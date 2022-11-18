Российский художник создает на полотне 3D-реальность

Российский художник Сергей Артемьев работает в технике гиперреализма. Его картины получаются настолько живыми и выпуклыми, что совершенно невозможно отличить нарисованное от настоящих предметов - по крайней мере, если смотреть на них анфас. Приходится повернуть картину и взглянуть на нее в профиль, чтобы понять, где рисунок, а где - реальность.

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