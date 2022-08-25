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Почему вьетнамцы стали делать круглые лодки

Почему вьетнамцы стали делать круглые лодки

Автор:
25 августа 2022 08:43
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: в мире   вода   вьетнамцы   круглые лодки   люди   плаванье   фото   
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На вьетнамском побережье часто можно увидеть странные круглые корзины, в которые не собирают фрукты, а плавают на них по морю.

Побережье Вьетнама усеяно необычными лодками в форме круга, которые напоминают корзины. Рядом с ними зачастую можно увидеть рыбаков, иногда в хорошо узнаваемых панамах в виде конуса. Оказывается, это не просто лодка для рыбалки, а практически символ независимости, а также способ избежать налогов в период колониального Вьетнама. Предлагаем вам узнать, как этот необычный транспорт связан с налогами и почему на них не одно десятилетие выходят в море.

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Традиционно вьетнамские рыбаки выходят в море на необычных лодках: они круглой формы. Название этих посудин тхунг-чай (thung chai), что дословно означает «лодка-корзина». Удивительно, но необычное судно вполне может выполнять и функцию корзины, но появились они не просто так.

На самом деле когда-то у вьетнамцев были вполне привычные лодки вытянутой формы. Но все изменилось, когда страна стала французской колонией. Новые власти начали брать большие налоги со всех рыбаков и тех, кто владел лодкой. Однако местные жители оказались хитрее: они начали плести из бамбука круглые суда. Как гласит легенда, с таких лодок рыбаки ничего не платили, так как они утверждали, что это совсем не лодка, а… большая корзина. Так и появилась традиция создавать круглые тхунг-чай.

Но Вьетнам уже давно не колония, а традиционное ремесло плести лодки осталось. На создание такого судна у умелого мастера уходит несколько дней. Для начала необходимо собрать молодой бамбук — он более плавучий и гибкий. Затем растение высушивается на солнце, мастер обрезает его до нужных размеров, а после плетет вручную каркас. Когда корзина готова, сверху ее покрывают смолой местных деревьев и оставляют на солнце окончательно высохнуть. Такое покрытие требуется периодически обновлять, однако оно отлично защищает лодку от воды: судно может прослужить десятилетия, даже «пережить» своего создателя.

На первый взгляд эта корзина может показаться ненадежной, однако эта конструкция на самом деле безупречна. Эти лодки очень легкие, их можно спокойно унести, взвалив на спину. На них удобно перевозить грузы, к тому же они с легкостью перемещаются по волнам, а рыбакам не требуется уплывать далеко от берега, в отличие от владельцев другого, более массивного транспорта. К тому же тхунг-чай легко можно столкнуть в воду прямо с пляжа, а вот для громоздких деревянных лодок необходим пирс, а зайти в океан на них можно только из реки.

Конечно, у рыбаков в наши дни появляется более современный транспорт, в частности, катера и моторные лодки. К тому же многие трудятся на больших кораблях, принадлежащих рыболовным компаниям. Однако есть и те, кто все так же предпочитает традиционное рыболовство, ведь небольшая плетеная лодка помогает выходить на рыбалку каждое утро, а днем возвращаться к своей семье. Те, кто работает на больших кораблях, вынуждены расставаться с близкими на более долгий срок, они уходят на несколько дней, а иногда и недель в открытое море.

Ну и конечно, помимо рыболовства, лодки-корзины стали весьма популярным развлечением у туристов. Правда, управлять этим судном нужно уметь: ведь если грести только в одну сторону, то тхунг-чай будет всего лишь крутиться на месте, подобно юле или волчку.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   вода   вьетнамцы   круглые лодки   люди   плаванье   фото   
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1  комментарий
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alexis 2 часа назад
Символ свободы (С)
Мне рассказывали две версии.
Первая версия.
Они круглые, потому что раньше их плели, как огромные корзины из бамбуковых прутьев. Потом обмазывали смолой, и в них можно было плавать. Круглые формы плести намного проще, поэтому и выбран был такой дизайн. Их назвали Тхунг Чай (thúng chài), что дословно так и переводится - «рыболовная корзина».
Вторая версия.
Во времена французской колонии у бедных рыбаков не было денег, чтобы оплачивать налоги за рыболовную деятельность. Поэтому они и придумали такую форму лодок, которую если что, можно было выдать за фруктовые корзины.
Какая из версий правильная, мне так никто и не ответил. Даже у вьетнамцев разные мысли на этот счет. (С)
Налог на рыболовную деятельность а не на плав. средство.
Круглое проще сплести, и не надо рубить дерево. Все примитивные технологии «круглые»
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