Губит людей не пиво, губит людей вода. И Брюса Ли сгубила Она!

Американский актер Брюс Ли умер в Гонконге в 1973 году в возрасте 32 лет, и обстоятельства его смерти до сих пор вызывают споры и догадки.

20 июля актер вместе со своим продюсером отправились в дом гонконгской актрисы Бетти Тинг, где он провел с ней какое-то время, употреблял марихуану, после чего отправился домой. В 19.30, выпив воды, он почувствовал головокружение, после чего актриса дала ему таблетку препарата Equagesic, который он принимал и ранее. В состав данного препарата входит не только аспирин, но и транквилизатор мепробамат. После этого актер ушел отдыхать в спальню, где и был найден без сознания спустя два часа. Был вызван врач, который не смог вернуть Ли к жизни, и уже в больнице констатировали смерть.

Вскрытие установило, что смерть наступила в результате отека мозга — он весил 1575 грамм в то время, как нормальная масса мозга составляет порядка 1400 г. В желудке были найдены следы употребления марихуаны, а в качестве причины смерти был объявлен отек мозга как реакция на препарат Equagesic.

Ученые под руководством Присциллы Вильялвасо из Автономного университета Мадрида усомнились в основной версии причин смерти. Так, они обратили внимание, что препарат был принят актером уже после симптомов, указывавших на возможный отек мозга, к тому же Брюс Ли принимал это болеутоляющее и прежде.

«Отек мозга был бы не единственным свидетельством по итогам вскрытия, если гиперчувствительность к препарату действительно оказалась причиной смерти», — пишут авторы исследования.

Ранее назывались и другие возможные причины смерти — приступ эпилепсии (против нее говорит тот факт, что у актера не был прикушен язык), и тепловой удар.

Проанализировав всю доступную о жизни Брюса Ли информацию, ученые пришли к выводу, что причиной отека мозга стала гипонатриемия — состояние, при котором концентрация ионов натрия в плазме крови падает ниже 135 ммоль/л.

Натрий — электролит, участвующий в регуляции воды в клетках и вокруг них. Причиной гипонатриемии может стать какое-то заболевание или, как это часто случается, употребление слишком большого количества воды. Как результат, клетки деформируются и отекают из-за неспособности выводить отработанные вещества, что может вызывать развитие различных состояний и симптомов, в том числе опасных для жизни.

Чрезмерное употребление воды за один раз не могло стать причиной смерти Брюса Ли, однако частое питье действительно имело место, как и ряд других факторов, отмеченных в статье. Так, жена актера и врачи отмечали, что он часто отказывался от твердой пищи. «По словам Линды, в последние месяцы муж перестал есть твердую пищу и жил исключительно на моркови и яблочном соке, — говорится в работе. — Такая картина питания только жидкой пищей может объяснить потерю веса, которая ускорилась в период с мая по июль 1973 года».

Кроме того, риску гипонатриемии способствовало повышенное употребление алкоголя, которые отмечали друзья актера в последние месяцы его жизни, он мог «выпить 10−12 бутылочек саке за вечер».

Наконец, чрезмерному питью воды способствовала жажда на фоне употребления каннабиса, и окружавшие актера люди свидетельствовали, что и в день смерти он много пил воды, в том числе незадолго до ухудшения состояния.

Ученые отметили, что впервые отек мозга был диагностирован у Ли всего за две месяца до смерти, 10 мая, когда актер также употреблял каннабис, принимал ванну, а затем почувствовал головокружение и упал лицом на пол, после чего был госпитализирован.

«Мы предполагаем, что Брюс Ли умер от особой формы дисфункции почек: неспособности выводить достаточно воды для поддержания водного гомеостаза… Это могло привести к гипонатриемии, отеку мозга и смерти в течение нескольких часов, если повышенное потребление воды не уравновешивалось выводом ее через мочу, что соответствует событиям, предшествующим смерти… — заключают авторы работы. — тот факт, что на 60% наше тело состоит из воды, не защищает нас от возможных смертельных последствий употребления воды в большем количестве, чем могут выводить наши почки. По иронии судьбы, стала известной фраза Ли “будь водой, мой друг”, однако чрезмерное употребление воды видимо его и убило».



