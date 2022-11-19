15 потрясающих картин от учителя, который рисует мелом на школьной доске

Хиротака Хамасаки (Hirotaka Hamasaki) из японского города Нара в Стране восходящего солнца точно останется в сердцах своих учеников, ведь он создает на доске нечто невероятное. И нет, это не подробный план урока, сложные графики или решение уравнений: это потрясающие картины, нарисованные мелом. На доске в кабинете Хиротаки можно увидеть все: от героев аниме до «Звездной ночи» Ван Гога. Предлагаем вам посмотреть на его удивительные работы, которыми Хиротака пытается увлечь школьников.

Хамасаки создает настоящие шедевры в своем кабинете, рисуя обычным мелом на доске