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15 потрясающих картин от учителя, который рисует мелом на школьной доске

15 потрясающих картин от учителя, который рисует мелом на школьной доске

Автор:
19 ноября 2022 09:58
Сообщество : ФотоМир
Метки: Хиротака Хамасаки   Япония   доска   мел   рисунок   учитель   школа   
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На школьной доске обычным мелом он рисует героев аниме, поп-звезд и даже воссоздает полотна художников.

Хиротака Хамасаки (Hirotaka Hamasaki) из японского города Нара в Стране восходящего солнца точно останется в сердцах своих учеников, ведь он создает на доске нечто невероятное. И нет, это не подробный план урока, сложные графики или решение уравнений: это потрясающие картины, нарисованные мелом. На доске в кабинете Хиротаки можно увидеть все: от героев аниме до «Звездной ночи» Ван Гога. Предлагаем вам посмотреть на его удивительные работы, которыми Хиротака пытается увлечь школьников.

Хамасаки создает настоящие шедевры в своем кабинете, рисуя обычным мелом на доске

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Когда ученики приходят в класс, они обычно видят перед уроком картину

На доске могут быть изображены как любимые герои, так и реплики известных полотен художников

Для всего этого их учитель использует только мел, ничего больше

Хамасаки говорит, что таким образом хочет удивить своих учеников

А также пробудить в них интерес к учебе и образованию

Первый раз он решил создать рисунок, так как задумался, чем можно развлечь детей перед уроком

С тех пор картины мелом стали для него традицией

Некоторые рисунки он создает за несколько минут, другие — три часа, а что-то рисует несколько дней

У этого парня определенно есть талант, и все, что бы он ни задумал, ему удается

Невероятно реалистичная работа

Сам Хиротака любит искусство, и он вдохновляет своих учеников

Некоторые школьники также увлечены изобразительным искусством

Роща сакуры

Олени города Нара, в котором живет учитель-художник

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Хиротака Хамасаки   Япония   доска   мел   рисунок   учитель   школа   
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3  комментария
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1k
Шурман 2 часа назад
Видать много времени у человека .
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17k
бат св 11 минут назад
"..какой то растрепанный пожилой мужик забегал в класс и периодически покрывал все доску какими то бесовскими знаками,похожими на цЫфры.. я испугалась и впала в когнитивный диссонанс и бросила ходить в институт. Потом мне обьяснили что это были лекции по высшей математике."
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921
likiloki Час назад
Не понимаю. Нет это здорово и красиво, но мне не понять, как можно вкладывать столько труда в то, что будет уничтожено через минуты после создания.
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GoodNeon

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