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16 крутых и удивительно выглядящих бассейнов

16 крутых и удивительно выглядящих бассейнов

Автор:
30 августа 2022 09:51
Сообщество : ФотоМир
Метки: бассейн   в мире   вода   дизайн   красота   креатив   удивительно   фото   
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Владельцы гостиниц и баз отдыха готовы пойти на всё, чтобы привлечь к себе побольше отдыхающих. Одним из беспроигрышных вариантов, позволяющим сделать это, является строительство бассейна. Кто посмеет отказать себе в купании в чистой, прохладной водице? Правильно, таких туристов единицы.

Создатели некоторых бассейнов решили пойти ещё дальше. Не жалея фантазии и труда, они возвели самые настоящие произведения искусства, которые гости заведений запомнят надолго. Мы собрали для вас самые впечатляющие бассейны, которые имеют нетипичные концепты и формы. Уверены, что плавать в них и отдыхать — настоящее райское удовольствие.


Бассейн в отеле Marriott Marquis Houston, США

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В Хьюстоне, в отеле Marriott Marquis Houston есть необычный бассейн, который повторяет контуры границ штата Техас.


Бассейн в частной резиденции Kois Associated Architects, Греция

Необычный дом интегрирован в скалистое побережье таким образом, что единственной видимой его частью остаётся открытый бассейн. Издалека он напоминает продолжение гладкой морской поверхности.


Marina Bay Sands Sky Park , Сингапур

Удивительный бассейн находится на крыше гигантского развлекательного комплекса. Всего в нём 57 этажей.


Aqua Dome, Австрия

Комплекс Aqua Dome построен на термальных источниках, поэтому вода в бассейнах круглый год не опускается ниже 33-36 °C.


San Alfonso del Mar, Чили

Занесён в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой бассейн в мире. Он простирается более чем на километр и вмещает в себя около 250 миллионов литров воды.


Ubud Hanging Gardens, Индонезия

Y-40 Deep Joy, Италия

Является самым глубоким плавательным бассейном в мире. Имеет глубину 42,15 метров.


Бассейн в форме скрипки, Нью-Йорк

Каньон и курорт Grutas Tolantongo, Мексика

Alpin Panorama Hotel Hubertus, Италия

Бассейн гостиницы Katikies Hotels, находящийся прямо в скалах, Греция

Бассейн Crocosaurus Cove, Австралия

Бассейн предназначен для любителей экстрима. Человек, находясь в специальном защитном контейнере, помещается в бассейн с огромными крокодилами. Продолжительность наблюдения за рептилиями составляет 20 минут.


Отель сети Four Seasons, бассейн Serengeti, Танзания

Чудесный бассейн с видом на водопой, куда приходят утолить жажду дикие животные.


Villagio Citta del Mare, Италия

Бассейн отеля JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spа, Вьетнам

Крытый бассейн Ocean Dome, Япония

Источник:

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Метки: бассейн   в мире   вода   дизайн   красота   креатив   удивительно   фото   
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25k
blus 2 часа назад
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Дядя Саша 19 минут назад
В Дубаях уже поглубже построили...
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19
www111www 37 минут назад
А где хвалёные "Сочи"?
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