В Томске девятиклассник принёс на урок ОБЖ гранату

В Департаменте образования города сообщили, что педагог поступил абсолютно правильно. Предмет был потенциально опасным, а раз так - нужно вызывать спецслужбы и вообще действовать по инструкции. Закон запрещает проносить в учебные заведения предметы, внешне похожие на оружие: на настоящий пистолет, взрывчатый боеприпас и прочее. Поэтому лицеист нарушил правила, и теперь полиция работает и с ребёнком, и с его родителями. В частности, выясняется, знали ли отец и мать школьника о том, что он приобрел в интернет-магазине гранату.

И хотя эксперты предупредили, что реальной угрозы жизнью и здоровью людей муляж разрывного снаряда не представлял, за этот инцидент придется отвечать. Закон есть закон.