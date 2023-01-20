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В Томске девятиклассник принёс на урок ОБЖ гранату

В Томске девятиклассник принёс на урок ОБЖ гранату

Автор:
20 января 2023 13:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   граната   лицей   обж   томск   урок   учитель   школа   эвакуация   
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Школьник хотел показать её учителю ОБЖ, а пришлось эвакуировать весь лицей.

В Томске эвакуировали 1030 человек (970 школьников и 60 взрослых), после того, как 14-летний ученик принёс на урок в лицей №1 имени А.С. Пушкина гранату. Он сообщил, что снаряд был куплен в интернет-магазине. Да вот недазача: он пришёл в разобранном виде, а собрать самостоятельно гранату ребенок не смог.


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Потому захватил её на урок ОБЖ, чтобы показать преподавателю.


Педагог изъял предмет, после чего всех учеников и сотрудников учреждения от греха подальше эвакуировали.


В Департаменте образования города сообщили, что педагог поступил абсолютно правильно. Предмет был потенциально опасным, а раз так - нужно вызывать спецслужбы и вообще действовать по инструкции. Закон запрещает проносить в учебные заведения предметы, внешне похожие на оружие: на настоящий пистолет, взрывчатый боеприпас и прочее. Поэтому лицеист нарушил правила, и теперь полиция работает и с ребёнком, и с его родителями. В частности, выясняется, знали ли отец и мать школьника о том, что он приобрел в интернет-магазине гранату.


И хотя эксперты предупредили, что реальной угрозы жизнью и здоровью людей муляж разрывного снаряда не представлял, за этот инцидент придется отвечать. Закон есть закон.

Источник:

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Метки: Ynews   граната   лицей   обж   томск   урок   учитель   школа   эвакуация   
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16  комментариев
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29k
Владимир 59 минут назад
Да ладно вам, она же ручная.
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17k
Пронька Грезной Минуту назад
Дожили. Мы на НВП в 9-10 классе в очередь строились, чтобы такой гранатой с шумовым запалом покидаться на полосе, а тут на те, эвакуация. Слабаки.
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4k
Трям 13 минут назад
С таким придет - посадят на 10 лет!
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5k
livaneth 15 минут назад
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8k
Борис Карабанов Полчаса назад
Да, жизня пошла...
Часто вспоминаю, как в 9-ом классе со стрельб по НВП ехали в городском автобусе с двумя боевыми "калашими", гордые доверием. Помню, что перед входом в автобус военрук сказал: "Магазины отстегните. Положено."
Помню, как в конце 70-х - начале 80-х приходилось летать на самолётах с охотничьим ружьём. Лишь единожды пилоты неохотно забрали ружьё в кабину на время полёта, не говоря уже о нахождении с оружием в аэропорту, на вокзалах. На человека с ружьём никто не обращал внимания: ну, охотник, ну, военный, и чё?
Была другая жизнь, другое государство, другие люди. Был "жуткий тоталитарный совок"!
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237
Vas_26 Полчаса назад
Помню в классе 2-3 припер в школу гильзу от патрона к макарову (дед подогнал). Так училка тоже чуть всю школу на уши не поставила... Хорошо НВП-ешник неподалеку был)))
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4k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Маленький мальчик лимонку нашел,
С этой игрушкой он в школу пришел.
Выбило взрывом дверь в кабинете,
Мяса кусочки лежат на паркете.
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4k
Мангуст Полчаса назад
Корпус гранаты черный, рычаг и чека красные, в запале отсутствует детонатор. Учитель ОБЖ не может отличить учебную гранату от боевой?
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4k
Дмитрий ! Полчаса назад
Ссылка vk.com
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49k
Сергей 36 минут назад
О так и вижу как все силовики доклады строчат - проявили бдительность, теракт предотвратили...а обэжист дырку для ордена крутит...и конечно это очень подло со стороны учителя, так ребенка вложить. ведь он прекрасно видел, что это муляж. зачем было такой кипешь поднимать и создавать такие проблемы?
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541
Лютый вам Бетховен 38 минут назад
-Иванов!
-Я!
- Петров!
-Я!
-Уусталу!
-Mina!
-Ложись!
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16k
Bill 41 минуту назад
Препод ОБЖ - явно какая-то тетка пенсионного возраста. Настоящую гранату никогда не видела. Штрафануть её за ложную панику.
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1k
Максим Макашев Час назад
"...реальной угрозы жизнью и здоровью людей муляж разрывного снаряда не представлял, за этот инцидент придется отвечать..."
--------------------------
Всыпать "ребёнку" по первое число розгами
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1k
Lexx Час назад
О да, так трудно запал в корпус вкрутить. Чепуху гонят.
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