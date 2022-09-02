Самые обаятельные учителя начальных классов: 2022 - 2023 учебный год

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Умные, добрые, красивые - именно такими и должны быть первые учителя. Перед вами подборка фотографий с 1 сентября 2022 года, которыми педагоги поделились на своих страничках в социальных сетях. Как думаете, будут ли у них аншлаги из отцов первоклассников на родительских собраниях?
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Источник:
АНТИФИШКИ
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