, что вы на протяжении нескольких постов и десятков сторис пытаетесь убедить аудиторию, что дети с особенностями — это мусор, от которого надо безоговорочно избавляться, чтобы они не испортили вам жизнь?!» — высказалась Бледанс.
Впрочем, главное, что Наталью поддержали ее близкие и родители. Михаил Турецкий заметил, что дочь - человек взрослый и разумный, сама принимающая решения. И не ему её судить.
"Буду краток: я очень люблю свою дочь. Для меня она — умная, ответственная, добрая. отзывчивая, щедрая, прекрасная женщина. Это ее жизнь, я даже не имею права критиковать. Для меня она не ровен час будет авторитетом. У меня нет оценки, Наташа решает, какой будет ее жизнь», — сказал музыкант в YouTube-шоу «Откройте, Давид!»"
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Что же касается волны хейта, не прекращающейся в отношении Натальи который месяц, то скорее всего многих людей просто раздражает открытость публичных персон. Пользователи удивляются: зачем нести в массы каждую деталь своей личной жизни? Сделала ЭКО и забеременела - радуйся, но к чему об этом знать всем? А потом приходится оправдываться и снова рассказывать о своей жизни. Порочный круг, уроки которого, похоже, не всем идут впрок.
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АНТИФИШКИ
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Да срать на эту "Сеть". Молодец. Правильно сделала. Обрекать будущего человека на пожизненные страдания - это садизм!
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Вот именно: когда каждый пук делаешь достоянием общественности, а потом оправдываешься. Осуждать все горазды, когда делать нечего. Блёданс - это вообще отдельная тема. Но когда люди сами создают себе проблемы чтобы потом вдохновенно их преодолевать и - опять же - самозабвенно обсуждать в Сети, расхристывая перед посторонней аудиторией всё своё исподнее, это особый вид мазохизма, я считаю.