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Российский художник создает на полотне 3D-реальность

Российский художник создает на полотне 3D-реальность

Автор:
18 ноября 2022 13:03
Сообщество : Искусство
Метки: 3D-живопись   гиперреализм   искусство   как живое   картины   ничего себе!   объем на холсте   творчество   
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Российский художник Сергей Артемьев работает в технике гиперреализма. Его картины получаются настолько живыми и выпуклыми, что совершенно невозможно отличить нарисованное от настоящих предметов - по крайней мере, если смотреть на них анфас. Приходится повернуть картину и взглянуть на нее в профиль, чтобы понять, где рисунок, а где - реальность.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 3D-живопись   гиперреализм   искусство   как живое   картины   ничего себе!   объем на холсте   творчество   
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1  комментарий
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Борис Карабанов 49 минут назад
Реально, кильку в острой заливке не рекомендую брать - не то послевкусие.
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