В Томске девятиклассник принёс на урок ОБЖ гранату

Школьник хотел показать её учителю ОБЖ, а пришлось эвакуировать весь лицей.
В Томске эвакуировали 1030 человек (970 школьников и 60 взрослых), после того, как 14-летний ученик принёс на урок в лицей №1 имени А.С. Пушкина гранату. Он сообщил, что снаряд был куплен в интернет-магазине. Да вот недазача: он пришёл в разобранном виде, а собрать самостоятельно гранату ребенок не смог.
Потому захватил её на урок ОБЖ, чтобы показать преподавателю.
Педагог изъял предмет, после чего всех учеников и сотрудников учреждения от греха подальше эвакуировали.
В Департаменте образования города сообщили, что педагог поступил абсолютно правильно. Предмет был потенциально опасным, а раз так - нужно вызывать спецслужбы и вообще действовать по инструкции. Закон запрещает проносить в учебные заведения предметы, внешне похожие на оружие: на настоящий пистолет, взрывчатый боеприпас и прочее. Поэтому лицеист нарушил правила, и теперь полиция работает и с ребёнком, и с его родителями. В частности, выясняется, знали ли отец и мать школьника о том, что он приобрел в интернет-магазине гранату.
И хотя эксперты предупредили, что реальной угрозы жизнью и здоровью людей муляж разрывного снаряда не представлял, за этот инцидент придется отвечать. Закон есть закон.
Источник:
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Часто вспоминаю, как в 9-ом классе со стрельб по НВП ехали в городском автобусе с двумя боевыми "калашими", гордые доверием. Помню, что перед входом в автобус военрук сказал: "Магазины отстегните. Положено."
Помню, как в конце 70-х - начале 80-х приходилось летать на самолётах с охотничьим ружьём. Лишь единожды пилоты неохотно забрали ружьё в кабину на время полёта, не говоря уже о нахождении с оружием в аэропорту, на вокзалах. На человека с ружьём никто не обращал внимания: ну, охотник, ну, военный, и чё?
Была другая жизнь, другое государство, другие люди. Был "жуткий тоталитарный совок"!
С этой игрушкой он в школу пришел.
Выбило взрывом дверь в кабинете,
Мяса кусочки лежат на паркете.
-Я!
- Петров!
-Я!
-Уусталу!
-Mina!
-Ложись!
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