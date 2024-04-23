Послания с того света: свидетели и свидетельства

При этом не было разницы, кто держал доски и грифели. Перед членами Психологического общества Брисбена в Австралии 24 октября 1888 года был проведён спиритический сеанс. Пара грифельных досок была сначала очищена, затем между ними были помещены маленькие кусочки карандаша. Затем всё это было запечатано сургучом.

Два члена общества держали по паре грифелей, стоя по обе стороны от Эванса. Все трое мужчин стояли в нескольких сантиметрах от стола, за которым сидели остальные участники спиритического сеанса. Затем Эванс коснулся руками каждой пары грифелей, а мужчины, державшие их, соединили свои свободные руки с ближайшими сидящими участниками. Те, в свою очередь, соединяли руки с остальными, пока не образовался единый круг.

«Сразу же проявилась мощная сила, некоторые из участников испугались, их скрутило в креслах, как под действием тока. Другие не выдержали и были вынуждены разорвать цепь», – утверждалось в одном из отчётов.