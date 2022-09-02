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Самые обаятельные учителя начальных классов: 2022 - 2023 учебный год

Самые обаятельные учителя начальных классов: 2022 - 2023 учебный год

Автор:
02 сентября 2022 19:55
Метки: знания   красиво   образование   педагог   первый учитель   учитель   учительница   школа   
2995
17
Умные, добрые, красивые - именно такими и должны быть первые учителя. Перед вами подборка фотографий с 1 сентября 2022 года, которыми педагоги поделились на своих страничках в социальных сетях. Как думаете, будут ли у них аншлаги из отцов первоклассников на родительских собраниях?
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Источник:

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Метки: знания   красиво   образование   педагог   первый учитель   учитель   учительница   школа   
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23  комментария
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4k
Babangdida 2 часа назад
На родительскую встречу бы сходить, что ли?
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−145
Сигизмунд Лазаревич Полминуты назад
Чувствую непреодолимую тягу к знаниям. Да и аттестат у меня ещё времён СССР надо бы пройти экстерном курс среднего образования.
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22k
Егор 6 минут назад
И как же они в Мариванн превращаются?
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2k
Вадим 12 минут назад
Везёт же школоте. Белая зависть)
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8k
Mowgley Z ⚔ 17 минут назад
Запишите меня в класс к номеру 2, пожалуйста

Мальчик Слава, 56 лет.
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6k
Андрей Крылов 21 минуту назад
Обаятельные ии сексуальные? Для первоклашек важее первое. А так же ум и умение общаться с малышвшнёй важно. Минусю Нехер из дня знания и открытия сезона учёбы праврашать в выставку соблазнительных девок! Это пошло и мерзко! автору минус. Ибо он пошляк и дурак, если не сказать чего хуже и матом.
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4k
Frank Borman Полчаса назад
Эх, ну почему в наше время училки были совсем не такие?
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1k
Dimon Полчаса назад
Да красивые девушки, но почему в школе надо как бл..ди корчить рожи для фото? Есть школа, а есть ночной клуб!
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477
Дон Педро Полчаса назад
Дай, Бог, этим учителям усидчивости и упорства. Молодые могут делать красивые фото, а вот работать долго и нудно - удел опытных. Удачи девчонкам! Пусть все получится!
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71k
Viktor Полчаса назад
Красота как на подбор и не одной муклы!
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347
Максим Макашев Полчаса назад
На первой же утренней планёрке после 1 сентября директор и завуч В ПРИКАЗНОМ ПОРЯДКЕ скажут, чтобы все эти учительницы одевались скромнее, типа, как монашки в монастыре. Несогласные могут сразу писать заявление "по собственному".
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13k
gavrosh 48 минут назад
Адреса школ пожалуйста. Друг интересуется)
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19k
ЦСКА Час назад
№3 перестаралась! Не педагогично...
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259
fedding ЦСКА 59 минут назад
Вот-вот. Явная постанова
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86k
Taras Kozalupko Час назад
Да там год два от силы и вперед за материнским капиталом
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40k
kalinser 2 часа назад
Из личного опыта,самые сексуально-обаятельные и готовые на все,это учителя начальных классов!

Обожаю вас,девочки!
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20k
иванов дмитрий 2 часа назад
перемешать фото с выпускницами и дать людям отгадывать- кто из них школьница
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805
Просто прохожий 2 часа назад
Надо писать-самые обаятельные на мой вкус из тех что я видел. А видел ты НИХРЕНА. Со вкусом у тебя -жопа, половина вообще никакие.
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