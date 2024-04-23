Послания с того света: свидетели и свидетельства

Люди мечтают заглянуть за грань, пожалуй, с момента осознания своей неизбежной смертности. И используют для этого самые разные способы и инструменты.
В конце XIX – начале XX века у спиритуалистов было множество способов общения с умершими людьми. Духи очень даже живо общались с медиумами через движущиеся предметы, фотографии или записки, записанные рукой медиума.
«Могила больше не безмолвствует», – сообщил Джордж Вейл Оуэн в своей книге конца XIX века «Психография: чудесные проявления психической силы». Записал её Фред П. Эванс – подопечный Оуэна, в распоряжении которого имелись сразу два духа.
Эванс родился 9 июня 1862 года в Ливерпуле. В молодости он пробовал себя в разных профессиях, в частности, трудился моряком. В результате и оказался в Штатах. Там он открыл для себя медиумизм на публичном сеансе в 1884 году в Сан-Франциско. Он увлёкся этим направлением, посетил других людей, и все они предсказали Эвансу карьеру сильного медиума. Поначалу ничего не выходило, и он почти сдался. Но затем неожиданно обнаружился дар писать на доске послания от духов и многое другое:
Я обнаружил, что каждый месяц улучшает мои медиумические способности, и что одно умение развивает другое. При постоянных занятиях я развил не только самостоятельное письмо на грифельной доске, но и автоматическое письмо, яснослышание, ясновидение, физические проявления и материализацию и продемонстрировал все эти возможности тысячам людей в Калифорнии.
Он записывал послания и делал иллюстрации из потустороннего мира с помощью сил Джона Грея и Стэнли Сент-Клера соответственно – своих духов-помощников.
Грей родился в Лондоне 10 июня 1816 года. В 14 лет он стал моряком, а к 1835 году начал общаться с духами. Эти голоса посоветовали ему отправиться в Нью-Йорк. Там он стал береговым охранником и общался с духами, которые стучали по камням и предсказывали значимые события.
«Я предупреждал своих товарищей. Но они стали считать меня сумасшедшим, пока не увидели, что эти пророчества исполнились», – рассказывал Грей с той стороны. Он погиб 27 октября 1837 года, утонув при попытке спасти команду разбившегося у побережья корабля. Его карьера призрака развивалась через различных медиумов, пока в конце концов он не нашёл Эванса.
Эванс работал на протяжении десятилетий, позволяя мёртвым снова попасть в этот мир через послания и рисунки.
При этом не было разницы, кто держал доски и грифели. Перед членами Психологического общества Брисбена в Австралии 24 октября 1888 года был проведён спиритический сеанс. Пара грифельных досок была сначала очищена, затем между ними были помещены маленькие кусочки карандаша. Затем всё это было запечатано сургучом.
Два члена общества держали по паре грифелей, стоя по обе стороны от Эванса. Все трое мужчин стояли в нескольких сантиметрах от стола, за которым сидели остальные участники спиритического сеанса. Затем Эванс коснулся руками каждой пары грифелей, а мужчины, державшие их, соединили свои свободные руки с ближайшими сидящими участниками. Те, в свою очередь, соединяли руки с остальными, пока не образовался единый круг.
«Сразу же проявилась мощная сила, некоторые из участников испугались, их скрутило в креслах, как под действием тока. Другие не выдержали и были вынуждены разорвать цепь», – утверждалось в одном из отчётов.
Через несколько минут Эванс сорвал пломбы с досок. На одной из них было обнаружено не менее тридцати различных посланий, и многие из них были зачитаны вслух зрителям и узнаны почти во всех случаях.
Иногда на листах Эванса появлялись послания духов на разных языках. Например, граф Роцци из Италии сообщил, что рад, что может написать несколько строк, чтобы помочь доказать истинность будущей жизни. А профессор Цоллнер из Германии написал следующее: «Я нашёл простой способ донести до науки доказательства возвращения мёртвых на эту землю, и скоро я сообщу их миру».
Прошли десятилетия. Но мы всё ещё ждём доказательств от профессора Цоллнера. Хочется верить, что учёный муж просто занят и не забыл о своём обещании. И очень скоро даст о себе знать.
Источник:
- Лотти Фаулер: медиум, дар которой лишил её разума
- Старейшее в мире отправление нашло адресата почти через век
- Неоднозначный способ доставки посланий из загробного мира
- Неоднозначный медиум Эусапия Палладино и её возможности
- Необычные, трогательные и умилительные домики для вестей и новостей
Написал бы просто, что перешёл на тяжёлые наркотики...