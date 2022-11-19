15 потрясающих картин от учителя, который рисует мелом на школьной доске

На школьной доске обычным мелом он рисует героев аниме, поп-звезд и даже воссоздает полотна художников.
Хиротака Хамасаки (Hirotaka Hamasaki) из японского города Нара в Стране восходящего солнца точно останется в сердцах своих учеников, ведь он создает на доске нечто невероятное. И нет, это не подробный план урока, сложные графики или решение уравнений: это потрясающие картины, нарисованные мелом. На доске в кабинете Хиротаки можно увидеть все: от героев аниме до «Звездной ночи» Ван Гога. Предлагаем вам посмотреть на его удивительные работы, которыми Хиротака пытается увлечь школьников.
Хамасаки создает настоящие шедевры в своем кабинете, рисуя обычным мелом на доске
Когда ученики приходят в класс, они обычно видят перед уроком картину
На доске могут быть изображены как любимые герои, так и реплики известных полотен художников
Для всего этого их учитель использует только мел, ничего больше
Хамасаки говорит, что таким образом хочет удивить своих учеников
А также пробудить в них интерес к учебе и образованию
Первый раз он решил создать рисунок, так как задумался, чем можно развлечь детей перед уроком
С тех пор картины мелом стали для него традицией
Некоторые рисунки он создает за несколько минут, другие — три часа, а что-то рисует несколько дней
У этого парня определенно есть талант, и все, что бы он ни задумал, ему удается
Невероятно реалистичная работа
Сам Хиротака любит искусство, и он вдохновляет своих учеников
Некоторые школьники также увлечены изобразительным искусством
Роща сакуры
Олени города Нара, в котором живет учитель-художник
Источник:
АНТИФИШКИ
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