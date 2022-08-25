Почему вьетнамцы стали делать круглые лодки

На первый взгляд эта корзина может показаться ненадежной, однако эта конструкция на самом деле безупречна. Эти лодки очень легкие, их можно спокойно унести, взвалив на спину. На них удобно перевозить грузы, к тому же они с легкостью перемещаются по волнам, а рыбакам не требуется уплывать далеко от берега, в отличие от владельцев другого, более массивного транспорта. К тому же тхунг-чай легко можно столкнуть в воду прямо с пляжа, а вот для громоздких деревянных лодок необходим пирс, а зайти в океан на них можно только из реки.