16 крутых и удивительно выглядящих бассейнов

Владельцы гостиниц и баз отдыха готовы пойти на всё, чтобы привлечь к себе побольше отдыхающих. Одним из беспроигрышных вариантов, позволяющим сделать это, является строительство бассейна. Кто посмеет отказать себе в купании в чистой, прохладной водице? Правильно, таких туристов единицы.
Создатели некоторых бассейнов решили пойти ещё дальше. Не жалея фантазии и труда, они возвели самые настоящие произведения искусства, которые гости заведений запомнят надолго. Мы собрали для вас самые впечатляющие бассейны, которые имеют нетипичные концепты и формы. Уверены, что плавать в них и отдыхать — настоящее райское удовольствие.
Бассейн в отеле Marriott Marquis Houston, США
В Хьюстоне, в отеле Marriott Marquis Houston есть необычный бассейн, который повторяет контуры границ штата Техас.
Бассейн в частной резиденции Kois Associated Architects, Греция
Необычный дом интегрирован в скалистое побережье таким образом, что единственной видимой его частью остаётся открытый бассейн. Издалека он напоминает продолжение гладкой морской поверхности.
Marina Bay Sands Sky Park , Сингапур
Удивительный бассейн находится на крыше гигантского развлекательного комплекса. Всего в нём 57 этажей.
Aqua Dome, Австрия
Комплекс Aqua Dome построен на термальных источниках, поэтому вода в бассейнах круглый год не опускается ниже 33-36 °C.
San Alfonso del Mar, Чили
Занесён в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой бассейн в мире. Он простирается более чем на километр и вмещает в себя около 250 миллионов литров воды.
Ubud Hanging Gardens, Индонезия
Y-40 Deep Joy, Италия
Является самым глубоким плавательным бассейном в мире. Имеет глубину 42,15 метров.
Бассейн в форме скрипки, Нью-Йорк
Каньон и курорт Grutas Tolantongo, Мексика
Alpin Panorama Hotel Hubertus, Италия
Бассейн гостиницы Katikies Hotels, находящийся прямо в скалах, Греция
Бассейн Crocosaurus Cove, Австралия
Бассейн предназначен для любителей экстрима. Человек, находясь в специальном защитном контейнере, помещается в бассейн с огромными крокодилами. Продолжительность наблюдения за рептилиями составляет 20 минут.
Отель сети Four Seasons, бассейн Serengeti, Танзания
Чудесный бассейн с видом на водопой, куда приходят утолить жажду дикие животные.
Villagio Citta del Mare, Италия
Бассейн отеля JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spа, Вьетнам
Крытый бассейн Ocean Dome, Япония
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АНТИФИШКИ
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