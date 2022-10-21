Пугающие фотографии глубоких вод

Вода — это жизнь. Но вместе с тем вода — это мощная стихия, порой очень страшная и пугающая. С нею связан ряд фобий. Например, талассофобия — сильный страх перед глубокими водоёмами, это может быть озеро, море, океан и даже бассейн. Или субмеханофобия — страх погружённых в воду искусственных объектов, которые полностью или частично находятся под водой.